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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة ميامي الكبرى

لوكلير يضع اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته في تصفيات ميامي

وضع شارل لوكلير سائق فيراري اللوم على ارتفاع حرارة إطاراته "سوفت" بشكلٍ مفرط في القسم الثالث الأخير من التجارب التأهيليّة لجائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد بعد فشله في التغلّب على غريمه ماكس فيرستابن ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل.

مروان الوافي
مروان الوافي
شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بدا لوكلير متّجهًا لتكرار أدائه من تصفيات الجمعة عبر فرض معركة قويّة على غريمه فيرستابن في التجارب التأهيليّة للسباق الرئيسي اليوم السبت، حيث كان الأسرع في القسم الثاني.

كما كان أصيل موناكو سريعًا في بداية القسم الثالث الحاسم، لكنّه أكمل لفّته على بُعد عُشرٍ من الثانية عن فيرستابن.

وفشل الجميع في تحسين أزمنتهم بعد ذلك في المحاولة الأخيرة، حيث قال لوكلير أنّ ارتفاع حرارة إطاراته كان يتسبّب في خسارته للوقت في المقطعين الثاني والثالث.

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وقال: "شعرت كما لو أنّني على الحدود القصوى. من الواضح أنّ المعركة كانت متقاربة للغاية حتّى القسم الثالث الذي عندما بدأنا بالضغط فيه لكسب آخر عُشرٍ أو عُشرين، فإنّنا بدأنا نفقد الإطارات في المقطعين الثاني والثالث، بسبب ارتفاع حرارتها".

وأكمل: "كان الشعور في المقطع الأوّل جيّدًا في الحقيقة، لكنّنا أصبحنا نخسر الكثير في المقطعين الثاني والثالث اليوم. لكن السباق سيكون طويلًا غدًا، وأظهرنا هذا الصباح وتيرة جيّدة، لذا آمل أن نُسلّط بعض الضغط على ماكس غدًا".

من جانبه قال زميله ساينز أنّ الوضع كان صعبًا في ظلّ وجود العديد من العوامل المتغيّرة التي جعلت كلّ لفّة بمثابة "مغامرة" جديدة.

وقال الإسباني: "تمكّنا من تقديم بعض اللفّات النظيفة، والوضع مخادعٌ حقًا هنا مع إطارات سوفت جديدة، كلّ لفّة أشبه بمغامرة مع الرياح لدرجة أنّك لا تعلم ما سيحدث. بالنظر إلى كلّ ذلك فإنّ الأزمنة لم تكن سيّئة جدًا".

وأضاف: "دائمًا ما يكون هناك مكانٌ تنزلق فيه، وآخر ترتفع فيه حرارة إطاراتك بشكلٍ مفرط، وآخر تدفعك فيه الرياح بشكلٍ مختلف وتبدأ بالمعاناة، لذا من الصعب للغاية موازنة الأمور. هذه حلبة تصعب القيادة عليها".

ثمّ تابع: "لكنّنا في المركز الثالث، وعلى الجانب النظيف من المسار، وقد يكون ذلك مكانًا جيّدًا للانطلاق منه".

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