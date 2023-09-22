لوكلير يكشف سبب تقدم ساينز عليه مؤخراً

كان ساينز السائق الوحيد الذي وضع حداً لانتصارات ريد بُل المتتالية هذا الموسم في سنغافورة، بينما أكمل زميله شارل لوكلير السباق رابعاً خلف لاندو نوريس (مكلارين) ولويس هاميلتون (مرسيدس).

وأشار أصيل موناكو إلى جولة هولندا على حلبة زاندفورت كنقطة تحول. حيث أكد أن فيراري بدأت تحاول التخلص من الوتيرة غير الثابتة التي تعاني منها السيارة.

فقال: "آمل أن نتمكن حقاً من تكرار ذات الأداء في سوزوكا. إن حصل ذلك، فستكون علامة إيجابية للغاية بالنسبة للمستقبل".

وأكمل: "في زاندفورت، أجرينا الكثير من التجارب. في مونزا، أردنا تأكيد صحة تلك التجارب وفهم مشاكل السيارة".

وأردف: "منذ تلك اللحظة، قمنا بتطبيق كل شيء تعلمناه، ويبدو أنها خطوة كبيرة للأمام".

وتابع: "لكن، علينا الانتظار لسباق إضافي بعد سنغافورة للتأكد من تلك الخطوة لناحية ثبات الأداء".

وكشف لوكلير أن فيراري تعتمد بشكل أكبر على تعديلات الإعدادات لحل مشاكل السيارة، أكثر من التحديثات.

وهذا ما أدى لصعوبة مجاراة زميله ساينز، حيث يبدو أن التعديلات تلك تناسب أسلوب قيادة ساينز بشكل أكبر.

حيث قال شارحاً: "من الرائع رؤية أداء كارلوس، أعتقد أنه يدفعني أيضاً لفهم أفضل لأسلوب قيادتي ومحاولة جعله مناسباً للسيارة".

وأكمل: "لست مرتاحاً تماماً مع السيارة حالياً. فهي من وجهة نظري، تعاني بشكل كبير من صعوبة في الانعطاف (أندرستير)، وأنا أعاني في هذه النقطة تحديداً".

وأضاف: "بسبب عدم القدرة على التنبؤ بكيفية تصرف السيارة، لا يمكنني الحصول على فرط الانعطاف (أوفرستير) الذي أفضّله".

واسترسل: "ينتظرنا المزيد من العمل، لكن من الجيد رؤية التحسن في تنافسية السيارة. المسألة تقع على عاتقي الآن لمحاولة اللحاق (بأداء زميلي)".

وتابع: "لدينا سيارة صعبة التوقع بشكل كبير، ونظراً لذلك علينا اتباع مقاربة محافظة لناحية التوازن".

وأردف: "لأنك وفي حال فقدت السيطرة لفترة قصيرة جداً عليها، فقد تخسر الكثير من التماسك، وستصبح ضمن موقف صعب جداً".

واختتم: "السيارة لا تعاني من صعوبة في الانعطاف (أندرستير) بطبيعتها. لكننا مضطرون لجعلها كذلك بهدف أن تصبح أكثر قابلية للتوقع، وهذه هي النقطة الصعبة (بالنسبة لي ولأسلوب قيادتي)".