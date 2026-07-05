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لوكلير يفاجئ الجميع ويقتنص فوزًا طال انتظاره في سيلفرستون وسط كابوس أنتونيللي

حقق شارل لوكلير أول انتصار له في موسم 2026، بعدما منح فيراري الفوز في جائزة بريطانيا الكبرى أمام مرسيدس في سيلفرستون.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: كلايف روز

أنهى شارل لوكلير السباق متقدمًا على جورج راسل ولويس هاميلتون، فيما فقد متصدر البطولة كيمي أنتونيللي المركز الثاني بسبب مشاكل في الموثوقية خلال المراحل الأخيرة من السباق.

وانتزع لوكلير الصدارة من صاحب قطب الانطلاق الأول كيمي أنتونيللي عند الانطلاقة، بينما تبعه زميله في فيراري لويس هاميلتون، الذي انطلق من المركز الثالث، ليتجاوز هو الآخر سائق مرسيدس.

وبينما أجرى لوكلير توقفه الوحيد في منطقة الصيانة، بقي أنتونيللي على الحلبة لفترة أطول للاستفادة من أفضلية عمر الإطارات مقارنة بسائق فيراري، قبل أن يدخل منطقة الصيانة في اللفة الخامسة والثلاثين من أصل 52 لفة.

لكن في اللفة الحادية والأربعين، أبلغ أنتونيللي فريقه عبر اللاسلكي قائلاً: "هناك شيء مكسور".

واتضح لاحقًا أن واقي العجلة اليسرى في سيارة مرسيدس تعرض للكسر، وهو ما تسبب في مشاكل كبيرة في التحكم بالسيارة، واضطر السائق الإيطالي إلى التوقف مرتين إضافيتين لمحاولة إصلاح العطل، قبل أن يتراجع إلى خارج مراكز النقاط، ويخسر 18 نقطة ثمينة في صراع بطولة السائقين.

وأدت معاناة أنتونيللي إلى منح لوكلير أول انتصار له في موسم 2026، بعدما حافظ على فارق مريح بلغ 20 ثانية أمام زميله في الفريق لويس هاميلتون.

ورغم انطلاقه من المركز الثالث، تلقى هاميلتون عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ بسبب انطلاقة غير صحيحة، لكنه نفذ العقوبة خلال توقفه في منطقة الصيانة، قبل أن ينجح بطل العالم سبع مرات في التفوق على كل من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، وجورج راسل سائق مرسيدس، في صراع ثلاثي محتدم.

وبدا فيرستابن في طريقه نحو تحقيق منصة تتويج غير متوقعة، رغم معاناته من مشاكل في توازن سيارة ريد بُل، وناقل الحركة، ونظام توزيع الطاقة في وحدة القوة.

لكن السائق الهولندي خرج عن الحلبة بشكل دراماتيكي عند منعطف "ستو" قبل ست لفات من النهاية، لتنغرس سيارته في الحصى.

وأدى خروج فيرستابن إلى دخول سيارة الأمان، في وقت بدا فيه أن السباق سيتحول إلى مواجهة حاسمة في لفة أخيرة، بعدما توجهت غالبية السيارات إلى منطقة الصيانة لتركيب الإطارات اللينة.

في المقابل، بقي جورج راسل على الحلبة مستخدمًا الإطارات المتوسطة القديمة، ليحافظ على المركز الثاني أمام هاميلتون ولاندو نوريس سائق مكلارين.

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ورغم إعلان إدارة السباق أن سيارة الأمان ستنسحب في نهاية اللفة قبل الأخيرة، فإنها واصلت البقاء على الحلبة، لينتهي السباق خلف سيارة الأمان، ويحقق لوكلير الفوز أمام راسل وهاميلتون اللذين أكملا منصة التتويج.

ولا يزال هاميلتون بانتظار المثول أمام حكام الاتحاد الدولي للسيارات بسبب احتمال مخالفته لقوانين الأعلام الصفراء.

واحتل نوريس المركز الرابع، مستفيدًا من سوء حظ كل من فيرستابن وأنتونيللي، بعدما عانى بطل العالم من صعوبة كبيرة مع سيارة مكلارين التي لم تتمكن من مجاراة المنافسين على حلبة سيلفرستون.

وجاء إسحاق حجار في المركز الخامس لصالح ريد بُل، متقدمًا على ثنائي ريسينغ بولز ليام لاوسون وأرفيد ليندبلاد، اللذين واصلا تقديم عروض قوية مع الفريق.

وتمكن غابرييل بورتوليتو أخيرًا من تسجيل أولى نقاطه المستحقة مع آودي بحلوله في المركز الثامن، بينما أكمل ثنائي ألبين فرانكو كولابينتو وبيير غاسلي قائمة العشرة الأوائل.

أما أنتونيللي، الذي عانى من سوء الحظ، فقد أنهى السباق في المركز السادس عشر، ليتقلص الفارق الذي يتصدر به بطولة السائقين أمام زميله جورج راسل إلى 25 نقطة.

السباق

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 52

-

     2 25   Ferrari Ferrari
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 52

+0.427

0.427

 0.427   2 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 52

+0.772

0.772

 0.345   2 15   Ferrari Ferrari
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 52

+1.149

1.149

 0.377   3 12   McLaren Mercedes
5 France إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 52

+1.598

1.598

 0.449   3 10   Red Bull Red Bull
6 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 52

+2.023

2.023

 0.425   2 8   RB Red Bull
7 United Kingdom آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 52

+2.214

2.214

 0.191   2 6   RB Red Bull
8 Brazil غ. بورتوليتو آودي 5 52

+2.413

2.413

 0.199   2 4   Audi Audi
9 Argentina ف. كولابينتو ألبين 43 52

+3.229

3.229

 0.816   2 2   Alpine Mercedes
10 France ب. غاسلي ألبين 10 52

+3.445

3.445

 0.216   2 1   Alpine Mercedes
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