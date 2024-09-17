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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يعترف بتأخر ردة فعل فيراري في سباق باكو

اعترف شارل لوكلير سائق فيراري بأن فريقه تأخر في ردة الفعل، وكان يجب أن يتحلى بمزيد من الحزم خلال سباق جائزة أذربيجان الكبرى، الذي كان يتصدره قبل وقفة الصيانة.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

كان لوكلير في صدارة سباق باكو وبفارق يقارب 6 ثوانٍ أمام منافسه أوسكار بياستري سائق مكلارين.

لكن بياستري دخل منصة الصيانة قبله، وتأخرت فيراري في الردّ، حيث بقي لوكلير لفتين إضافيتين قبل دخول منصة الصيانة لتبديل إطاراته.

وحين خرج تفاجأ أن الفارق أمام بياستري تقلص إلى ثانية ونصف، وكان الأسترالي على إطارات ضمن نافذة عمل أفضل، حيث استفاد من ذلك وضغط على لوكلير ليتجاوزه نحو الصدارة.

وتشبّث سائق مكلارين بالمركز الأول حتى النهاية، ليقطع العلم المرقط أولاً أمام لوكلير.

واعترف أصيل موناكو أنه كان يتوجب على فيراري عدم الانتظار، وإدخاله إلى المنصة مباشرة في اللفة التالية لضمان فارق مريح أمام بياستري.

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حيث أجاب بعد سؤاله عما كان ليعدله في الاستراتيجية: "كنتُ لأدخل المنصة قبل لفة".

وأكمل: "أعتقد أن الأمر كان يتمحور حول الحفاظ على الفارق أمام أوسكار وعدم التعرض للضغط حين تخرج للمسار وتحاول تحمية الإطارات كما حصل معي".

وأضاف: "ذلك موقف لا تريد أن يحصل معك على الإطلاق".

وأردف: "لكن من السهل قول ذلك بعد السباق".

وتابع: "قام أوسكار ومكلارين بعمل أفضل مني ومن فيراري اليوم".

واختتم: "إنهم يستحقون الفوز".

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