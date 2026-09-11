لوكلير يكشف تفاصيل مشكلة الرؤية بعد حادث مونزا في الفورمولا 1

فقد لوكلير السيطرة على سيارته بسرعة عالية في اللفة الثانية من سباق مونزا، واصطدم بالحواجز عند مخرج بارابوليكا. وكان ذلك ثالث انسحاب له في موسم 2026.

وخرج سائق موناكو من المركز الطبي دون اكتشاف أي إصابات، لكنه قال في الوقت نفسه إنه سيحتاج إلى الخضوع لفحوصات إضافية للتأكد من جاهزيته لخوض جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد نهاية هذا الأسبوع.

وقال لوكلير يوم الأحد: "كانت الرقبة بخير، وكانت المشكلة فقط في الرؤية قليلًا في البداية. لم تكن الرؤية في العين اليمنى جيدة، لكن كل شيء أصبح بخير الآن، وهذا أكثر ما كنت قلقًا بشأنه عندما خرجت من السيارة."

وبعد أربعة أيام بوصوله إلى مادرينغ، أكد السائق البالغ من العمر 28 عامًا أن مشكلة الرؤية لم تستمر سوى فترة قصيرة جدًا.

وعندما سُئل عما إذا كانت تلك المشكلة جعلته يشك في قدرته على القيادة في مدريد، أجاب لوكلير: "لا، ليس إلى تلك الدرجة".

وأكمل: "شعرت مجددًا بشد وربما ببعض الألم في الرقبة يوم الاثنين. لكن في ما يتعلق بالرؤية، كانت المشكلة قصيرة جدًا. مباشرة بعد أن ركبت سيارة [المركز الطبي]، لم تكن إحدى العينين، لا أعرف، ربما تعمل بالشكل الصحيح، لكن بعد بضع ثوانٍ أصبحت الرؤية طبيعية تمامًا، لذلك لم أكن قلقًا جدًا".

وأردف: "كنت أعلم أنه كان اصطدامًا قويًا، ومن الواضح أن ذلك ليس أمرًا جيدًا للجسم، لكنني تمكنت بعد ذلك مباشرة من الرؤية بشكل جيد إلى حد كبير".

وأضاف لوكلير، رغم تعرضه لبعض الكدمات، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها، والتي شملت "الكثير من الأمور"، سارت كما هو مخطط لها.

وقال عن الحادث: "كان اصطدامًا قويًا جدًا، وعلى الأرجح بدا كذلك من الخارج أيضًا، لكنه شعر بأنه قوي جدًا من داخل السيارة كذلك. أعني، أحيانًا يمكن أن يبدو الحادث ضخمًا جدًا من الخارج، لكن الأمور تكون بخير من داخل السيارة".

وأضاف: "عندما خرجت، لم أكن أشعر بأنني بحالة جيدة جدًا، لكن ذلك كان في الواقع بسبب الصدمة فقط. خضعت للكثير من الفحوصات والكثير من العلاجات خلال اليومين الأولين، معظمها للرقبة لأنني شعرت ببعض الشد، وهو أمر طبيعي على ما أعتقد، لكنني الآن بخير".

واختتم بالقول: "جميع الفحوصات التي خضعت لها كانت جيدة، ولا يمكنني حقًا أن أخبرك، بصراحة... أعني، في المجال الطبي، كل فحص للرقبة يحمل اسمًا معقدًا جدًا بالنسبة إليّ لدرجة أنني لا أستطيع تذكره. لذلك نعم، خضعت للكثير من الفحوصات، وكان كل شيء على ما يرام."