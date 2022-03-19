لوكلير يقلب الطاولة على فيرشتابن ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في البحرين

سجّل كارلوس ساينز الإبن الزمن الأسرع مع نهاية الطلعة الأولى متفوّقًا على لوكلير وفيرشتابن في ظلّ تغطية 0.056 ثانية لثلاثتهم.

وقال فيرشتابن أثناء عودته إلى خطّ الحظائر: "لا تطلبوا منّي القيام بلفّة خروج بطيئة، ذلك يضرّ بأدائي".

وبقيت أنفاس الجميع محبوسة في الطلعة الأخيرة في ظلّ التقارب الكبير في الأزمنة في المقاطع بين فيرشتابن وثنائيّ فيراري.

إذ تقدّم لوكلير إلى المركز الأوّل مُسجّلًا 1:30.558 دقيقة وبقي بانتظار لفّة فيرشتابن، وفي حين حسّن الأخير زمنه، إلّا أنّه عبر خطّ النهاية خلفه بـ 0.123 ثانية.

وذهب المركز الثالث إلى ساينز، في حين تواجد سيرجيو بيريز في المركز الرابع، لكنّه كان أبطأ بـ 0.363 ثانية من لوكلير.

وكان لويس هاميلتون أفضل سائقَي مرسيدس في المركز الخامس على بُعد 0.680 ثانية عن الصدارة، في حين عانى زميله جورج راسل بشكلٍ كبير للغاية ليكتفي بالمركز التاسع.

وقدّم فالتيري بوتاس وكيفن ماغنوسن جهودًا مثيرةً للغاية ليتواجدا في المركزين السادس والسابع تواليًا مع فريقيهما ألفا روميو وهاس.

أمّا فرناندو ألونسو فقد وضع سيارة ألبين في المركز الثامن، في حين أكمل بيير غاسلي ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

كانت حالة المسار بصدد التحسّن وهو ما انعكس على الأزمنة التي كانت تتحسّن وبترتيب مفاجئ في الحقيقة، وهو ما زاد من حجم الإثارة.

إذ وجد سائقا مكلارين نفسيهما على حافة الخروج مبكّرًا في ظلّ معاناتهما لتقديم وتيرة قويّة.

وتمكّن شارل لوكلير من تسجيل الزمن الأسرع في القسم الأوّل في الأمام بـ 1:31.471 دقيقة.

وانتهى القسم بخروج يوكي تسونودا أمام نيكو هلكنبرغ الذي استُدعي في اللحظات الأخيرة لتعويض سيباستيان فيتيل المصاب بفيروس كورونا في صفوف أستون مارتن، وقد قدّم الألماني أداءً مثيرًا بالنظر إلى تفوّقه على زميله لانس سترول.

وتواصلت معاناة دانيال ريكاردو نهاية هذا الأسبوع بخروجه هو الآخر واقتصاره على المركز الـ 18 أمام لانس سترول، بينما تذيّل نيكولاس لاتيفي الترتيب على متن سيارة ويليامز.

القسم الثاني

جاء تغيير القوانين الجديد الذي يسمح بحريّة اختيار الإطارات التي ينطلق عليها العشرة الأوائل ليدفع الجميع للدخول على إطارات "سوفت" في القسم الثاني.

وحلّق فيرشتابن مباشرة في الأمام ليكون أوّل من يكسر حاجز الـ 1:31 دقيقة بهذه السيارات الجديدة على حلبة البحرين، وكانت أغلب أفضليّته في المقطع الأوّل.

في الأثناء استخدم غريمه لوكلير إطارات مستعملة على عكسه، وتواجد خلفه بـ 0.599 ثانية بنهاية المحاولات الأولى.

وبعد أن تواجد رابعًا على متن سيارة هاس في نهاية اللفّات الأولى، أُخبر ماغنوسن بأنّ لديه مشكلة هيدروليكيّة وأنّ عليه عدم نقل الغيارات والعودة إلى المرآب.

وعلى إثر منافسة ملحميّة في اللحظات الأخيرة، خرج إستيبان أوكون من القسم الثاني رفقة ميك شوماخر ولاندو نوريس.

أمّا أليكسندر ألبون فسينطلق من المركز الـ 14 ضمن سباقه الأوّل مع ويليامز أمام غوانيو جو الذي شُطب أفضل أزمنته لخرقه حدود المسار.

ترتيب شبكة الانطلاق: