لوكلير يعترف بوجود بعض "الحساسيات" بينه وبين ساينز
اعترف شارل لوكلير سائق فيراري بوجود بعض "الحساسيات" أحياناً بينه وبين زميله في الفريق، كارلوس ساينز، الذي يستعد للانتقال إلى ويليامز في 2025.
بعد إعلان استبداله ببطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي، بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد، يستعد ساينز للانضمام إلى ويليامز.
وانضم ساينز إلى صفوف الحصان الجامح بديلاً عن سيباستيان فيتيل مع بداية موسم 2021، حيث حظي بمكانة جيدة مع العلامة الإيطالية، وأثنى عليه فريدريك فاسور مدير الفريق ببيان رسميّ - غير اعتيادي - عند تأكيد خبر انضمامه إلى ويليامز.
ورغم أن الزميلين امتلكا صداقة قوية جمعتهما طوال أربعة مواسم تقريباً، لكن برزت لحظات توتر خاصة عقب المنافسة بينهما في جولة إسبانيا.
وصرّح ساينز بعد السباق أن لوكلير "متطلب كثيراً"، حيث جاء ذلك بعد توتر آخر بينهما خلال السباق القصير في الصين.
وضمن معرض كلامه مع محطة "RTBF" الإذاعية البلجيكية، اعترف لوكلير بوجود "حساسيات" مع ساينز أحياناً، لكنه شدّد على أنهما كانا يحلّان تلك المشاكل عبر النقاش.
حيث قال: "من الطبيعي وجود حساسيات في بعض الأحيان".
وأكمل: "أنا وكارلوس نتفق دوماً على ما يحصل في الحلبة، وليس من السهل التعامل مع الأدرينالين المرتفع، لكن الأمر الأهم أننا قادران على مناقشة كل شيء حالما ينتهي السباق".
وأردف: "عبر اللاسلكي، يبدو دائماً أن التوتر موجود، لكن الحقيقة ليست كذلك".
يشار إلى أن فيراري وبعد وتيرة قوية في بداية الموسم أدت لفوز ساينز في أستراليا ولوكلير في موناكو، تراجعت بعض الشيء مقارنة بأقرب منافسيها مكلارين ومرسيدس وكذلك ريد بُل.
حيث اعترف لوكلير أيضاً أن الفريق يمر "بوضع صعب" مشيراً إلى التحديات التي تواجه فيراري بعد إدخال حزمة التحديثات الأخيرة والتي لم تعمل تماماً كما كان متوقعاً.
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
براون: ساينز سيفوز من جديد في الفورمولا 1
فاسور كان يخشى "من تشتّت تركيز" ساينز
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025
فيراري خسرت خدمات نيوي بسبب "حقّ الاعتراض"
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
غاسلي: تغيير ألبين للمفهوم التصميمي في 2024 كان الخيار الصحيح بالرغم من المعاناة
روسي يُهاجم قرار دوكاتي بالتعاقد مع ماركيز في الفريق المصنعي في الموتو جي بي
بيرمان يكشف عن السائق الذي يتمنى أن يتعلم منه مع صعوده إلى الفورمولا 1 في 2025
ويبر: بياستري سائق أفعال لا أقوال
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات