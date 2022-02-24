لوكلير يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب برشلونة

واصلت الفرق قطع المسافات للتعوّد على السيارات الجديدة ذات المؤثّرات الأرضيّة التي اتّضح أنّها تفرض بعض التحديات.

إذ سرعان ما أدركت الفرق منذ الأمس وجود ظاهرة "الارتداد" بكثافة والتي ألحقت ضررًا بالعديد من الأرضيّات وتسبّبت في العديد من المشاكل بالنسبة للفرق، حيث قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الفريق الذي سيتمكّن من حلّ هذه المشكلة سريعًا سيتمتّع بأفضليّة مبكّرة في بداية الموسم.

كما أنّها ليست بالأمر المريح بالنسبة للسائقين مثلما يظهر في الفيديو التالي.

وعلى عكس الأمس الذي سار على نحوٍ سلسٍ من دون أدنى مشاكل، عرف اليوم انقطاعين جاء أوّلهما في الفترة الصباحيّة بعد توقّف سيارة ريد بُل على المسار بقيادة سيرجيو بيريز عند المنعطف الـ 13، وغابت لفترة طويلة عن بقيّة مجريات اليوم بسبب ما تبيّن لاحقًا أنّها مشكلة في علبة التروس.

وجاء التوقّف الثاني عبر الروسي نيكيتا مازيبين سائق هاس في فترة ما بعد الظهر وذلك بسبب مشكلة في مضخّة الوقود، لكنّه سرعان ما استأنف برنامجه كون حلّها جاء سريعًا.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير بعد تسجيله 1:19.689 دقيقة رافعًا غلّة فيراري إلى أكثر من 140 لفّة لليوم الثاني على التوالي.

وتقدّم أصيل موناكو على بيير غاسلي الذي كان السائق أكثر نشاطًا على الصعيد الفردي لصالح ألفا تاوري بأكثر من 130 لفّة، بينما تراجع دانيال ريكاردو إلى المركز الثالث بعد أن تصدّر الفترة الصباحيّة.

وحلّ جورج راسل رابعًا أمام كارلوس ساينز الإبن، في حين ذهب المركز السادس إلى سيباستيان فيتيل على متن سيارة أستون مارتن.

أمّا بيريز فقد تمكّن من التعويض قليلًا في الساعات الأخيرة من اليوم وحلّ سابعًا برصيد 77 لفّة أمام مازيبين.

وتواجد أليكسندر ألبون في المركز التاسع، بينما أكمل غوانيو دجو ترتيب العشرة الأوائل مُكملًا 71 لفّة في فترة ما بعد الظهر لتعويض ما خسره فريق ألفا روميو في أول يومٍ ونصفٍ من هذه التجارب.

نتيجة اليوم:

السائق الفريق التوقيت الفارق عدد اللفّات 1 شارل لوكلير فيراري 1:19.689 78 2 بيير غاسلي ألفا تاوري 1:19.918 +0.229 147 3 دانيال ريكاردو مكلارين 1:20.288 +0.599 126 4 جورج راسل مرسيدس 1:20.537 +0.848 65 5 كارلوس ساينز الإبن فيراري 1:20.546 +0.857 71 6 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 1:20.784 +1.095 73 7 سيرجيو بيريز ريد بُل 1:21.430 +1.741 78 8 نيكيتا مازيبين هاس 1:21.512 +1.823 41 9 أليكسندر ألبون ويليامز 1:21.531 +1.842 47 10 غوانيو دجو ألفا روميو 1:21.885 +2.196 71 11 نيكولاس لاتيفي ويليامز 1:21.894 +2.205 61 12 لانس سترول أستون مارتن 1:21.920 +2.231 55 13 ميك شوماخر هاس 1:21.949 +2.260 66 14 إستيبان أوكون ألبين 1:22.164 +2.475 125 15 فالتيري بوتاس ألفا روميو 1:22.288 +2.599 21 16 لويس هاميلتون مرسيدس 1:22.562 +2.873 40