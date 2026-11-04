فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

لوكلير يقلّل من أهمية احتكاكه بهاميلتون: "كان بإمكاني أن أكون مستاءً أنا أيضًا"

يتحدث شارل لوكلير عن احتكاكه بزميله لويس هاميلتون في اللفة الأولى، والعقوبة التي ترتبت عليه خلال جائزة مكسيكو سيتي الكبرى.

منشور: 04-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جيمس ساتون

شهدت اللفة الافتتاحية لسباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى مواجهة محتدمة بين سائقي فيراري.

وفي خضم الصراع على صدارة السباق، تبادل شارل لوكلير ولويس هاميلتون مناورات هجومية قوية عبر سلسلة المنعطفات الأولى. وضغطت السيارتان القرمزيتان على بعضهما البعض إلى أقصى الحدود، ما أدى في نهاية المطاف إلى خروج إحداهما عن المسار وحصول السائق القادم من موناكو على عقوبة زمنية.

وكان هاميلتون قد أجبر زميله على الخروج إلى المساحة الجانبية عبر مجموعة المنعطف الأول، لكن الدراما الحقيقية اندلعت بعد لحظات عند المنعطف الرابع. إذ خاض السائقان مواجهة جنبًا إلى جنب حتى عمق منطقة الكبح، ما أدى إلى إخفاقهما معًا في بلوغ قمة المنعطف. وبدلًا من إعادة المركز إلى بطل العالم سبع مرات، واصل السائق البالغ من العمر 29 عامًا الضغط على دواسة الوقود واحتفظ بمركزه. وفي خضم الفوضى التي أعقبت ذلك، تمكن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل من التسلل وتجاوز البريطاني المحبط.

تقبّل العقوبة

إدراكًا منه أنّ فرض عقوبة رياضية بات أمرًا مرجحًا بسبب مغادرة المسار وتحقيق أفضلية، استفسر سائق مارانيللو من طاقم فريقه، لكنه اختار في نهاية المطاف التمسك بمركزه على الحلبة.

واعترف لوكلير خلال حديثه مع وسائل الإعلام بعد السباق قائلًا: "نعم، أعتقد أنّ العقوبة كانت مستحقة إلى حد ما. تكمن المشكلة في أنّ الموقف كان مربكًا بعض الشيء، لأننا لم نتمكن كلانا من اجتياز المنعطف الرابع. وبعد ذلك بقيت في المقدمة، ثم تجاوز ماكس لويس".

ولعبت محاولة الدفاع استراتيجيًا في مواجهة ريد بُل دورًا كبيرًا في قراره الذي اتخذه في جزء من الثانية بقبول العقوبة.

وأوضح: "بعد ذلك سألت الفريق عمّا ينبغي عليّ فعله، واحتفظت بالمركز. لقد تقبّلت عقوبة مستحقة. لا أعرف ما إذا كان لويس يريد مني أن أعود إلى المركز الثالث، لكنني شعرت بأنّ وجود سيارة ريد بُل في المركز الثاني يجعل من المجدي إلى حد ما الاحتفاظ بمركزي وانتظار ما سيحدث. وهذا ما فعلته".

إعادة الانطلاق بعد رفع العلم الأحمر

لم تكن العقوبة الزمنية العقبة الوحيدة التي واجهها خلال فترة ما بعد الظهر. فبعد أن أوقف العلم الأحمر السباق في اللفة 45، جاءت إعادة الانطلاق لتوجّه ضربة قاسية إلى آمال سائق فيراري في الصعود إلى منصة التتويج. وانطلاقًا من الجانب المتّسخ من شبكة الانطلاق، حيث لم تكن الإطارات قد تركت آثارها المطاطية على المسار، عانى لوكلير من ضعف التماسك، ما أتاح للوافد الجديد إلى مرسيدس كيمي أنتونيللي تنفيذ تجاوز محكم وانتزاع المركز الثالث.

وقال سائق فيراري: "كان الإيقاع جيدًا جدًا خلال الفترة الأولى، كما أعتقد أنّ وتيرتنا الإجمالية كانت قوية إلى حد كبير، لكننا عانينا للأسف كثيرًا عند الانطلاق للمرة الثانية من الجانب المتّسخ للحلبة. لم يكن المسار نظيفًا بالقدر الكافي، لكن هذه هي طبيعة الأمور".

وكان هاميلتون قد أبدى غضبًا واضحًا عبر محادثات الفريق اللاسلكية بشأن واقعة المنعطف الرابع، مطالبًا جدار الصيانة بتفسيرات. وعندما سُئل لوكلير عمّا إذا كان سيحاول تسوية الأمور مع زميله بعيدًا عن الأضواء، لم يُبدِ سائق موناكو أي اعتذار عن أسلوبه الهجومي في التسابق، بل أعاد توجيه الانتقادات إلى هاميلتون بسبب عدوانيته في المنعطفات الأولى.

وقال لوكلير مستخفًا بالموقف: "حسنًا، سأتحدث مع لويس. كان بإمكاني أنا أيضًا أن أكون مستاءً من الطريقة التي دفعني بها إلى خارج المسار عند الخروج من المنعطف الأول، لكنني أعتقد أنّ هذا جزء من التسابق. عندما تتنافس من أجل الفوز، ينبغي أن تكون الأمور على هذا النحو".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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