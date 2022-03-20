لوكلير يعود بالحصان الجامح إلى القمّة بثنائيّة في سباق البحرين الجنوني

حصل لوكلير وفريقه فيراري على أفضل بداية ممكنة للحقبة الجديدة من بطولة العالم للفورمولا واحد بتحقيقهما للفوز والثنائيّة مع حلول زميله كارلوس ساينز الإبن ثانيًا.

وضمن لوكلير الهاتريك بعد تحقيقه أسرع لفّة كذلك ليضمّها إلى قطب الانطلاق الأوّل والفوز.

وبالرغم من أنّ معركة الصدارة انحصرت في معظم السباق بين لوكلير وفيرشتابن، وسط أفضليّة للوكلير، فإنّ اللفّات الأخيرة كانت جنونيّة، فبعد سيارة الأمان المتأخّرة، بدأ انهيار ريد بُل بمشكلة في التوجيه أوّلًا لدى فيرشتابن قبل أن يُواجه مشكلة أخرى اعتقد هو بأنّها في البطارية قبل أن تتوقّف سيارته وينسحب مع بقاء ثلاث لفّات على النهاية.

وفي حين كان سيرجيو بيريز يتّجه لتحقيق المركز الثالث، إلّا أنّه انسحب هو الآخر مع بداية اللفّة الأخيرة بعد أن اشتكى هو الآخر من ضعفٍ في الطاقة قبل أن تتوقّف سيارته فجأة وتنزلق في المنعطف الأوّل.

وسيؤدّي ذلك إلى العديد من الأسئلة حيال موثوقيّة وحدة طاقة ريد بُل-هوندا، خاصة في ظلّ انسحاب ثلاثة من السيارات الأربعة المتزوّدة بها بسبب ما بدت مشاكل في وحدة الطاقة.

وحقّقت بذلك فيراري الثنائيّة بشكلٍ مثيرٍ، وهي الثنائيّة الأولى لها منذ موسم 2019، في حين ورث لويس هاميلتون المركز الثالث ليظفر بمنصّة تتويج غير متوقّعة.

وتواجد جورج راسل في المركز الرابع على متن سيارة مرسيدس الثانية، وذلك بعد معاناة ثنائيّ السهام الفضيّة قبل فترة سيارة الأمان الأخيرة.

وبعد أن كان بعيدًا قبل أسبوعين من الآن، اكتملت عودة كيفن ماغنوسن المذهلة بتحقيقه المركز الخامس لصالح هاس أمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو.

وبالرغم من عقوبته المبكّرة لاحتكاكه بميك شوماخر، تمكّن إستيبان أوكون من التعافي والحلول سابعًا في النهاية لصالح ألبين متقدّمًا على يوكي تسونودا وفرناندو ألونسو، في حين أكمل جو غوانيو ترتيب العشرة الأوائل مُحقّقًا النقاط ضمن مشاركته الأولى في البطولة.

مجريات السباق

اختار الجميع الانطلاق على إطارات "سوفت" ما عدا ثنائيّ مكلارين الذي آثر بدء السباق على إطارات "ميديوم".

وقدّم سائقو الصدارة انطلاقات متماثلة وهو ما سمح ببقاء المراكز الأولى ثابتة في حين تقدّم هاميلتون إلى المركز الرابع أمام ماغنوسن في حين خسر بيريز مركزين لصالحهما، بينما كانت انطلاقة فالتيري بوتاس سيّئة ما تسبّب في خسارته لثمانية مراكز.

وارتكب ماغنوسن خطأً في الكبح عند المنعطف الأوّل من اللفّة الثالثة، وهو ما سمح لبيريز بالحصول على زخمٍ جيّد والتقدّم عليه نحو المركز الخامس.

وسرعان ما بدأ لوكلير وفيرشتابن في الابتعاد في الأمام، بينما كان هاميلتون بصدد الضغط على ساينز الثالث.

في الأثناء تذمّر فيرشتابن قائلًا: "كبح المحرّك يقوم بأشياء غريبة وسط المنعطف".

لكنّ لوكلير رفع الفارق بشكلٍ تدريجي إلى حدود 3 ثوانٍ بنهاية اللفّة العاشرة وتزامن ذلك مع قول فيرشتابن: "ليس لديّ أيّ تماسكٍ حقًا"، في حين تمكّن بيريز من اقتناص المركز الرابع من هاميلتون.

ودفع ذلك هاميلتون إلى الدخول لتغيير إطاراته والانتقال إلى تركيبة "هارد" في نهاية اللفّة الـ 11، لكنّ إطاراته كانت باردة وكان البريطاني ينزلق في أوّل منعطفين ما سمح لجو بتجاوزه ليتراجع البريطاني إلى المركز الـ 12.

ودخل فيرشتابن وساينز في نهاية اللفّة الـ 14 لينتقلا إلى إطارات "سوفت" جديدة وعادا بأريحيّة أمام هاميلتون.

واستجاب لوكلير في اللفّة التالية رفقة بيريز، وبالكاد عاد لوكلير أمام فيرشتابن الذي استفاد من توقّفه الأبكر، حيث خاضا معركة في المنعطفات الأولى قبل أن يُحافظ سائق فيراري على الصدارة.

ودخل الثنائيّ إثر ذلك في معركة حامية تبادلا خلالها المراكز مرّتين عند المنعطفين الأوّل والرابع، وتكرّر ذات السيناريو في اللفّة التالية وهو ما ألهب حماس الجماهير.

