تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

نوريس: مرسيدس وفيراري قامتا بعمل أفضل منا

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
نوريس: مرسيدس وفيراري قامتا بعمل أفضل منا

راسل: وتيرة هاميلتون نحو الفوز في السباق كانت جنونية

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
راسل: وتيرة هاميلتون نحو الفوز في السباق كانت جنونية

هاميلتون بعد أول انتصار له مع فيراري: "لقد ساعدتموني على تحقيق هذا الحلم"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
هاميلتون بعد أول انتصار له مع فيراري: "لقد ساعدتموني على تحقيق هذا الحلم"

لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على بي إم دبليو وكاديلاك لتحقق أول انتصار لها منذ أربع سنوات

دبليو إي سي
لومان 24 ساعة
لومان 24 ساعة: تويوتا تتفوق على بي إم دبليو وكاديلاك لتحقق أول انتصار لها منذ أربع سنوات
فورمولا 1 جائزة برشلونة الكبرى

لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

أكد شارل لوكلير أنه رغم سعادته بالنتيجة التي حققتها فيراري، فإن عطلة نهاية الأسبوع في برشلونة كانت أشبه بالكابوس بالنسبة له شخصيًا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

كان شارل لوكلير بعيدًا عن معركة منصة التتويج في برشلونة، قبل أن يفشل في الوصول إلى خط النهاية بسبب المشاكل الهيدروليكية ومشاكل علبة التروس والمكابح التي تعرض لها خلال اللفات الأخيرة من السباق.

وأوضح السائق المونغاسكي أن عطلة نهاية الأسبوع انتهت بخيبة أمل كبيرة بالنسبة له، قائلًا: "في نهاية السباق فقدت الإحساس بالتوجيه، ثم تعطلت علبة التروس والمكابح أيضًا، لذلك لم تكن لدي أي فرصة لمواصلة السباق".

وأضاف: "ارتكاب خطأ التوقف مرتين فقط خلال السباق لم يكن القرار الصحيح بالنسبة لي، وربما كان من الأفضل قليلًا التوقف ثلاث مرات".

وتابع: "لكن المشكلة الأكبر كانت الانطلاق من المركز العاشر، وكان ذلك خطئي بالكامل. فوز لويس أمر رائع للفريق وله شخصيًا. لقد عمل الفريق بجد كبير من أجل جلب هذه التحديثات، ويبدو أنها أتت بثمارها".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "لم أتمكن من التواجد في المقدمة إلى جانبه منذ سباق كندا، والآن يجب أن أعود إلى هناك مجددًا. حققنا خطوة كبيرة إلى الأمام خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، خاصة فيما يتعلق بتآكل الإطارات، وهذا تطور إيجابي للسباقات المقبلة".

وأكمل: "فريد والفريق بأكمله استحقا هذا الفوز. أنا سعيد جدًا من أجلهما، لكن الشعور الرئيسي الذي سأحمله معي عند العودة إلى المنزل هو خيبة الأمل بالتأكيد، لأن عطلة نهاية الأسبوع كانت صعبة للغاية بالنسبة لي".

واختتم قائلًا: "مع هذه التحديثات، يجب أن أقدم أداءً استثنائيًا بدءًا من السباق المقبل وحتى نهاية الموسم".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نوريس: مرسيدس وفيراري قامتا بعمل أفضل منا

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

نوريس: مرسيدس وفيراري قامتا بعمل أفضل منا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
نوريس: مرسيدس وفيراري قامتا بعمل أفضل منا
المزيد من
شارل لوكلير

مواعيد جائزة برشلونة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
مواعيد جائزة برشلونة الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في برشلونة بفارق 0.009 ثانية فقط عن راسل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في برشلونة بفارق 0.009 ثانية فقط عن راسل

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
المزيد من
فيراري

راسل: وتيرة هاميلتون نحو الفوز في السباق كانت جنونية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
راسل: وتيرة هاميلتون نحو الفوز في السباق كانت جنونية

هاميلتون يحرز فوزاً تاريخياً مع فيراري في برشلونة وسط تهشّم سيطرة مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
هاميلتون يحرز فوزاً تاريخياً مع فيراري في برشلونة وسط تهشّم سيطرة مرسيدس

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
خمس خلاصات سريعة من جائزة برشلونة الكبرى: انتصار تاريخي لهاميلتون وضربة حظ عكسية لأنتونيللي

وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
وولف: لست سعيدًا بأي شيء حدث اليوم

لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
لوكلير يعترف بكابوس برشلونة بعد انسحابه: "فيراري انتصرت.. لكنني أعود إلى المنزل بخيبة أمل كبيرة"

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
شاهد المزيد