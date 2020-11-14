لوكلير يصف أداء فيراري في الأمطار بـ "الكارثيّ"

بدا أصيل موناكو وزميله سيباستيان فيتيل متّجهين لتحقيق نتيجة تأهيليّة جيّدة بناءً على أدائهما في حصص التجارب الحرّة الجافة والممطرة.

لكنّ كلّ شيء سار على نحوٍ خاطئ في التصفيات نتيجة فشل كلٍ منهما في تشغيل إطاراتهم، وانتهى المطاف بفيتيل في المركز الـ 12 متقدّمًا بمركزين على لوكلير. وسيتقدّم كلٌ منهما مركزًا نتيجة عقوبة لاندو نوريس.

وكتب لوكلير على حسابه في تويتر مُعبّرًا عن خيبة أمله بعد أن كان ثاني أسرع السائقين في التجارب الحرّة الثالثة الممطرة.

وقال سائق فيراري: "كان شعوري جيّدًا في التجارب الثالثة الممطرة، لكنّنا لم نتمكّن من تشغيل الإطارات في التصفيات لبعض الأسباب، وكان ذلك كارثيًا. أنا محبطٌ حيال اليوم، لكنّ السباق غدًا".

وفي حديثه عبر اللاسلكي في نهاية القسم الثاني من التصفيات، تفاجأ لوكلير عندما علم أنّ الفارق بينه وبين فيرشتابن الأسرع بلغ 6 ثوانٍ.

وقال لاحقًا أنّه شعر أنّ السيارة كانت مختلفة بالكامل في فترة ما بعد الظهر، ولا يُوجد تفسيرٌ واضحٌ لذلك.

وقال حيال ذلك: "كان أداؤنا أسوأ من المتوقّع للأسف، وذلك بعد عطلة نهاية أسبوعٍ جيّدة حتّى الآن".

وأضاف: "كانت الأمطار غزيرة هذا الصباح. لكن كان بوسعي الحصول على التماسك والشعور بالثقة داخل السيارة، لكنّ الصورة كانت مختلفة بالكامل في فترة ما بعد الظهر".

وأكمل: "لم يكن بوسعنا تشغيل الإطارات ببساطة، عانينا في الأمطار وحجم تأخّرنا الكبير ليس جيّدًا. آمل أن يكون السباق جافًا غدًا".

من جانبه يعتقد فيتيل أنّ فارقًا صغيرًا في حرارة الإطارات كان من شانه تغيير وضع فيراري.

وقال حيال ذلك: "عانينا لتوليد الحرارة في الإطارات، وفي وضعٍ كهذا فإنّ بضع درجات حرارة إضافيّة يُمكنها إحداث فارقٍ كبير".

وأضاف: "لم نكن قادرين على استغلال قدراتنا للأسف، وأشعر بأنّ إطارات فول ويت كانت أضعف إطارات بالنسبة إلينا. أنا متأكّدٌ من أنّ السيارة قادرةٌ على ما هو أفضل من المركز الـ 12، لكن ليس في هذه الظروف".