وحدث ذات الأمر في المنعطف الأوّل في اللفّة التالية، لكنّ فيرشتابن أغلق مكابحه بقوّة وعبر بشكلٍ واسع ما سمح للوكلير باستعادة الصدارة مباشرة في المنعطف الثاني، وبدأ لوكلير بالابتعاد تدريجيًا منذ ذلك الحين.

وكان الترتيب حينها في اللفّة الـ 20: لوكلير، فيرشتابن، ساينز، بيريز، هاميلتون وراسل، وذلك مع تواجد الثلاثة الأوائل على سوفت، وبيريز على "ميديوم" وثنائيّ مرسيدس على "هارد".

وبعد ارتفاع الفارق بين ثنائيّ الصدارة إلى 3.7 ثانية، تذمّر فيرشتابن قائلًا: "الإطارات شبه ميّتة مجدّدًا".

في الأثناء وبالرغم من إطاراته "هارد" فقد توقّف هاميلتون مبكّرًا مجدّدًا في نهاية اللفّة الـ 27 منتقلًا إلى تركيبة "ميديوم"، حيث طلب منه مهندسه عدم الإفراط في الضغط على إطاراته، وجاء ذلك بعد وقتٍ قصير من قبول ساينز عبر اللاسلكي: "فكّروا في استراتيجيّة الثلاث توقّفات".

وأقدم فيرشتابن على التوقّف في نهاية اللفّة الـ 30 منتقلًا إلى إطارات "ميديوم" جديدة، ليستجيب لوكلير في نهاية اللفّة التالية ويتّبع ذات الاستراتيجيّة، وعاد أمام فيرشتابن بأريحيّة أفضل قليلًا هذه المرّة.

وقال فيرشتابن غاضبًا: "حسنًا هتان مرّتان لم أضغط فيهما في لفّة الخروج، وكان من السهل أن أتواجد أمامه، لن أفعل ذلك مجدّدًا".

وترك ذلك ساينز في الصدارة أمام بيريز لكن من دون توقّف، وكان لوكلير وفيرشتابن بصدد الاقتراب منهما سريعًا.

وتوقّف الثنائيّ معًا في نهاية اللفّة الـ 33 وعادا في المركزين الثالث والرابع على التوالي على إطارات "ميديوم" و"سوفت" تواليًا، بينما توقّف راسل في ذات اللفّة منتقلًا إلى "ميديوم".

وتزامن ذلك مع قول مهندس سباق فيرشتابن: "لك حريّة الضغط". لكنّ الفارق اتّسع مجدّدًا بشكلٍ تدريجي بين الثنائيّ ليصل إلى 4 ثوانٍ بحلول اللفّة الـ 42.

وقال مهندس لوكلير حينها: "لدينا تآكل إطارات أقلّ من فيرشتابن"، وأقدم الهولندي على التوقّف مرّة أخرى حينها مع بقاء 14 لفّة على النهاية وعاد في المركز الثالث على إطارات "سوفت" مستعملة.

واستجابت فيراري عبر استدعاء ساينز أوّلًا، بينما أبقت على لوكلير على الحلبة، وتذمّر فيرشتابن من صعوبة في توجيه سيارته معتقدًا بوجود مشكلة فيها.

في الأثناء اشتعلت سيارة بيير غاسلي وأوقفها على المسار، حيث اعتمدت إدارة السباق نظام سيارة الأمان الافتراضيّة قبل تحويله سريعًا إلى سيارة أمان فعليّة، لتستدعي فيراري لوكلير حينها.

وقال مهندس فيرشتابن في فترة سيارة الأمان: "سنبقى على الحلبة، لا نعتقد بأنّ مشكلة التوجيه حرجة في الوقت الحاضر".

وعاد الهولندي للقول بعد بعض الوقت: "التوجيه يزداد صعوبة مع السرعة"، لكنّ مهندسه حاول طمأنته بأنّ الوضع لا يزال مستقرًا.

واستؤنف السباق في نهاية اللفّة الـ 50، ما ترك السائقين أمام 7 لفّات حتّى النهاية في ظلّ تواجد الجميع على إطارات "سوفت"، حيث حافظ لوكلير على الصدارة في حين شنّ ساينز هجومًا على فيرشتابن، لكنّ الأخير دافع بشراسة.

وعاد فيرشتابن للتذمّر من البطاريّة بعد ذلك بلفّتين، وبالرغم من طمأنته من قبل مهندسه، إلّا أنّ ساينز تمكّن من تجاوزه نحو المركز الثاني، وسرعان ما تفاقمت مشاكل فيرشتابن الذي تباطأت سيارته واتّجه ببطء نحو خطّ الحظائر للانسحاب من السباق.

بدوره قال بيريز قبل لفّتين على النهاية: "أنا أفقد الطاقة"، لكنّه بقي أمام هاميلتون بالرغم من ذلك، إلى أن توقّف محرّكه في المنعطف الأوّل من اللفّة الأخيرة وتسبّب في انزلاقه وانسحابه من السباق لتخرج ريد بُل خالية الوفاض من السباق الأوّل بعد أن دخلت الموسم كأبرز المرشّحين.

وانطلقت أفراح فيراري في خطّ الحظائر بعد تحقيقها الثنائيّة الأولى لها منذ سباق سنغافورة 2019، في حين اقتنص هاميلتون آخر مراكز منصّة التتويج.

نتيجة السباق: