لوكلير يقود انتقادات "لعبة البولينغ" بعد حوادث المنعطف الأوّل في المجر

شهد المنعطف الأوّل من السباق حادثتَين بارزتين تسبّبتا في رفع العلم الأحمر في اللفّة الثالثة نتيجة الاشلاء المتناثرة على المسار.

إذ شهد الحادث الأوّل انزلاق فالتيري بوتاس نحو القسم الخلفي لسيارة لاندو نوريس سائق مكلارين.

وتسبّب ذلك في دفع سيارة الأخير نحو ماكس فيرشتابن. أمّا سيارة بوتاس فقد اصطدمت بسيرجيو بيريز، ما تسبّب في انسحاب المكسيكي ونوريس وبوتاس. أمّا الحادثة الثانية فقد شهدت محاولة سترول تجاوز لوكلير من الخطّ الداخليّ للمنعطف الأوّل بالرغم من بعده عنه، واصطدم الكندي بسائق فيراري ودفعه نحو دانيال ريكاردو ليتسبّب في التفاف سيارته.

والتفّت سيارة لوكلير في المنعطف التالي وانسحب من السباق، في حين انسحب سترول كذلك. وأكّد المراقبون تحقيقهم في الحادثتين.

وتوجّه لوكلير إلى حسابه على تويتر ليكتب: "لعبة بولينغ رائعة. هذا مزعجٌ للغاية".

وكان نوريس قادرًا على إعادة سيارته إلى خطّ الحظائر خلال فترة العلم الأحمر، إلّا أنّ مكلارين خلصت إلى أنّ الضرر كبيرٌ جدًا ما حال دون استئنافه السباق.

وقال نوريس لقناة "سكاي سبورتس اف1" بعد الحادث: "ليس لدي الكثير لقوله".

وأضاف: "أنا منزعج. لا أعلم لماذا يحدث ذلك في اللفّة الأولى، لماذا المجازفة بهكذا أشياء غبيّة. لكن لا شيء يُمكنني فعله".

من جانبه وصف بيريز سائق ريد بُل حادثة المنعطف الأوّل بـ "التي لا تُصدّق" بعد تقديمه لانطلاقة جيّدة على إطارات "انترميديت" في الظروف الزلقة.

وقال بيريز: "ذلك مؤسف، كنت في المركز الثالث بالفعل حينها".

وأكمل: "تفوّقت على سيارة مكلارين في الكبح واعتقدت بأنّني متقدّمٌ عليها، لكن للأسف ارتكب بوتاس خطأً كبيرًا ودمّر سباقنا".

وأردف: "لا أعلم ما يُمكنني قوله. انتهى كلّ شيء. تضرّر المحرّك ودخلت سيارته حتّى مشعاعات التبريد في سيارتي".