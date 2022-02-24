لوكلير يضع فيراري في صدارة اليوم الثاني من تجارب برشلونة
تمكّن شارل لوكلير من تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية اليوم الثاني من مجريات التجارب الشتويّة في برشلونة تحضيرًا لموسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك ضمن يومٍ واجهت فيه ريد بُل بعض المتاعب.
واصلت الفرق قطع المسافات للتعوّد على السيارات الجديدة ذات المؤثّرات الأرضيّة التي اتّضح أنّها تفرض بعض التحديات.
إذ سرعان ما أدركت الفرق منذ الأمس وجود ظاهرة "الارتداد" بكثافة والتي ألحقت ضررًا بالعديد من الأرضيّات وتسبّبت في العديد من المشاكل بالنسبة للفرق، حيث قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الفريق الذي سيتمكّن من حلّ هذه المشكلة سريعًا سيتمتّع بأفضليّة مبكّرة في بداية الموسم.
كما أنّها ليست بالأمر المريح بالنسبة للسائقين مثلما يظهر في الفيديو التالي.
وعلى عكس الأمس الذي سار على نحوٍ سلسٍ من دون أدنى مشاكل، عرف اليوم انقطاعين جاء أوّلهما في الفترة الصباحيّة بعد توقّف سيارة ريد بُل على المسار بقيادة سيرجيو بيريز عند المنعطف الـ 13، وغابت لفترة طويلة عن بقيّة مجريات اليوم بسبب ما تبيّن لاحقًا أنّها مشكلة في علبة التروس.
وجاء التوقّف الثاني عبر الروسي نيكيتا مازيبين سائق هاس في فترة ما بعد الظهر وذلك بسبب مشكلة في مضخّة الوقود، لكنّه سرعان ما استأنف برنامجه كون حلّها جاء سريعًا.
وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير بعد تسجيله 1:19.689 دقيقة رافعًا غلّة فيراري إلى أكثر من 140 لفّة لليوم الثاني على التوالي.
وتقدّم أصيل موناكو على بيير غاسلي الذي كان السائق أكثر نشاطًا على الصعيد الفردي لصالح ألفا تاوري بأكثر من 130 لفّة، بينما تراجع دانيال ريكاردو إلى المركز الثالث بعد أن تصدّر الفترة الصباحيّة.
وحلّ جورج راسل رابعًا أمام كارلوس ساينز الإبن، في حين ذهب المركز السادس إلى سيباستيان فيتيل على متن سيارة أستون مارتن.
أمّا بيريز فقد تمكّن من التعويض قليلًا في الساعات الأخيرة من اليوم وحلّ سابعًا برصيد 77 لفّة أمام مازيبين.
وتواجد أليكسندر ألبون في المركز التاسع، بينما أكمل غوانيو دجو ترتيب العشرة الأوائل مُكملًا 71 لفّة في فترة ما بعد الظهر لتعويض ما خسره فريق ألفا روميو في أول يومٍ ونصفٍ من هذه التجارب.
نتيجة اليوم:
|السائق
|الفريق
|التوقيت
|الفارق
|عدد اللفّات
|1
|شارل لوكلير
|فيراري
|1:19.689
|78
|2
|بيير غاسلي
|ألفا تاوري
|1:19.918
|+0.229
|147
|3
|دانيال ريكاردو
|مكلارين
|1:20.288
|+0.599
|126
|4
|جورج راسل
|مرسيدس
|1:20.537
|+0.848
|65
|5
|كارلوس ساينز الإبن
|فيراري
|1:20.546
|+0.857
|71
|6
|سيباستيان فيتيل
|أستون مارتن
|1:20.784
|+1.095
|73
|7
|سيرجيو بيريز
|ريد بُل
|1:21.430
|+1.741
|78
|8
|نيكيتا مازيبين
|هاس
|1:21.512
|+1.823
|41
|9
|أليكسندر ألبون
|ويليامز
|1:21.531
|+1.842
|47
|10
|غوانيو دجو
|ألفا روميو
|1:21.885
|+2.196
|71
|11
|نيكولاس لاتيفي
|ويليامز
|1:21.894
|+2.205
|61
|12
|لانس سترول
|أستون مارتن
|1:21.920
|+2.231
|55
|13
|ميك شوماخر
|هاس
|1:21.949
|+2.260
|66
|14
|إستيبان أوكون
|ألبين
|1:22.164
|+2.475
|125
|15
|فالتيري بوتاس
|ألفا روميو
|1:22.288
|+2.599
|21
|16
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|1:22.562
|+2.873
|40
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