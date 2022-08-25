لوكلير يعترف بأنّ إحياء آماله في اللقب "مهمّة صعبة للغاية"

يدخل لوكلير عطلة نهاية هذا الأسبوع متأخّرًا بـ 80 نقطة عن ماكس فيرشتابن متصدّر الترتيب العام وذلك على إثر انسحابه من الصدارة في فرنسا واستراتيجيّة فيراري الخاطئة في المجر التي تسبّبت في تراجعه إلى المركز السادس في الوقت الذي فاز فيه فيرشتابن بالسباقَين.

واعترف لوكلير بأنّه كان منهكًا من "تراكم المشاعر" في النصف الأوّل من الموسم، وقال أنّ على فيراري "استغلال كلّ فرصة" تُتاح أمامها الآن.

"احتجتها" قال لوكلير حول العطلة الصيفيّة، وأضاف: "كان النصف الأوّل من الموسم مليئًا بالتقلّبات، لذا كان هناك سيلٌ من العواطف".

وأكمل: "هناك تراكمٌ كبيرٌ للمشاعر، وهو ما يؤدّي إلى الشعور بالتعب. لذا كنت سعيدًا بالذهاب إلى هذه العطلة واستغللت هذه الأسابيع الثلاثة بأفضل شكلٍ ممكن مع العائلة والأصدقاء. كانت رائعة".

وأردف: "أعتقد بأنّنا سنأخذ كلّ سباقٍ على حدة كفريق، لكن بالتأكيد سنعمل على استغلال كلّ فرصة أمامنا، لا أزال أؤمن بالبطولة".

وواصل قائلًا: "بالطبع سيكون تحديًا صعبًا للغاية. لكن سأؤمن بالبطولة حتّى النهاية".

وكانت أخطاء فيراري الاستراتيجيّة محلّ نقاط استفهام في النصف الأوّل من الموسم، حيث ساهمت في فارق النقاط الكبير بين لوكلير وفيرشتابن.

وأصرّ ماتيا بينوتو مدير الفريق على عدم وجود حاجة للتغيير، في حين أكّد لوكلير أنّ الفريق "سيتعلّم" من الأخطاء التي ارتكبها في المجر.

كما أوضح أنّ الصورة التي التقطها الفريق في مارانيللو أثناء العطلة الصيفيّة كانت عادة في صفوف فيراري ولم يكن من الممكن التقاطها في 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، كما لم يُقدّم أصيل موناكو أيّة تفاصيل عمّا كانت عليه المحادثات مع إدارة الفريق.

وقال: "بالنسبة للمجر، فمن الواضح أنّنا نظرنا في ما حدث وسنتعلّم من ذلك كفريق، وأنا متأكّدٌ من ذلك، وعملنا بالفعل بشكلٍ متّحدٍ للغاية في 2020 و2021 كفريق".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك ساعدنا لأن نكون في هذا المستوى الآن. وذلك بالضبط ما نُحاول فعله الآن لنكون أفضل".