لوكلير يضع فيراري في صدارة الفترة الصباحيّة لليوم الأوّل من تجارب البحرين

على إثر حصولها على أسبوعٍ ونيّفٍ لدراسة البيانات المتحصّل عليها من تجارب برشلونة وتحليلها وتصحيح أيّة مشاكل تمّت مواجهتها، عادت سيارات الفورمولا واحد للدوران مجدّدًا على أرض حلبة البحرين الدوليّة هذه المرّة.

وبعد إكمال حصّة تصوير ترويجي للبطولة على شبكة الانطلاق صباحًا، انطلقت مجريات اليوم وسارعت الفرق مجدّدًا لإجراء الاختبارات الانسيابيّة مثل المعتاد، وذلك في ظلّ جلب أغلب الفرق لتحديثات على سياراتها.

وبالحديث عن التحديثات فقد كانت كلّ الأنظار موجّهة صوب سيارة مرسيدس "دبليو13" عبر جانبها المثير والمختلف بالكامل عبر فتحته الضيّقة العموديّة والجانب النحيف للغاية.

وذهبت الصدارة في النهاية إلى لوكلير على متن سيارة فيراري بتوقيت وقدره 1:34.531 دقيقة مُكملًا أكثر من 60 لفّة قبل تسليمه سيارة "اف1-75" التي واصلت إثارة الإعجاب إلى زميله كارلوس ساينز الإبن في فترة ما بعد الظهر.

وتمكّن أليكسندر ألبون من وضع سيارة ويليامز في المركز الثاني لكن بفارق أكثر من نصف ثانية عن الصدارة، بينما ذهب المركز الثالث إلى سيباستيان فيتيل.

وحلّ سيرجيو بيريز رابعًا على متن سيارة ريد بُل وكان السائق الأكثر نشاطًا هذا الصباح.

في المقابل بدا أنّ معاناة مرسيدس على صعيد ظاهرة الارتدادات تواصلت، حيث قام الفريق باستخدام قضبان معدنيّة مجدّدًا لمحاولة تعزيز الأرضيّة، حيث أكمل هاميلتون الكثير من الاختبارات لصالح الفريق من أجل فهم أداء التصميم الجديد لجانب السيارة والجناح الأماميّ على أرض الواقع.

وذهب المركز السادس إلى إستيبان أوكون سائق ألبين الذي تقدّم على غوانيو جو سائق ألفا روميو.

في الأثناء وبعد أن كان من المفترض أن يقود دانيال ريكاردو هذا اليوم، استعان فريق مكلارين بلاندو نوريس عوضًا عنه بعد أن شعر الأسترالي بأنّه ليس بصحّة جيّدة.

لكنّ حصّة نوريس لم تسر على نحوٍ جيّد، حيث اقتصر على 21 لفّة بعد أن بدا أنّه واجه مشاكل على صعيد مكابحه.

وأكمل بيير غاسلي الترتيب بحلوله تاسعًا في ظلّ غياب فريق هاس على إثر تأخّر وصول معدّاته، حيث يبدو أنّ "فيا" ستسمح له بإكمال نصف يوم تجارب يوم الأحد لتعويض ما فقده اليوم.

نتيجة الحصّة:

السائق الفريق عدد اللفّات الزمن 1 شارل لوكلير فيراري 64 1:34.531 2 أليكسندر ألبون ويليامز 53 1:35.070 3 سيباستيان فيتيل أستون مارتن 39 1:35.706 4 سيرجيو بيريز ريد بُل 70 1:35.977 5 لويس هاميلتون مرسيدس 62 1:36.365 6 إستيبان أوكون ألبين 42 1:36.768 7 غوانيو جو ألفا روميو 54 1:37.164 8 لاندو نوريس مكلارين 21 1:37.580 9 بيير غاسلي ألفا تاوري 44 1:37.888 10 بييترو فيتيبالدي هاس 0