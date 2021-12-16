لوكلير يُصاب مجدّدًا بفيروس كورونا بعد جائزة أبوظبي الكبرى

باتت هذه المرّة الثانية التي يتلقّى فيها أصيل موناكو نتيجة تحليل إيجابيّة هذا العام بعد إصابته بالفيروس في يناير الماضي نتيجة احتكاكه بشخصٍ مصاب آخر.

ويُعاني سائق فيراري من بعض العوارض الخفيفة، لكنّه "يشعر بأنّه بخير" وسيدخل في عزلٍ ذاتي في بيته.

وجاء في بيانٍ نشره الفريق في تغريدة: "تلقى شارل لوكلير نتيجة تحليل إيجابيّة لفيروس كورونا".

وأضاف: "امتثالًا مع البروتوكولات التي تفرضها فيا والفريق، فقد تمّ إجراء تحليل شارل لدى عودته من أبوظبي إلى بيته".

وتابع: "يشعر بأنّه بخير، ويُعاني من بعض الأعراض الخفيفة، وسيدخل في عزلٍ ذاتي في بيته".

ولم يُعلّق لوكلير بعد على هذا التحليل الإيجابي، حيث يعود آخر منشورٍ له إلى الأمس وأشار إلى أنّه في مارانيللو للتحضير لموسم 2022.

وأصبح لوكلير الوجه الأحدث بعد سلسلة من الشخصيات الأخرى التي أُصيبت بالفيروس مؤخّرًا في أروقة الفورمولا واحد.

واعترف ستيف نيلسن المدير الرياضي للفورمولا واحد بأنّه "قلق3 حيال التأثير المحتمل لعودة القيود الضيّقة المتعلّقة بفيروس كورونا حول العالم على روزنامة العام المقبل.

وكانت حالة الطوارئ المحيطة بمتحوّر أوميكرون في الأسابيع الأخيرة قد دفعت العديد من الدول لإعادة فرض بعض القيود مع ارتفاع الحالات في المملكة المتّحدة.