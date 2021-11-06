لوكلير يُقلل من مشاكل محرك فيراري في التجارب الحرة الثانية في المكسيك

دخل لوكلير نهاية الأسبوع في المكسيك وهو متفائل بحظوظ فريقه بالنظر إلى أداء فيراري القوي على الحلبات مرتفعة الارتكازية هذا العام ومتطلبات الإعدادات لحلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز تحديدًا.

وبينما أكملت فيراري تجارب الجمعة الحرة كأفضل فرق الوسط، لكنّها كانت متأخرة بأكثر من ثانية خلف زمن صدارة ماكس فيرشتابن، وذلك مع كارلوس ساينز الذي حل خامسًا، بينما تواجد لوكلير في المركز السابع بفارق 3 أعشار من الثانية إضافية.

وقُرب نهاية الحصة الثانية من التجارب، أخبر لوكلير فريقه فيراري عبر اللاسلكي بأنه "يعاني كثيرًا مع مشاكل المحرك".

وشرح لوكلير بعد الحصة أن المشاكل لم تكن مسألة كبيرة للقلق حيالها، وأن الفريق فهم ما كان يحدث.

فقال: "كان هنالك بعض الأمور التي تحدث على السيارة والتي لم تجعل القيادة ممتعة، لكنها لم تكن مسألة كبيرة للغاية".

وأضاف: "بوسعنا التحكّم في كل شيء، لذلك لا مشاكل كبيرة، السيارة فقط تصعُب قيادتها بعض الشيء في هذه الأجواء".

وأوضح لوكلير بأن تلك المشاكل كانت "بسبب افتقار العزم بعض الشيء أثناء الخروج من المنعطفات والافتقار للتسارع في أحيان أخرى، لكن لا شيء كبير للغاية".

هذا ويساهم ارتفع الحلبة عن سطح البحر وانخفاض كثافة الهواء في المكسيك في وضع صغط أكبر على وحدة الطاقة في بعض الأحيان، وهو ما بدوره قد يغلق فوارق الأداء بين المحركات المختلفة.

وتسعى فيراري للتقدم على مكلارين ضمن معركتهما على المركز الثالث في بطولة الصانعين نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعدما تقدمت إلى حدود 3.5 نقطة من الفريق البريطاني في السباق الأخير في أوستن.