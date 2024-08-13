لوكلير يكشف الأسباب التي أخفت تقدم فيراري الحقيقي

أوضح لوكلير أن فيراري حققت تقدماً حقيقياً مع حزمة تحديثاتها الأخيرة، رغم أنها تسبب بعودة مشاكل الارتدادات التي أثرت بشكل واضح على تأدية السيارة.

وكانت العلامة الإيطالية قد أدخلت أرضية جديدة في إسبانيا، حيث أدت التغييرات الانسيابية إلى مشاكل الارتدادات تلك. وبدا ذلك واضحاً بشكل خاص ضمن المنعطفات السريعة.

وعادت فيراري لاستعمال الأرضية الأقدم - بخصائص إيمولا - في جائزة بريطانيا بهدف الحدّ من الارتدادات، قبل أن تعتمد في المجر وبلجيكا نسخة معدّلة يبدو أنها خففت من تلك المشاكل.

ويرى لوكلير أن مشاكل الارتدادات أخفت التقدم في الأداء.

حيث قال ضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "منذ إسبانيا، أعتقد أنها كانت نقطة تحول حيث جلبنا تحديثات للسيارة، وكما قلتُ، فإن الأرقام كانت موجودة نظرياً (أرقام التأدية الجيدة)".

وأكمل: "لكن، تسببت بالكثير من الارتدادات التي عانينا منها. بالنسبة لي شخصياً، اعتمدتُ إعدادات عدائية جداً خلال السباقات الأربعة الأخيرة، لمحاولة إيجاد الحلول".

وأردف: "حين تقود سيارة تعاني من الارتدادات، لا يمكنك الاقتراب من الحدود القصوى لأنها تصبح غير قابلة للتوقع، وبالتالي تخسر المزيد".

وتابع: "لكنني لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الرئيسية في السباقات الأخيرة، بل ضرورة وضع السيارة ضمن ظروف قاسية جداً من أجل استخلاص أقصى ما يمكن منها وفهم الأسباب الرئيسية وراء انخفاض التأدية".

واستكمل: "لكن الارتدادات هي التي تسبب بعدم ثبات التأدية مؤخراً، وزادت بالتالي الصعوبات بشكل أكبر بعض الشيء مقارنة مع بداية الموسم".

وتكلم لوكلير حول الموسم الماضي حين قرر الفريق عدم التركيز على النتائج في النصف الأول للموسم، مقابل تقديم نصفٍ ثان قوي.

فقال: "أذكر العام الماضي أننا خضنا سباقين بمثل هذه الحالة، وبدأ الأمر في زاندفورت حين قررنا أن السباق لم يسر كما يجب، وقمنا بالتعلم بأكبر قدر ممكن منه وكيفية الاستفادة منه".

وأكمل: "أنا واثق أننا خضنا نفس هذه التجربة في السباقات الأخيرة. لكن النقطة السلبية أننا خسرنا 3 - 4 سباقات هذه المرة، مقابل سباقين فقط العام الماضي".

واختتم: "لكنني أعتقد أن ذلك منحنا فهماً أعمق لما يجري، وأنا واثق أننا تعلمنا الكثير".