فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

لوكلير يعترف بشعوره "بالحرج أمام الفريق" بعد حادثه المكلف مع هاميلتون في لاس فيغاس

يقول شارل لوكلير إنه يشعر "بالحرج أمام الفريق" بعد اصطدامه بلويس هاميلتون خلال جائزة لاس فيغاس الكبرى.

راهان ماجومدار

منشور: 22-11-2026

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موتورسبورت ريد زُون



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غادرت فيراري جائزة لاس فيغاس الكبرى لعام 2026 وفي جعبتها سبع نقاط فقط، وعقوبتان زمنيتان مدة كل منهما 10 ثوانٍ، ومشكلة جديدة داخل الفريق يتعين عليها احتواؤها. وبعد انطلاقهما من المركزين العاشر والحادي عشر إثر إقصاء مؤلم لسيارتي الفريق في القسم الثاني من التصفيات، أمضى شارل لوكلير ولويس هاميلتون جزءًا كبيرًا من ليلة السبت في الصراع على المساحة نفسها من الحلبة، قبل أن يبلغ التوتر ذروته في اللفة 38 عند منعطف التتابع بين المنعطفين السابع والثامن.

واندفع لوكلير من الجهة الداخلية لزميله، ليلامس سيارة هاميلتون، ما أدى إلى دوران بطل العالم سبع مرات وتراجعه إلى المركز العاشر. وسارع مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات إلى فرض عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ على لوكلير، لتحميله مسؤولية التسبب في الاصطدام. ورغم أن لوكلير عبر خط النهاية في المركز السادس على أرض الحلبة، فإن العقوبة دفعته إلى المركز العاشر، ليحصل على نقطة واحدة فقط، بينما تمكن هاميلتون من التعافي وإنهاء السباق سابعًا، بعدما كان قد نفذ بالفعل عقوبة زمنية سابقة مدتها 10 ثوانٍ، بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية خلال صراعه مع لاندو نوريس.

ولم يتأخر مدير الفريق فريد فاسور في التدخل، إذ طلب من لوكلير عبر محادثات الفريق اللاسلكية خلال لفة التهدئة: "شارل، أريد أن أراك مباشرة بعد السباق، قبل أي شيء آخر". وفي حديثه لاحقًا إلى كريغ سلاتر من قناة سكاي سبورتس إف 1، لم يُبدِ لوكلير، الذي بدا عليه الإحباط، أي اعتراض على القرار.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

وقال لوكلير: "لقد عوقبت، وبالتالي أعتقد أن الأغلبية ومراقبي السباق رأوا أن الخطأ كان من جانبي، وسأتقبل ذلك. لكنني لن أقول الكثير أكثر من هذا. في نهاية المطاف، لقد عوقبت، لذا لا بد أن الخطأ كان من جانبي".

وكان الإحباط قد ظهر بالفعل على طاقم فيراري في وقت سابق من السباق، عندما طلب هاميلتون من مهندس سباقه كارلو سانتي أن "يطلب منه أن يبتعد عن طريقه اللعين"، في أثناء محاولته ملاحقة السيارات المتقدمة أمامه. ومع ذلك، عندما أبلغ سانتي هاميلتون لاحقًا بأن لوكلير تلقى عقوبة زمنية مدتها 10 ثوانٍ بسبب الاحتكاك في اللفة 38، رد هاميلتون قائلًا: "لا أريد ذلك!".

وعندما سأله سلاتر عن تقييمه للتسابق بين السائقين، وما إذا كانت فيراري بحاجة الآن إلى فرض قواعد أكثر صرامة على سائقيها، جاء رد لوكلير مباشرًا.

وقال لوكلير: "بصراحة، أشعر بالحرج الشديد أمام الفريق عمومًا. نعم، سأراجع ما حدث".

ثالث مواجهة ساخنة خلال موسم متوتر لفيراري

يمثل سباق لاس فيغاس ثالث صدام كبير على الحلبة بين سائقي فيراري خلال موسم 2026. فقد دفع لوكلير هاميلتون إلى خارج المسار عند الانطلاقة في جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، قبل أن يتعرض لحادث وينسحب بعد لفة واحدة، كما خرج السائقان عن الحلبة معًا خلال صراعهما على الصدارة في جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، ما منح ماكس فيرستابن فرصة للفوز، ودفع إلى عقد محادثات لتصفية الأجواء مع فاسور خلال الجولة التالية في ساو باولو.

وعلى صعيد الترتيب، ظل الضرر الذي لحق بفيراري محدودًا. إذ يحتل الفريق المركز الثاني في بطولة الصانعين برصيد 517 نقطة، متقدمًا بفارق 77 نقطة على ريد بُل ريسينغ (440 نقطة)، وبفارق 86 نقطة على مكلارين (431 نقطة)، مع تبقي جولتي قطر وأبوظبي.

أما على الصعيد الفردي، فقد رفع هاميلتون رصيده إلى 267 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث بفضل تعافيه وإنهائه السباق سابعًا، في حين تراجع لوكلير إلى المركز السادس برصيد 250 نقطة، ما يضع فاسور مجددًا أمام مهمة البحث عن تسوية للخلافات قبل إسدال الستار على الموسم.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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