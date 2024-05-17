لوكلير يضع فيراري في صدارة التجارب الحرة الثانية في إيمولا أمام بياستري وتسونودا

يبدو أن التحديثات الجديدة التي أدخلتها فيراري في إيمولا تعمل، رغم أنه لا يمكن استخلاص الكثير من التجارب الحرة.

ويبدو كذلك أنها تناسب شارل لوكلير بشكل واضح حيث بدا أسرع من زميله كارلوس ساينز في كلتا الحصتين حتى الآن.

بالمقابل، ورغم أن ريد بُل بدأت الحصة بشكل جيد، لكنها تراجعت للخلف بشكل غريب نسبياً حتى المركزين السابع والثامن عند الانتقال لإطارات سوفت مع سائقيها ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

مجريات الحصة

النصف الأول والفوارق الضئيلة بين فيراري وريد بُل

بدأت جميع الفرق بإطارات ميديوم ما عدا مرسيدس وألبين (هارد)، ومع مرور أولى الدقائق من عمر الحصة شق ماكس فيرستابن طريقه للصدارة المؤقتة أمام سيارات فيراري ومكلارين.

حيث بدا الهولندي مرتاحاً هذه المرة منذ البداية على متن السيارة بعكس التجارب الحرة الأولى، وهذا ما قاله لفريقه عبر اللاسلكي.

ومع اكتمال الدقائق العشرة الأولى، وضع يوكي تسونودا سيارته آربي في المقدمة أمام فيرستابن، حيث واصل الياباني الشاب تقديم وتيرة جيدة على متن السيارة كما فعل في التجارب الحرة الأولى التي أنهاها بالمركز السادس.

لكن سرعان ما تقلّب المركزُ الأول مجدداً لينتزعه فيرستابن ومن ثم شارل لوكلير سائق فيراري في الدقائق التالية وبفارق 0.057 ثانية أمام بطل العالم.

كارلوس ساينز عاد بلفة سريعة ليضع سيارته فيراري خلف زميله لوكلير بفارق 0.003 ثانية فقط بالمركز الثاني المؤقت أمام فيرستابن.

النصف الثاني ومعاناة ريد بُل مع إطارات سوفت

كانت مرسيدس أول الفرق التي انتقلت لإطارات سوفت خلال النصف الثاني للحصة، مع جورج راسل وتلتها مكلارين مع لاندو نوريس.

ومجدداً على هذه النوعية من الإطارات عادت فيراري للصدارة المؤقتة مع لوكلير أمام بياستري بفارق عُشر ثانية، بينما تراجع فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز نحو المركزين الخامس والسادس بفارق قارب نصف ثانية تقريباً عن لوكلير.

ومجدداً قدم تسونودا لفاتٍ ممتازة على متن آربي ليضع سيارته بالمركز الثالث المؤقت خلف بياستري بفارق 0.380 ثانية عن لوكلير المتصدر حينها.

وسُمع فيرستابن وهو يشتكي من سيارته للفريق، وبشكل خاص من تماسك القسم الأمامي لسيارته، حيث بدا الهولندي يعاني على إطارات سوفت، حيث كان بالمركز السابع المؤقت مع الاقتراب من ثُلث الساعة الأخير.

ومع انتقال السائقين للعمل على محاكاة المسافات الطويلة، بقيت الأزمنة السريعة على حالها، لتنتهي الحصة مع لوكلير أولاً أمام بياستري وتسونودا.

بينما أنهى لويس هاميلتون وجورج راسل التجارب الحرة الثانية بالمركزين الرابع والخامس أمام ساينز.

واكتفى فيرستابن وبيريز بالمركزين السابع والثامن، وأكمل نيكو هلكنبرغ وفرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح هاس وأستون مارتن.

التجارب الحرة الثانية