لوكلير يكشف السبب وراء غيابه عن الطلعة الأخيرة في القسم الحاسم من تصفيات البحرين

خرج لوكلير من سيارته فيراري بعدما سجّل لفة سريعة في القسم الثالث من التصفيات، ليتخلى عن فرصته بالمنافسة على قطب الانطلاق الأول، حيث اكتفى بالمركز الثالث بفارق 0.292 ثانية خلف ماكس فيرستابن وزميله في ريد بُل سيرجيو بيريز.

وبينما أدّى ذلك إلى تكهنات بأنه ربما واجه نشكلة تقنية، لكن المونغاسكي وفريقه كشفا بأن ذلك كان قرارًا استراتيجيًا متعمدًا لمحاولة الهجوم على نحوٍ أفضل في سباق الغد.

وأكّد لوكلير أنه لم تكن هنالك مشكلة على سيارته، لكنه اعترف بأن فيراري "متأخرة" بالمقارنة مع وتيرة السباق لدى ريد بُل، لذلك آثر الحفاظ على مجموعة جديدة من إطارات بيريللي.

وقال لوكلير عن ذلك: "لا، لم تكن هنالك أية مشكلة. أعتقد أننا كنا ضمن المنافسة على قطب الانطلاق الأول، وتلك مفاجئة جيدة لأكون صريحًا".

وأضاف: "لم أتوقع ذلك بعد التجارب الشتوية والتجارب الحرة هنا، والتي كانت صعبة بعض الشيء. تمكنا من إيجاد الوتيرة للفة التصفيات اليوم وذلك رائع".

وتابع: "لكن علينا ألا ننسى بأننا متأخرًين بعض الشيء على صعيد وتيرة السباق بالمقارنة مع ريد بُل".

وأكمل: "أعتقد أن الانطلاق من المركز الثالث على إطارات جديدة أفضل من الانطلاق من المركز الأول مع إطارات قديمة".