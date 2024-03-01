جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"

اعترف شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد، أن وتيرة مرسيدس في البحرين خلال التجارب الحرة يوم الخميس كانت "مفاجئة بعض الشيء".

Upd:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

إريك جونيوس

تصدرت مرسيدس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية حيث تقدم لويس هاميلتون على زميله جورج راسل.

بينما حل كارلوس ساينز رابعاً لصالح فيراري، متأخراً بـ 0.395 ثانية عن هاميلتون، أما شار لوكلير فارتكب خطأ في لفته السريعة وبالتالي لم يسجل زمناُ جيداً ليكتفي بالمركز التاسع. ومع ذلك، يرى السائق المونيغاسكي أن الفريق في وضع جيد.

"كان الشعور جيداً خلف المقود، لا مفاجآت كبيرة على الأقل من جانبنا، وهذا أمر جيد"، قال لوكلير مساء الخميس. 

وأكمل: "لا مفاجآت سيئة، لا مفاجآت جيدة أيضاً، تماماً كما توقعنا أن تكون السيارة".

وأضاف: "في التجارب الحرة الثانية، ارتكبت خطأً صغيراً خلال لفتي السريعة. لدينا لفة واحدة للإطار، لذا كان ذلك كل شيء. لكن وبغض النظر عن ذلك، نحن نحاول التركيز على إكمال خطوة للأمام".

وأردف: "تبدو مرسيدس قوية، وهو أمر مفاجئ بعض الشيء، لكننا لا نعرف مقدار الوقود لديهم. لذا أعتقد أننا سنحصل على كل إجاباتنا غداً".

بالمقابل، اعترف لوكلير بأن مقاتلة فيراري الجديدة بدت واعدة في محاكاة المسافات الطويلة، فقال: "نعم، بدا ذلك جيداً جداً".

وأكمل: "الشعور كان جيداً جداً، مرة أخرى شعرت بالراحة مع السيارة وتلك بداية أفضل بكثير مقارنة بالعام الماضي، حين وصلنا إلى السباق الأول وكان من الصعب جداً معرفة النطاق الصحيح بالضبط الذي يمكننا فيه تحسين سيارتنا".

وأردف: "اليوم ليس كذلك، نحن نعلم أننا في المجال الصحيح لتقديم أفضل أداء ممكن مع هذه السيارة".

فيما يتعلق بالأداء المتوقع لـ فيراري، أضاف: "أتوقع أن أكون هناك بين الآخرين. علامة الاستفهام الوحيدة هي بالطبع ريد بُل، كم هم أبعد في الأمام، لكننا بين المنافسين، سأتفاجأ إن لم نكن بينهم".

اقرأ أيضاً:

من جهته، أقر ساينز زميل لوكلير في الفريق، أيضاً بأن وتيرة مرسيدس لم تكن متوقعة، فقال: "هذا يظهر فقط أنه لا يمكن استنتاج أي شيء من التجارب، لأن الفرق تميل دوماً لعدم الكشف عن أوراقها". 

وأكمل: "من الواضح أن مرسيدس ستكون ضمن المنافسات، بينما كانت ريد بُل على المسافات الطويلة أسرع بكثير من الجولات القصيرة، لذا أتوقع أن يكونوا أقوى أيضاً غداً ويوم الأحد".

وحين سُئل عما يمكن تحسينه سريعاً، تكلم ساينز عن مشكلة المكابح.

فقال: "أولاً وقبل كل شيء نحتاج إلى إلقاء نظرة على المكابح"، قال. "لقد واجهنا الكثير من المشاكل اليوم، مشاكل مع المكابح، وهي مشكلة لم تحصل من قبل طوال التجارب الشتوية لكنها ولسبب ما ظهرت اليوم".

وأكمل: "ثانياً، محاولة تحسين التوازن، خاصةً للمسافات الطويلة، حيث يبدو أننا على الجانب الأكثر عدوانية تجاه الإطارات".

واختتم: "لقد رأينا الكثير من الفرق تنافسية للغاية. السيارات متقاربة جداً مرة أخرى، لذا يبدو أن أمامنا عطلة نهاية أسبوع مثيرة".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة
المقال التالي ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
شارل لوكلير
More from
شارل لوكلير
لوكلير: أداء ريد بُل ما زال لغزاً وسط إخفاء إمكانياتها الحقيقة في التجارب الشتوية

لوكلير: أداء ريد بُل ما زال لغزاً وسط إخفاء إمكانياتها الحقيقة في التجارب الشتوية

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

لوكلير: أداء ريد بُل ما زال لغزاً وسط إخفاء إمكانياتها الحقيقة في التجارب الشتوية لوكلير: أداء ريد بُل ما زال لغزاً وسط إخفاء إمكانياتها الحقيقة في التجارب الشتوية

مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد

مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

فيراري
More from
فيراري
هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري

هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري

فورمولا 1

هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري هاميلتون: السعي لمزيد من التنوّع كان أولوية في المحادثات مع فيراري

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

فورمولا 1

فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026 فيراري: آودي تواجه "تحدياً هائلاً" مع المحركات لموسم 2026

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

فيرستابن يحرز فوزاً كاسحاً في سباق البحرين ويتقدم ثنائية ريد بُل أمام زميله بيريز

فيرستابن يحرز فوزاً كاسحاً في سباق البحرين ويتقدم ثنائية ريد بُل أمام زميله بيريز

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن يحرز فوزاً كاسحاً في سباق البحرين ويتقدم ثنائية ريد بُل أمام زميله بيريز فيرستابن يحرز فوزاً كاسحاً في سباق البحرين ويتقدم ثنائية ريد بُل أمام زميله بيريز

فيرستابن يتفوق على لوكلير وراسل ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي لموسم 2024  

فيرستابن يتفوق على لوكلير وراسل ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي لموسم 2024  

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فيرستابن يتفوق على لوكلير وراسل ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي لموسم 2024   فيرستابن يتفوق على لوكلير وراسل ليحرز قطب الانطلاق الأول لسباق البحرين الافتتاحي لموسم 2024  

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن ساينز يتصدر التجارب الحرة الثالثة في البحرين أمام ألونسو وفيرستابن

لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"

لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء" لوكلير يعترف أن وتيرة مرسيدس على مدار اللفة الواحدة "مفاجئة بعض الشيء"

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط