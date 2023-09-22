لوكلير يكشف سبب تقدم ساينز عليه مؤخراً
كشف شارل لوكلير سائق فيراري السبب وراء تفوق زميله كارلوس ساينز عليه مؤخراً، حيث فاز الإسباني بسباق سنغافورة، وأحرز قطب الانطلاق الأول مرتين على التوالي.
كان ساينز السائق الوحيد الذي وضع حداً لانتصارات ريد بُل المتتالية هذا الموسم في سنغافورة، بينما أكمل زميله شارل لوكلير السباق رابعاً خلف لاندو نوريس (مكلارين) ولويس هاميلتون (مرسيدس).
وأشار أصيل موناكو إلى جولة هولندا على حلبة زاندفورت كنقطة تحول. حيث أكد أن فيراري بدأت تحاول التخلص من الوتيرة غير الثابتة التي تعاني منها السيارة.
فقال: "آمل أن نتمكن حقاً من تكرار ذات الأداء في سوزوكا. إن حصل ذلك، فستكون علامة إيجابية للغاية بالنسبة للمستقبل".
وأكمل: "في زاندفورت، أجرينا الكثير من التجارب. في مونزا، أردنا تأكيد صحة تلك التجارب وفهم مشاكل السيارة".
وأردف: "منذ تلك اللحظة، قمنا بتطبيق كل شيء تعلمناه، ويبدو أنها خطوة كبيرة للأمام".
وتابع: "لكن، علينا الانتظار لسباق إضافي بعد سنغافورة للتأكد من تلك الخطوة لناحية ثبات الأداء".
وكشف لوكلير أن فيراري تعتمد بشكل أكبر على تعديلات الإعدادات لحل مشاكل السيارة، أكثر من التحديثات.
وهذا ما أدى لصعوبة مجاراة زميله ساينز، حيث يبدو أن التعديلات تلك تناسب أسلوب قيادة ساينز بشكل أكبر.
حيث قال شارحاً: "من الرائع رؤية أداء كارلوس، أعتقد أنه يدفعني أيضاً لفهم أفضل لأسلوب قيادتي ومحاولة جعله مناسباً للسيارة".
وأكمل: "لست مرتاحاً تماماً مع السيارة حالياً. فهي من وجهة نظري، تعاني بشكل كبير من صعوبة في الانعطاف (أندرستير)، وأنا أعاني في هذه النقطة تحديداً".
وأضاف: "بسبب عدم القدرة على التنبؤ بكيفية تصرف السيارة، لا يمكنني الحصول على فرط الانعطاف (أوفرستير) الذي أفضّله".
واسترسل: "ينتظرنا المزيد من العمل، لكن من الجيد رؤية التحسن في تنافسية السيارة. المسألة تقع على عاتقي الآن لمحاولة اللحاق (بأداء زميلي)".
وتابع: "لدينا سيارة صعبة التوقع بشكل كبير، ونظراً لذلك علينا اتباع مقاربة محافظة لناحية التوازن".
وأردف: "لأنك وفي حال فقدت السيطرة لفترة قصيرة جداً عليها، فقد تخسر الكثير من التماسك، وستصبح ضمن موقف صعب جداً".
واختتم: "السيارة لا تعاني من صعوبة في الانعطاف (أندرستير) بطبيعتها. لكننا مضطرون لجعلها كذلك بهدف أن تصبح أكثر قابلية للتوقع، وهذه هي النقطة الصعبة (بالنسبة لي ولأسلوب قيادتي)".
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى على متن ريد بُل في اليابان
فيتيل: من الخطأ تجاهل عبقرية فيرستابن في موسم 2023 للفورمولا واحد
ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة
ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة ساينز: نقاط ضعف سيارة فيراري لم تتغير بالرغم من الفوز في سنغافورة
مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023
مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023 مواعيد جائزة اليابان الكبرى 2023
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان
منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان منافسو ريد بُل يتوقعون عودتها بقوة في اليابان
فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة
فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة فيراري: ساينز يستحق الثناء الكامل على استراتيجية منح "دي آر أس" إلى نوريس في سنغافورة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة
ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة ريد بُل تشرح نقاط ضعف سيارة ريد بُل "المتأصّلة" التي ظهرت في سنغافورة
فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة
فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة فيرستابن: سيارة ريد بُل عادت "لتصبح ممتعة في قيادتها مجدداً" بعد المعاناة في سنغافورة
"فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة
"فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة "فيا" تعترف بأنه كان يجب معاقبة فيرستابن بعد تصفيات سنغافورة
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر في اليابان أمام لوكلير
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.