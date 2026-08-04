جعلت الاختلافات التي فرضتها القوانين الجديدة الخاصة بوحدات الطاقة عملية التكيف أكثر صعوبة بالنسبة إلى الفرق والسائقين، إلا أن بعض الفرق تعاملت مع هذا التغيير بصورة أفضل من غيرها.

وبدأ شارل لوكلير الموسم بقوة، لكنه واجه صعوبات خلال عدة سباقات، قبل أن يستعيد مستواه من جديد من خلال أداء قوي في جائزة بريطانيا الكبرى.

ومع اقتراب العطلة الصيفية، كانت أكثر المواضيع التي نوقشت في منطقة الفرق هي كيفية اضطرار السائقين إلى تغيير أساليب قيادتهم، وبطبيعة الحال، ما إذا كان السائقون الأسرع أصبحوا في وضع غير مؤاتٍ بسبب ذهنية "القيادة بشكل أبطأ لتكون أسرع".

وتم تذكير لوكلير في منطقة الفرق بالفروقات بين أسلوب قيادته الهجومي والأسلوب الأكثر نعومة. وكان سائق فيراري قد صرح بأن القيادة الهجومية لم تكن فعالة بالنسبة إليه خلال الجزء من الموسم الذي سبق سباق سيلفرستون.

وشدد السائق المولود في موناكو على أن الأمر يرتبط بشكل كامل بخصائص السيارة ووحدة الطاقة.

حيث قال لوكلير: "أعتقد أن الأمر يعتمد بشكل كامل على وحدة الطاقة وكيفية إعداد كل شيء".

شارل لوكلير، فيراري الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

وأكمل: "هذا هو ما يجعل هذه السيارات صعبة للغاية. هناك الكثير من المتغيرات الآن، ولا يمكنك ببساطة النظر إلى البيانات والقول: (هنا أخسر الوقت، ويجب أن أغير أسلوب قيادتي)، كما كان بإمكانك فعل ذلك في الماضي".

وأردف: "يمكنك تغيير أسلوب قيادتك، لكن إذا كانت البرمجيات تريد العكس تمامًا، فقد تجد نفسك في وضع أسوأ بكثير مما كنت عليه في البداية".

وتابع: "لهذا السبب هناك الكثير من المتغيرات. عليك التحلي بذهنية منفتحة. لقد عشت ذلك بنفسي. بدأت الموسم براحة كبيرة وبشكل قوي جدًا مع السيارة".

واستكمل: "لكنني عانيت كثيرًا مع هذه السيارة في موناكو ومونتريـال. وبعد ذلك، وبعد تغيير بعض الأمور، تمكنت من استعادة مستواي".

وأوضح لوكلير أن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 يحتوي على مساحة رمادية أكبر بكثير مقارنة بالسيارات القديمة، وأنه لا يوجد أسلوب قيادة واحد صحيح.

حيث قال: "في هذه السيارات، الوضع ليس أبيض أو أسود".

وتابع: "هناك الكثير من المتغيرات، وعندما تتراجع قليلًا، يصبح فهم جميع العواقب أكثر صعوبة مما يبدو".

وأضاف: "لذلك، لا أتفق مع الرأي القائل أن القيادة المفرطة في العدوانية تكون فعالة في هذه السيارات. على الأقل، هذه الأمور لا تعمل مع سيارتنا".

واختتم: "لكنها قد تعمل مع سيارة أخرى".