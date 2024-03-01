لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"

تصدرت مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية حيث تقدم لويس هاميلتون على زميله جورج راسل.

بينما حل كارلوس ساينز رابعاً لصالح فيراري، متأخراً بـ 0.395 ثانية عن هاميلتون، أما شار لوكلير فارتكب خطأ في لفته السريعة وبالتالي لم يسجل زمناُ جيداً ليكتفي بالمركز التاسع. ومع ذلك، يرى السائق المونيغاسكي أن الفريق في وضع جيد.

"كان الشعور جيداً خلف المقود، لا مفاجآت كبيرة على الأقل من جانبنا، وهذا أمر جيد"، قال لوكلير مساء الخميس.

وأكمل: "لا مفاجآت سيئة، لا مفاجآت جيدة أيضاً، تماماً كما توقعنا أن تكون السيارة".

وأضاف: "في التجارب الحرة الثانية، ارتكبت خطأً صغيراً خلال لفتي السريعة. لدينا لفة واحدة للإطار، لذا كان ذلك كل شيء. لكن وبغض النظر عن ذلك، نحن نحاول التركيز على إكمال خطوة للأمام".

وأردف: "تبدو مرسيدس قوية، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء، لكننا لا نعرف مقدار الوقود لديهم. لذا أعتقد أننا سنحصل على كل إجاباتنا غداً".

بالمقابل، اعترف لوكلير بأن مقاتلة فيراري الجديدة بدت واعدة في محاكاة المسافات الطويلة، فقال: "نعم، بدا ذلك جيداً جداً".

وأكمل: "الشعور كان جيداً جداً، مرة أخرى شعرت بالراحة مع السيارة وتلك بداية أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، حين وصلنا إلى السباق الأول وكان من الصعب جداً معرفة النطاق الصحيح بالضبط الذي يمكننا فيه تحسين سيارتنا".

وأردف: "اليوم ليس كذلك، نحن نعلم أننا في المجال الصحيح لتقديم أفضل أداء ممكن مع هذه السيارة".

فيما يتعلق بالأداء المتوقع لـ فيراري، أضاف: "أتوقع أن أكون هناك بين الآخرين. علامة الاستفهام الوحيدة هي بالطبع ريد بُل، كم هم أبعد في الأمام، لكننا بين المنافسين، سأتفاجأ إن لم نكن بينهم".

من جهته، أقر ساينز زميل لوكلير في الفريق، أيضاً بأن وتيرة مرسيدس لم تكن متوقعة، فقال: "هذا يظهر فقط أنه لا يمكن استنتاج أي شيء من التجارب، لأن الفرق تميل دوماً لعدم الكشف عن أوراقها".

وأكمل: "من الواضح أن مرسيدس ستكون ضمن المنافسات، بينما كانت ريد بُل على المسافات الطويلة أسرع بكثير من الجولات القصيرة، لذا أتوقع أن يكونوا أقوى أيضاً غداً ويوم الأحد".

وحين سُئل عما يمكن تحسينه سريعاً، تكلم ساينز عن مشكلة المكابح.

فقال: "أولاً وقبل كل شيء نحتاج إلى إلقاء نظرة على المكابح"، قال. "لقد واجهنا الكثير من المشاكل اليوم، مشاكل مع المكابح، وهي مشكلة لم تحصل من قبل طوال التجارب الشتوية لكنها ولسبب ما ظهرت اليوم".

وأكمل: "ثانياً، محاولة تحسين التوازن، خاصةً للمسافات الطويلة، حيث يبدو أننا على الجانب الأكثر عدوانية تجاه الإطارات".

واختتم: "لقد رأينا الكثير من الفرق تنافسية للغاية. السيارات متقاربة جداً مرة أخرى، لذا يبدو أن أمامنا عطلة نهاية أسبوع مثيرة".