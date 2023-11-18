لوكلير يفرض سيطرته على تصفيات لاس فيغاس ليحقق قطب الانطلاق الأول

رغم المشاكل التي ضربت حصتي التجارب الحرة الأولى والثانية في لاس فيغاس، لكن الحماسة كانت حاضرة وبقوة في التصفيات.

ويبدو أن الحلبة ناسبت سيارة فيراري بشكل واضح، حيث برزت كقوة ضاربة خلال الجولة حتى الآن وبشكل خاص مع شارل لوكلير.

ونجح أصيل موناكو بتقديم وتيرة سريعة وثابتة طوال الوقت، ليحقق قطب الانطلاق الأول تحت أضواء لاس فيغاس.

ساينز سجل ثاني أسرع الأزمنة (لكنه سيتراجع 10 مراكز إضافية على شبكة انطلاق السباق)، وأمام ماكس فيرستابن.

بينما أكمل جورج راسل وبيير غاسلي ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول وخروج سيارتي مكلارين

خرجت السيارات على إطارات سوفت وبدت فيراري سريعة للغاية منذ البداية، وبشكل خاص مع شارل لوكلير الذي كان مرتاحاً للغاية على متن سيارته.

وبالفعل بعد الطلعات الأولى السريعة تصدر أصيل موناكو أسرع الأزمنة وبفارق نصف ثانية أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ولويس هاميلتون سائق مرسيدس.

ورغم محاولات السائقين خلف فيراري سواء من قبل فيرستابن أو بيريز أو حتى أليكسندر ألبون سائق ويليامز، لكن سيارتي فيراري حافظتا على الصدارة مع لوكلير وساينز.

ومع انتهاء القسم الأول، حافظت فيراري على مركزيها مع لوكلير وساينز، بينما حقق جورج راسل سائق مرسيدس المركز الثالث بفارق نصف ثانية عن لوكلير.

فيرستابن اكتفى بالمركز الرابع أمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس وبيير غاسلي سائق ألبين.

فالتيري بوتاس (ألفا روميو) احتل المركز السابع أمام لويس هاميلتون على متن مرسيدس، وكيفن ماغنوسن سائق هاس، وفرناندو ألونسو الذي وضع أستون مارتن بالمركز العاشر.

يشار أن دانيال ريكاردو نجح بالتأهل للقسم الثاني على متن ألفا تاوري بعكس زميله.

أما الخارجون من القسم الأول هم: لاندو نوريس، إستيبان أوكون، جو غوانيو، أوسكار بياستري ويوكي تسونودا.

القسم الثاني وتألق لوكلير وخروج بيريز

اشتعلت المنافسة مجدداً في القسم الثاني حيث ضغط فرناندو ألونسو مبكراً ليضع سيارته أستون مارتن في المركز الأول المؤقت، قبل أن ينتزعه منه هاميلتون ومن ثم يضع زميله راسل سيارته خلف بطل العالم سبع مرات.

فيرستابن لم ينتظر كثيراً ليخطف الصدارة المؤقتة أمام سيارة مرسيدس، لكن ردّ لوكلير كان صاعقاً حيث كسب 7 أعشار الثانية عن فيرستابن ليتصدر أسرع الأزمنة. وتلاه زميله ساينز لكن بفارق نصف ثانية.

وحاول السائقون تحسين أزمنتهم في اللحظات الأخيرة حيث نجح راسل بوضع سيارته بالمركز الثالث خلف سيارتي فيراري.

كما أن سيارتي ويليامز تقدمتا بالفعل ضمن الترتيب ما دفع بيريز خارجاً ومنعه من التأهل للقسم الثالث والأخير، وكذلك كان حال هاميلتون.

لينتهي القسم مع لوكلير وساينز وراسل وغاسلي وفيرستابن بالمراكز الخمسة الأولى. أما ألبون، ألونسو، ماغنوسن، سارجنت وبوتاس فأكملوا ترتيب المراكز العشرة الأولى

بينما فشل كل من هاميلتون، بيريز، هلكنبرغ، سترول وريكاردو بالتأهل للقسم الأخير.

القسم الثالث وهيمنة لوكلير

بدأ القسم الثالث بمعركة موعودة بين فيراري وريد بُل.

ونجح لوكلير بالبقاء متصدراً بشكل مؤقت أمام زميله ساينز (الذي سيتراجع 10 مراكز كعقوبة بعد ما حصل في التجارب الحرة الأولى)، وبفارق 0.022 ثانية فقط.

ورغم أن فيرستابن سجل أسرع زمن في المقطع الثاني لكنه اكتفى بالمركز الثالث المؤقت بفارق 0.083 ثانية خلف لوكلير.

وعاد لوكلير مجدداً لتسجيل لفة سريعة مسجلاً أسرع مقطع ثانٍ، وحقق قطب الانطلاق الأول مع دقيقة و32.726 ثانية.

حاول زميله ساينز تحسين زمنه كذلك لكنه اكتفى بالمركز الثاني بفارق 0.044 ثانية خلف لوكلير (لكن ساينز سيتراجع 10 مراكز إضافية على شبكة الانطلاق).

فيرستابن اكتفى بالمركز الثالث أمام راسل وغاسلي ومن ثم سيارتي ويليامز: ألبون وسارجانت.

بينما أكمل بوتاس، ماغنوسن وألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى.