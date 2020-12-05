لوكلير يشرح قرار عدم عودته مجدّدًا في القسم الثالث من التصفيات في البحرين

نجح لوكلير بشكلٍ لافت في العبور إلى القسم الثالث بعد خروج زميله سيباستيان فيتيل من القسم الثاني في تصفيات السبت، ولم يكن أحدٌ يتوقّع أن يُنافس سائق فيراري في المقدّمة.

لكنّ أصيل موناكو قدّم لفّة مدهشة وتواجد في المركز الثاني مع نهاية سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثالث من التصفيات.

وعبّر لوكلير عن رضاه عبر اللاسلكي، وشُوهد إثر ذلك خارج سيارته "اس.اف1000" بالرغم من بقاء أكثر من نصف زمن الحصّة.

وبالرغم من أنّ فالتيري بوتاس وجورج راسل كانا قادرين على تحسين زمنيهما لصالح مرسيدس وحجز الصفّ الأوّل، فإنّ لوكلير حافظ على المركز الرابع وسينطلق منه في سباق الأحد.

وكشف سائق فيراري أنّه لم يكن بوسعه سوى خوض طلعة واحدة في القسم الثالث كونه بقيت لديه مجموعة إطارات وحيدة، وأراد إكمال اللفّة مبكّرًا من أجل تفادي مواجهة الزحام لاحقًا.

وقال حيال ذلك: "لم تكن لديّ مجموعة جديدة متبقية. اتّخذت قرار التوجّه إلى المسار في مرحلة مبكّرة من الحصّة عوضًا عن الانتظار حتّى النهاية لسببَين".

وأضاف: "أوّلًا كنت أتوقّع الكثير من الزحام وحدوث فوضى في نهاية الحصّة، وثانيًا لأنّ الأفكار كانت واضحة في ذهني، وأردت التوجّه إلى المسار وإنجاز العمل، وهو ما فعلناه".

وأكمل: "لأكون صادقًا فإنّني لا أتوقّع أنّه كان بوسعي فعل أيّ شيء افضل من ذلك في مرحلة لاحقة من الحصّة. لذا أنا سعيدٌ جدًا حيال اليوم".

وتخوّف لوكلير من أنّ لفّته قد فرُطت عند المنعطف الأوّل بعد أن كبح في مرحلة متأخّرة بالمقارنة مع الوضع الطبيعيّ، لكنّه استغلّ ما تعلّمه من مشاهدة بيير غاسلي من أجل جمع لفّة جيّدة كاملة.

وقال: "لا أريد القول أنّها لفّة مثاليّة، يُمكنك دائمًا فعل المزيد على نحوٍ أفضل. لكنّني فعلت كلّ ما أردته. كنت خائفًا لأنّني كبت متأخّرًا جدًا في المنعطف الأوّل، لكنّني تمكّنت من عبور المنعطف وحظيت بخروجٍ جيّد".

وأضاف: "انزلقت السيارة قليلًا في المنعطف الرابع وخلت أنّ كلّ شيء قد تهاوى، لم أعلم إن كانت الإطارات ستدوم حتّى نهاية اللفّة. حقّقت خطوة ضخمة على صعيد القياد بين التجارب الثالثة والتصفيات، استغللت الكثير من المسار وذلك من خلال مشاهدة لقطات الفيديو على سيارة غاسلي، لذا شكرًا له".

لكنّ لوكلير قلّل من فرص فيراري في الحفاظ على مركزٍ متقدّمٍ في السباق.

وقال حيال ذلك: "تأهّلنا في مراكز أفضل من الطبيعي عدّة مرّات هذا الموسم. يُوفّر ذلك الكثير من الآمال والتطلّعات لسباق الأحد، لكنّ الأمر يكون محبطًا إثر ذلك، لكن لنكن واقعيين".

وأضاف: "أعتقد بأنّنا نحتاج للتعلّم من ذلك. سيكون الغد صعبًا. لا أعتقد بأنّنا سنكون تنافسيين مثل اليوم. لا أعتقد بأنّنا سنكون رابع أسرع سيارة على المسار. لننتظر ونرى، لكنّنا سنُحاول استغلال ما لدينا".