لوكلير يقود سيارة فيراري 2020 حول شوارع مارانيللو

استعانت فيراري بيومَي التجارب الترويجيين على الحلبة، ما منح لوكلير فرصة غير اعتيادية لقطع بضعة كيلومترات على سرعات بطيئة قُبيل عودة السباقات من بوابة النمسا الشهر المُقبل.

وكانت تلك المرّة الأولى في العصر الحديث التي تتم فيها قيادة سيارة فورمولا واحد حالية حول شوارع موطن فيراري، حيث قال الفريق أنّ ذلك مثّل تسجيلًا لاقتراب استئناف الموسم بعد أزمة تفشّي فيروس كورونا.

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وبدأ المسار الذي قاد عليه لوكلير من منطقة ورش العمل الكلاسيكية، وعليه خرج المونغاسكي من البوابة الأمامية التاريخية للمصنع الأصلي، الذي كان مقرًا لفريق فيراري في وقت من الأوقات.

ومن ثم تجاوز لوكلير مقر الفريق الحالي والمتحف، قبل عودته إلى مسار الاختبار في فيورانو. مع ذلك، لم يقطع السائق الشاب أيّة لفّات.

وتلك هي المرة الأولى التي تتم فيها قيادة السيارة خلال 100 يوم، منذ نهاية التجارب الشتوية في برشلونة.

وتعقيبًا على ذلك قال لوكلير: "لا أحبّذ عادة الاستيقاظ مبكرًا، لكن كان هنالك سبب عظيم هذا الصباح لفعل ذلك. ربما أيقظ ذلك أيضًا بعض الناس، لكن كان من الرائع القيادة خلال شوارع مارانيللو على متن سيارة اس اف 1000".

وأضاف: "كان من المثير العودة داخل السيارة اليوم، ولا سيّما على مسار مميز كهذا. العودة إلى قمرة القيادة بدت مثل العودة إلى الوطن من جديد، مثل طريقة ممتعة للقول بأننا مستعدون للعودة إلى المسار. لا أطيق الانتظار الآن من أجل قيادة السيارة في النمسا".