لوكلير يضمن قطب الانطلاق الأوّل بلفّة خياليّة وسط حادثة بين بيريز وساينز

انطلقت مجريات القسم الثالث الناري ضمن المعركة الحامية بين فيراري وريد بُل على الصدارة.

وأطلق لوكلير صاحب الأرض والجمهور العنان لسيارته "اف1-75" حينها، حيث أتقن المقطع الثالث من الحلبة - الذي عانى فيه في معظم اللفّات - ليُسجّل الزمن الأسرع في عطلة نهاية الأسبوع عند تلك المرحلة والبالغ 1:11.376 دقيقة.

وتفوّق المونيغاسكي عند تلك المرحلة بُعشرين من الثانية عن الثلاثيّ خلفه بوجود ساينز في المركز الثاني أمام ثنائيّ ريد بُل.

واختار فيرشتابن العودة مبكّرًا على مجموعة الإطارات الثانية لمنح نفسه فرصة إكمال محاولتين سريعتين.

لكن في الوقت الذي بدأ فيه لوكلير لفّة صاروخيّة أخرى كان يُحلّق فيها في المقطع الأوّل، فقد عمّت الفوضى إثر ذلك.

إذ انزلق بيريز بالخروج من المنعطف الـ 10 واصطدم جانب سيارته بالحاجز الجانبي.

وبالنظر إلى أنّ ذلك المنعطف أعمى بالنسبة للقادمين خلفه، فقد فوجئ ساينز لدى انعطافه بوجود سيارة ريد بُل بشكلٍ عرضي أمامه وبالرغم من محاولته تفادي الاصطدام بها، إلّا أنّه لم يكن قادرًا على ذلك واصطدم إطاره الخلفي الأيسر بالإطار الأمامي الأيمن لسيارة بيريز ما أدّى إلى رفع العلم الأحمر وحسم كلّ شيء في ظلّ عدم تبقي وقتٍ كافٍ لاستئناف الحصّة.

وضمن بذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل الخامس له هذا الموسم والـ 14 في مسيرته، وذلك في ظلّ حجز فيراري للصفّ الأوّل على شبكة الانطلاق مجدّدًا.

وسينطلق بيريز ثالثًا أمام ماكس فيرشتابن الذي عانى بشكلٍ غير متوقّع نهاية هذا الأسبوع.

أمّا مركز أفضل البقيّة فقد ذهب إلى لاندو نوريس سائق مكلارين عن جدارة، بتواجده على بُعد 0.473 ثانية عن المركز الأوّل.

وحلّ جورج راسل سادسًا أمام فرناندو ألونسو، الذي تعرّض لحادثٍ منفصلٍ هو الآخر عند المنعطف الخامس في محاولته الأخيرة، بينما أكمل لويس هاميلتون وسيباستيان فيتيل وإستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

مثلما هو معتادٌ في موناكو فإنّ القسم الأوّل يكون فوضويًا للغاية بسبب تواجد السيارات الـ 20 دفعة واحدة على الحلبة وهو ما يتسبّب بالكثير من الزحام.

وقال جورج راسل سائق مرسيدس: "ليس لديّ أيّ تماسكٍ على الإطلاق، أنا أعاني بشدّة".

وكانت مستويات التماسك في تحسّن متواصل، وهو ما انعكس عبر استمرار السائقين في تحسين أزمنتهم.

وفي حين كان العديد من السائقين بصدد تحسين أزمنتهم ضمن المعركة الحامية على آخر المراكز العابرة مع بقاء دقيقتين على النهاية، احتكّ يوكي تسونودا بالحاجز الجانبيّ في المنعطف المزدوج بعد النفق ما تسبّب في ثقب إطاره الأمامي الأيسر وانتشار بعض الأشلاء على المسار وهو ما دفع إدارة السباق لرفع العلم الأحمر فورًا.

وبالرغم من الوقت الضيّق المتبقي فقد اختار الجميع - بمن فيهم تسونودا - خلف الخمسة الأوائل العودة لمحاولة أخيرة حاسمة.

وانتهى القسم بخروج أليكسندر ألبون الذي كان أوّل السائقين خارج مجال ثانية عن الصدارة، حيث سينطلق أمام بيير غاسلي الذي لم يُسعفه الوقت لبدء لفّة سريعة أخيرة.

أمّا لانس سترول فقد كان غاضبًا للغاية لدى إعلامه من قبل مهندسه بخروجه في المركز الـ 18، حيث سينطلق أمام نيكولاس لاتيفي، بينما تذيّل جو غوانيو الترتيب.

القسم الثاني

واصل بيريز عروضه القويّة وتحديه لثنائيّ فيراري، في الوقت الذي بدت فيه معاناة فيرشتابن مستمرّة نهاية هذا الأسبوع، حيث غطّت 0.033 ثانية ثلاثتهم مع نهاية المحاولات الأولى، بينما كان فيرشتابن على بُعد قرابة نصف ثانية.

لكنّ لوكلير أصبح إثر ذلك أوّل من يكسر حاجز الـ 1:12 دقيقة عندما سجّل 1:11.864 دقيقة.

لكن بشكلٍ لافت فإنّ بيريز استخدم ثلاث مجموعات "سوفت" جديدة في هذا القسم مقابل اثنتين لبقيّة الثلاثي.

وانتهى القسم بخروج تسونودا رفقة فالتيري بوتاس وكيفن ماغنوسن.

وفي عطلة نهاية أسبوع احتاج فيها لبدء تقديم عروضٍ قويّة إثر تعليقات مدير فريقه مكلارين، واجه دانيال ريكاردو خيبة أملٍ جديدة ليكتفي بالمركز الـ 14 أمام ميك شوماخر.

ترتيب شبكة الانطلاق: