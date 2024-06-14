لوكلير يُشير إلى نقطة الضعف الأساسية في سيارة فيراري
تكلم شارل لوكلير سائق فيراري حول نقطة الضعف الأساسية التي يراها حالياً في السيارة الحمراء.
شارل لوكلير، فيراري
الصورة من قبل: باتريك فينيت/ صور ساتون
بعد التحديثات برزت فيراري كقوة ضاربة إلى جانب مكلارين ونجحت بالفعل بمنافسة ريد بُل بشكل خاص في موناكو.
حيث تمكن لوكلير من حسم الفوز على أرض موطنه وأمام جمهوره مهدياً فيراري فوزاً معنوياً غالياً.
لكن في كندا، ورغم أن الحصان الجامح كان من المرشحين لمراكز المقدمة، إلا أن قلعة مارانيللو فشلت في تسجيل أية نقطة على حلبة جيل فيلنوف.
وبدأت المشاكل منذ التصفيات، حيث فشل كل من شارل لوكلير وكارلوس ساينز بالتأهل للقسم الثالث.
وفي السباق واجهت فيراري صعوبات كبيرة لناحية الوتيرة، بينما تعرض ساينز لحادثة كذلك، ليخرجا من كندا خاليَي الوفاض.
وبعد أن كان الفارق بين فيراري وريد بُل 24 نقطة فقط قبل الجولة الأخيرة في مونتريـال ضمن ترتيب بطولة المصنعين، ارتفع إلى 49 قبل جولة إسبانيا.
وضمن حديثه مع مجموعة من وسائل الإعلام، تكلم لوكلير حول المشكلة التي يرى أن السيارة الحمراء ما زالت تعاني منها.
فقال: "ما زلت أعتقد أن لدينا مشكلة في المنعطفات الطويلة والبطيئة، عانينا كثيراً في الصين بسبب ذلك".
وأكمل: "ما زالت لدينا هذه الناحية التي نحتاج لتحسينها في السيارة، ربما تكون هي المشكلة الأساسية".
وأضاف: "لكن هناك بعض التفاصيل كذلك التي نحتاج لحلها. لكن وفي حال أردنا تسمية المشكلة الأساسية فإنها التأدية ضمن المنعطفات البطيئة الطويلة".
لكن أصيل موناكو أكد على أهمية الإعدادات الجيدة للسيارة في التقليل من ذلك الفارق.
فقال: "نحن نتكلم ربما عن تأخر بمقدار عُشرين ونصف من الثانية في أسوأ الأحوال".
وأكمل: "علينا النظر في جميع التفاصيل وعبر الإعدادات المثالية، بوسعنا خفض ذلك النقص بمقدار عُشر ثانية، أي إلى النصف".
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: غلين دنبار
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