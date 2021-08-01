تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي التالي / فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1 / جائزة المجر الكبرى أخبار عاجلة

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

وصف شارل لوكلير سائق فيراري حوادث المنعطف الأوّل في المجر بـ "لعبة البولينغ" بعد الإطاحة به خارج سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا واحد من قبل لانس سترول في الظروف الرطبة.

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

شهد المنعطف الأوّل من السباق حادثتَين بارزتين تسبّبتا في رفع العلم الأحمر في اللفّة الثالثة نتيجة الاشلاء المتناثرة على المسار.

إذ شهد الحادث الأوّل انزلاق فالتيري بوتاس نحو القسم الخلفي لسيارة لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتسبّب ذلك في دفع سيارة الأخير نحو ماكس فيرشتابن. أمّا سيارة بوتاس فقد اصطدمت بسيرجيو بيريز، ما تسبّب في انسحاب المكسيكي ونوريس وبوتاس. أمّا الحادثة الثانية فقد شهدت محاولة سترول تجاوز لوكلير من الخطّ الداخليّ للمنعطف الأوّل بالرغم من بعده عنه، واصطدم الكندي بسائق فيراري ودفعه نحو دانيال ريكاردو ليتسبّب في التفاف سيارته.

اقرأ أيضاً:

والتفّت سيارة لوكلير في المنعطف التالي وانسحب من السباق، في حين انسحب سترول كذلك. وأكّد المراقبون تحقيقهم في الحادثتين.

وتوجّه لوكلير إلى حسابه على تويتر ليكتب: "لعبة بولينغ رائعة. هذا مزعجٌ للغاية".

وكان نوريس قادرًا على إعادة سيارته إلى خطّ الحظائر خلال فترة العلم الأحمر، إلّا أنّ مكلارين خلصت إلى أنّ الضرر كبيرٌ جدًا ما حال دون استئنافه السباق.

وقال نوريس لقناة "سكاي سبورتس اف1" بعد الحادث: "ليس لدي الكثير لقوله".

وأضاف: "أنا منزعج. لا أعلم لماذا يحدث ذلك في اللفّة الأولى، لماذا المجازفة بهكذا أشياء غبيّة. لكن لا شيء يُمكنني فعله".

من جانبه وصف بيريز سائق ريد بُل حادثة المنعطف الأوّل بـ "التي لا تُصدّق" بعد تقديمه لانطلاقة جيّدة على إطارات "انترميديت" في الظروف الزلقة.

وقال بيريز: "ذلك مؤسف، كنت في المركز الثالث بالفعل حينها".

وأكمل: "تفوّقت على سيارة مكلارين في الكبح واعتقدت بأنّني متقدّمٌ عليها، لكن للأسف ارتكب بوتاس خطأً كبيرًا ودمّر سباقنا".

وأردف: "لا أعلم ما يُمكنني قوله. انتهى كلّ شيء. تضرّر المحرّك ودخلت سيارته حتّى مشعاعات التبريد في سيارتي".

المشاركات
التعليقات
فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

المقال السابق

فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

المقال التالي

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

5 دقيقة
2
فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

3 س
3
فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

1 س
4
فورمولا 1

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

54 دقيقة
5
فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

14 دقيقة
أحدث الأخبار
فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

14د
فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي
فورمولا 1

فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

36د
فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة
فورمولا 1

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

54د
هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر
فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

1 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون يفوز بسباق المجر الجنوني وسط دراما المتنافسين على اللقب

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يُعاني من "دوار وإجهاد" بعد سباق المجر

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

تحليل: لماذا لم تكن "ألاعيب" هاميلتون مع فيرشتابن خارقة للقوانين في تصفيات المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا لم تكن "ألاعيب" هاميلتون مع فيرشتابن خارقة للقوانين في تصفيات المجر

بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يتلقّى عقوبة على شبكة انطلاق سباق بلجيكا لقاء حادث المجر

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يشرح "الوضع الغريب" الذي دفعه للتواصل مع فريق مرسيدس في سباق ستيريا

أحدث الأخبار

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل أمام خطر الإقصاء من سباق المجر لافتقاره لعيّنة الوقود

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل "محبطٌ" بحلوله ثانيًا خلف أوكون المثالي

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يتحسّر على "اللحظات الجنونيّة" التي كلّفته صدارة البطولة

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.