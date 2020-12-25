لوكلير يصف موسم 2020 بأنّه "الأفضل" في مسيرته في الفورمولا واحد

بينما تهاوت فيراري نحو أسوأ نتيجة لها في بطولة الصانعين منذ 1980 بحلولها في المركز السادس، أحيانًا ما تمكّن لوكلير من سحب سيارته المفتقرة للطاقة "اس اف1000" نحو صدارة مجموعة الوسط والصعود إلى منصّة التتويج في مناسبتين.

وقد أكمل المونغاسكي الموسم ثامنًا في ترتيب السائقين، متفوقًا على زميله وبطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل بـ 98 نقطة في مقابل 33 للألماني.

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واعترف لوكلير - الذي جدّد العام الماضي عقده مع فيراري حتى 2023 - بأنّ موسم 2020 كان "صعبًا" على الفريق الإيطالي، لكنّه يعتبره كذلك الأفضل في مسيرته من ناحية أدائه الشخصي.

فقال: "أعتقد بأن هنالك وجهَين لهذا الموسم بالنسبة لي. إذ أرى بأنّه أفضل موسم لي شخصيًا في الفورمولا واحد، وأن ما أظهرته على الحلبة يجعلني سعيدًا للغاية بهذا الموسم".

وأضاف: "لقد جازفت في العديد من المناسبات، وكانت النتيجة إيجابية في معظم الأحيان، وأكسبنا ذلك الكثير من النقاط. لم يفلح الأمر في مناسبات قليلة وخسرنا نقاطًا كذلك، لكنني أعتقد بأن الموسم على الجانب الآخر كان إيجابيًا للغاية لناحية أدائي الشخصي. لذلك أنا سعيد جدًا به وأتطلّع الآن إلى العام المُقبل لرؤية مدى التقدم الذي سنحققه".

في المقابل، أبدى لوكلير فخره بالكيفية التي تعاملت بها فيراري مع محنتها، كما يأمُل أن يكون الفريق قد تعلّم الكثير من الدروس القيّمة من موسم 2020 الكارثي، والذي ظهرت ملامحه من التجارب الشتوية عندما وجد الفريق سيارته "اس اف1000" غير تنافسيّة.

حيث قال: "أعتقد بأنّنا جميعًا علمنا بعد تجارب برشلونة بأن أمرًا كان خاطئًا للغاية. لكن وبالرُغم من صعوبة تقبّل الوضع بعد السباق الأوّل وأن الواقع أمامنا كان جليًا، إلّا أنّنا عملنا بجد كبير خلال الموسم وبطريقة بنّاءة للغاية".

وتابع: "كما أرى بأنّنا تحسّنا بدءًا من تلك اللحظة، كانت خطوات صغيرة، ولكنها كانت في الوجهة الصحيحة، وذلك ليس أمرًا مضمونًا دومًا في الفورمولا واحد. أعتقد بأنّنا تعلمنا الكثير من هذا الموسم للمستقبل، وأننا سنعود أقوى. آمُل أن يكون بمقدورنا إظهار ذلك على الحلبة العام المُقبل".

واختتم: "لا أعلم حجم التقدم الذي سنحققه للموسم المُقبل، لكنني واثق بأنّنا سنكون على الطريق الصحيح".