لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

كان شارل لوكلير بعيدًا عن معركة منصة التتويج في برشلونة، قبل أن يفشل في الوصول إلى خط النهاية بسبب المشاكل الهيدروليكية ومشاكل علبة التروس والمكابح التي تعرض لها خلال اللفات الأخيرة من السباق.

وأوضح السائق المونغاسكي أن عطلة نهاية الأسبوع انتهت بخيبة أمل كبيرة بالنسبة له، قائلًا: "في نهاية السباق فقدت الإحساس بالتوجيه، ثم تعطلت علبة التروس والمكابح أيضًا، لذلك لم تكن لدي أي فرصة لمواصلة السباق".

وأضاف: "ارتكاب خطأ التوقف مرتين فقط خلال السباق لم يكن القرار الصحيح بالنسبة لي، وربما كان من الأفضل قليلًا التوقف ثلاث مرات".

وتابع: "لكن المشكلة الأكبر كانت الانطلاق من المركز العاشر، وكان ذلك خطئي بالكامل. فوز لويس أمر رائع للفريق وله شخصيًا. لقد عمل الفريق بجد كبير من أجل جلب هذه التحديثات، ويبدو أنها أتت بثمارها".

وتابع: "لم أتمكن من التواجد في المقدمة إلى جانبه منذ سباق كندا، والآن يجب أن أعود إلى هناك مجددًا. حققنا خطوة كبيرة إلى الأمام خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، خاصة فيما يتعلق بتآكل الإطارات، وهذا تطور إيجابي للسباقات المقبلة".

وأكمل: "فريد والفريق بأكمله استحقا هذا الفوز. أنا سعيد جدًا من أجلهما، لكن الشعور الرئيسي الذي سأحمله معي عند العودة إلى المنزل هو خيبة الأمل بالتأكيد، لأن عطلة نهاية الأسبوع كانت صعبة للغاية بالنسبة لي".

واختتم قائلًا: "مع هذه التحديثات، يجب أن أقدم أداءً استثنائيًا بدءًا من السباق المقبل وحتى نهاية الموسم".