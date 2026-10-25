فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

لوكلير يضع حدودًا أمام لويس هاميلتون قبل معركة المنعطف الأول

اعترف شارل لوكلير بأن سائقي فيراري كليهما تجاوزا الحدود خلال بعض المواجهات السابقة على الحلبة.

منشور: 25-10-2026

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شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

سينطلق شارل لوكلير ولويس هاميلتون من المركزين الرابع والخامس على التوالي في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى يوم الأحد، لكن السائق القادم من موناكو يؤكد أن كليهما يعرف "الحدود التي يجب عدم تجاوزها" عند التوجه إلى المنعطف الأول في حلبة أوستن.

تأهل لوكلير أمام زميله في الفريق، لكنه أقرّ بأن كليهما، هو وهاميلتون، تجاوزا الحدود في بعض المناسبات خلال الموسم.

وظهرت إحدى هذه الحالات في مونزا في وقت سابق من هذا العام، عندما اصطدمت سيارتا السائقين خلال اللفة الافتتاحية لسباق فيراري على أرضها، بعدما اندفع هاميلتون من الجهة الداخلية للمنعطف الأول. وحافظ لوكلير على خط سيره عند الدخول إلى المنعطف الثاني، دافعًا زميله إلى خارج الحلبة. وتراجع هاميلتون من المركز الرابع إلى العاشر قبل أن يتعافى لاحقًا وينهي السباق سادسًا، في حين خرج لوكلير من السباق إثر حادث في اللفة الثانية فقط.

وانتقد هاميلتون ما حدث آنذاك، قائلًا: "هنا، لا توجد قواعد. علينا معالجة ذلك". وأضاف لوكلير: "لكن من الصحيح أننا تجاوزنا الحدود هنا. أعتقد أن لويس فعل ذلك في المنعطف الأول، ثم حاولت في المنعطف الثاني اجتياز المنعطف بأضيق مسار ممكن، لكن ذلك لم يكن كافيًا، والقيام بذلك هنا ليس أمرًا جيدًا".

ومع انطلاق سيارتي فيراري متجاورتين تقريبًا خلال الاندفاع الأول صعودًا نحو المنعطف الأول في حلبة الأمريكيتين، طمأن لوكلير الجماهير إلى أن أيًا من السائقين لن يحاول القيام بمناورة هجومية ضد الآخر.

وعندما سُئل عمّا إذا كان الفريق قد وضع قواعد محددة للمناورة الأولى عند الانطلاق، كان لوكلير واضحًا بشأن ما يُنتظر من كليهما.

وقال: "لا، نحن نعرف الحدود التي يجب عدم تجاوزها. وأعتقد مجددًا أن لدينا بعض الحالات خلال العام التي تجاوزت فيها أنا هذه الحدود، وكذلك لويس، ولا نريد أن نرى ذلك".

وسيكون العمل الجماعي عنصرًا مهمًا في سباق الجائزة الكبرى بالنسبة إلى سائقي الحصان الجامح.

وأضاف لوكلير: "أعني أن ذلك مهم دائمًا. لا أعتقد أن هناك شيئًا يمكننا فعله على حلبة مثل هذه، على غرار ما حدث في سنغافورة، من خلال إبطاء السرعة أو أي شيء من هذا القبيل لمصلحة الفريق. لكن من الواضح أن الابتعاد عن بعضنا البعض أمر جيد دائمًا، بغض النظر عن المكان الذي نتسابق فيه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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