فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

لوكلير يُعاقب بسبب احتكاكه بلاوسون وأنتونيللي وبيرمان يتلقيان عقوبتين بعد سباق البرازيل

تراجع شارل لوكلير من المركز السابع إلى الثامن في التصنيف النهائي لجائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، إثر عقوبة فُرضت عليه بعد السباق.

منشور: 09-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري وليام لاوسون، ريسينغ بولز

الصورة من قبل: جيمس ساتون صور جيتي

تلقى شارل لوكلير عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بعد جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا 1، بسبب احتكاكه بليام لاوسون، ما أدى إلى تراجع سائق فيراري إلى المركز الثامن في النتائج النهائية.

وكان السائق القادم من موناكو يتنافس مع سائق ريسينغ بولز على المركز السابع في اللفة التاسعة والستين من سباق ساو باولو، عندما احتكّت السيارتان عند منعطف جونساو، المنعطف الثاني عشر. لكن السائقين تمكنا من مواصلة السباق والوصول إلى خط النهاية.

وسمح هذا الاحتكاك للوكلير بانتزاع المركز السابع من لاوسون، لكن الحادثة أُحيلت إلى التحقيق تمهيدًا لجلسة استماع بعد السباق.

وبعد الاستماع إلى السائقين ومراجعة تسجيلات الفيديو والبيانات، خلص مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات إلى أن لوكلير يتحمل مسؤولية الحادثة، وفرضوا عليه عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ، ما أدى إلى تراجعه خلف منافسه إلى المركز الثامن في النتائج النهائية.

وأخذ مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات في الاعتبار أن الاحتكاك كان طفيفًا وأنه وقع في ظروف ممطرة، وهو ما شكّل عاملًا مخففًا أبقى العقوبة عند خمس ثوانٍ بدلًا من فرض عقوبة محتملة مدتها عشر ثوانٍ.

وجاء في بيان مراقبي الاتحاد الدولي للسيارات: "على الرغم من أن الاحتكاك كان طفيفًا، وأن السيارة رقم 30 تمكنت من الحفاظ على الصدارة بعد ذلك، فإن سائق السيارة رقم 30 أوضح أن الاحتكاك ألحق أضرارًا بالجانب الخلفي الأيسر من جنط سيارته، كما سمح للسيارة رقم 16 بالاقتراب منه على الحلبة، قبل أن تتمكن في نهاية المطاف من تجاوزه بعد خمسة منعطفات. وعلاوة على ذلك، ووفقًا لإرشادات معايير القيادة، كانت السيارة رقم 30 صاحبة الحق في المنعطف، وكان على سائق السيارة رقم 16 اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب الاصطدام".

وأضاف البيان: "أوضح سائق السيارة رقم 16 أن الاحتكاك كان طفيفًا ولم تكن له أي عواقب واضحة على صعيد المنافسة".

وتابع: "مع إقرارنا بأن الاحتكاك كان طفيفًا، فإننا وبعد مراجعة الصراع بين السيارتين على الحلبة، خلصنا إلى أن السيارة رقم 16 تمكنت من الاقتراب من السيارة رقم 30 ثم تجاوزها نتيجة للاحتكاك. فقد تسبب الاحتكاك بوضوح في إرباك السيارة رقم 30، وسمح للسيارة رقم 16 بالوصول إلى جانبها، بعدما كانت لا تزال بعيدة عنها قبل وقوع الاحتكاك. وكان لذلك تأثير واضح على صعيد المنافسة".

واختتم البيان: "وبالنظر إلى العوامل المخففة، أخذنا في الاعتبار الظروف الممطرة وطبيعة الاحتكاك، الذي كان طفيفًا، عند فرض عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بدلًا من عشر ثوانٍ".

معاقبة أنتونيللي وبيرمان أيضًا بسبب تسريح غير آمن من وقفتَي الصيانة

تلقى بطل العالم الجديد للفورمولا 1 كيمي أنتونيللي أيضًا عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بعد جائزة البرازيل الكبرى، بسبب تسريح سيارته بصورة غير آمنة من منطقة الصيانة.

فقد أُعيد السائق الإيطالي إلى الحلبة خلال وقفته الأخيرة في منطقة الصيانة، مباشرة أمام فرانكو كولابينتو القادم خلفه. ورغم محاولته اتخاذ إجراء لتفادي الاصطدام، اعتبر المراقبون عملية الإطلاق غير آمنة، وفرضوا عليه عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ.

لكن بما أن أنتونيللي أنهى السباق متقدمًا بفارق يزيد على 20 ثانية أمام أوسكار بياستري، الذي كان خلفه مباشرة على الحلبة، فإن العقوبة لم تؤثر في مركزه النهائي، إذ احتفظ بالمركز الخامس، بالتزامن مع حسم مرسيدس لقب بطولة الصانعين للفورمولا 1 هذا العام.

وفي حادثة منفصلة شملت لوكلير أيضًا، تلقى أوليفر بيرمان عقوبة زمنية مدتها خمس ثوانٍ بعد السباق، بسبب تسريح غير آمن من منطقة الصيانة. فقد أُعيد سائق هاس إلى الحلبة مباشرة أمام سائق فيراري، ما أجبر لوكلير على تخفيف سرعته في ممر الصيانة.

ولم يكن للعقوبة أي تأثير على نتيجة بيرمان أيضًا، إذ أنهى السباق في المركز السابع عشر، متقدمًا بفارق لفة واحدة على سيرجيو بيريز الذي حلّ في المركز الثامن عشر.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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جائزة ساو باولو الكبرى



لوكلير يُعاقب بسبب احتكاكه بلاوسون وأنتونيللي وبيرمان يتلقيان عقوبتين بعد سباق البرازيل





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