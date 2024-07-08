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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

لوكلير يعيش فترة "أسوأ من الكابوس" بعد قرار الإطارات الفاشل في سيلفرستون

اعترف شارل لوكلير سائق فيراري أنه يعيش فترة "أسوأ من الكوابيس" بعد القرار الفاشل الانتقال إلى إطارات انترميديت مبكراً جداً في سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد.

وصف لوكلير المعاناة الحالية في البطولة بأنها "أسوأ من الكابوس"، بعد قرار استراتيجي فاشل بالانتقال المبكر إلى إطارات انترميديت على حلبة سيلفرستون، حرمه أية فرصة بتسجيل النقاط.

كان أصيل موناكو يحتل المركز السابع خلال الثلث الأول للسباق بعد أن تجاوز لانس سترول في منعطف "ستو"، وكان يبدو أنه يشق طريقه للتقدم في مراكز النقاط.

ورغم أن التماسك كان ينخفض قليلاً خلال تلك الفترة لكن المسار لم يكن مبللاً بالقدر الكافي للانتقال إلى انترميديت.

إلا أن فيراري أدخلت لوكلير بنهاية اللفة 19 للانتقال إلى هذه النوعية، وعاد إلى الحلبة خلف أمام فالتيري بوتاس سائق ساوبر، لكن الفنلندي سرعان ما تجاوزه وبات من الواضح أن تلك الإطارات غير مناسبة على الإطلاق لظروف المسار.

"كانت تلك استراتيجية خاطئة. سأنظر فيما حصل. من الواضح أن القرار مع تلك الرسالة والمعلومات التي تلقيتها في السيارة، كان يبدو حينها صحيحاً" قال أصيل موناكو.

وأكمل: "كانت تمطر كثيراً في المنعطف 15. قيل لي حينها أن الأمطار ستزداد حدة، لهذا دخلت المنصة لمحاولة استباق الأمور".

وأردف: "لكن الأمطار جاءت بعد 8 أو 9 لفات. حينها من الواضح أن سباقنا انتهى. محبط جداً، جولة أخرى للنسيان، وقد بدأت سلسلة الإحباطات هذه تتزايد كثيراً".

واسترسل: "هذه فترة صعبة جداً. ليست لديّ كلمات لوصفها حقاً، هذا هو رابع سباق لنا أسوأ من الكابوس. آمل أن نعود سريعاً (للوتيرة السريعة)".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بالمقابل، أكد لوكلير أنه يريد النقاش في قرار الانتقال لإطارات انترميديت مع الفريق، مؤكداً أن فيراري كانت في "وضع حرج" بعد التخلي عن تحديثات برشلونة بهدف الحدّ من الارتدادات، حيث يأمل الخروج بحلّ بعد أن كان توازن السيارة أفضل في سيلفرستون.

فقال: "على حلبة كهذه، قررنا أنه ربما بوسعنا خفض الأداء قليلاً مقابل المزيد من الثبات في التأدية، أعتقد أنه كان الخيار الصحيح".

وأضاف: "سنقوم بتحليل جميع البيانات لنرى إن كانت هناك أمور لم نفهمها".

واختتم: "كانت الارتدادات أفضل، لذا فإن الثبات في التأدية بات أفضل".

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