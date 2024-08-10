لوكلير يعترف بوجود بعض "الحساسيات" بينه وبين ساينز

بعد إعلان استبداله ببطل العالم سبع مرات، لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي، بدءاً من موسم 2025 المقبل في الفورمولا واحد، يستعد ساينز للانضمام إلى ويليامز.

وانضم ساينز إلى صفوف الحصان الجامح بديلاً عن سيباستيان فيتيل مع بداية موسم 2021، حيث حظي بمكانة جيدة مع العلامة الإيطالية، وأثنى عليه فريدريك فاسور مدير الفريق ببيان رسميّ - غير اعتيادي - عند تأكيد خبر انضمامه إلى ويليامز.

ورغم أن الزميلين امتلكا صداقة قوية جمعتهما طوال أربعة مواسم تقريباً، لكن برزت لحظات توتر خاصة عقب المنافسة بينهما في جولة إسبانيا.

وصرّح ساينز بعد السباق أن لوكلير "متطلب كثيراً"، حيث جاء ذلك بعد توتر آخر بينهما خلال السباق القصير في الصين.

وضمن معرض كلامه مع محطة "RTBF" الإذاعية البلجيكية، اعترف لوكلير بوجود "حساسيات" مع ساينز أحياناً، لكنه شدّد على أنهما كانا يحلّان تلك المشاكل عبر النقاش.

حيث قال: "من الطبيعي وجود حساسيات في بعض الأحيان".

وأكمل: "أنا وكارلوس نتفق دوماً على ما يحصل في الحلبة، وليس من السهل التعامل مع الأدرينالين المرتفع، لكن الأمر الأهم أننا قادران على مناقشة كل شيء حالما ينتهي السباق".

وأردف: "عبر اللاسلكي، يبدو دائماً أن التوتر موجود، لكن الحقيقة ليست كذلك".

يشار إلى أن فيراري وبعد وتيرة قوية في بداية الموسم أدت لفوز ساينز في أستراليا ولوكلير في موناكو، تراجعت بعض الشيء مقارنة بأقرب منافسيها مكلارين ومرسيدس وكذلك ريد بُل.

حيث اعترف لوكلير أيضاً أن الفريق يمر "بوضع صعب" مشيراً إلى التحديات التي تواجه فيراري بعد إدخال حزمة التحديثات الأخيرة والتي لم تعمل تماماً كما كان متوقعاً.