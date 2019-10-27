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لوكلير يشرح فارق الوتيرة مع فيرشتابن في تصفيات المكسيك

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لوكلير يشرح فارق الوتيرة مع فيرشتابن في تصفيات المكسيك
27-10-2019

قال شارل لوكلير أنّه لم يكن ليتغلّب على ماكس فيرشتابن في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى، إلى أن عُوقب الهولندي لخرقه قواعد العلم الأصفر، حتّى من دون تغييرات الإعدادات في القسم الثالث من التصفيات التي يشعر بأنّها أضرّت بوتيرته.

سينطلق لوكلير من الخانة الأولى للمرّة السابعة في هذا الموسم، لكنّه تحسّر على تغيير في الإعدادات بالتوجّه إلى الطلعة الثانية في القسم الثالث من التصفيات ما كلّفه بعض الوقت في المقطع الأخير.

وبصرف النظر عن تلك الخطوة فإنّ لوكلير لا يعتقد بأنّه كان قادرًا على التغلّب على فيرشتابن، وذلك قبل سحب قطب الانطلاق الأوّل من سائق ريد بُل في جميع الأحوال.

وقال أصيل موناكو: "تمادينا أكثر من اللازم على صعيد الإعدادات وتسبّب ذلك في انزلاق القسم الخلفي في المقطع الأخير، لكنّ ذلك لم يكن ليغيّر أيّ شيء في المجمل. لم أكن لأنل قطب الانطلاق الأوّل (من دون عقوبة فيرشتابن). كان ماكس سريعًا جدًا".

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وأضاف: "بدا اليوم صعبًا جدًا، كنت سعيدًا جدًا بالطلعة الأولى في القسم الثالث من التصفيات وكنّا متخلّفين عنه بعُشرٍ من الثانية، ولا أعتقد بأنّه كان بوسعنا أن نكون أقرب من ذلك بكثير".

وأردف: "حاولت في الطلعة الثانية زيادة الحمل في مقدّمة السيارة، وهو ما أردته، لكنّ الوضع تفاقم وانقلب على الجانب الآخر، وهو ما تسبّب في انزلاق مفرط في المقطع الأخير وخسرنا الكثير من الوقت. خسرت الوقت الذي كسبته في المقطع الأوّل".

ثمّ تابع: "اعتقدنا بأنّ لدينا فرصة لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل بعد التجارب الثالثة، لكنّ فيرشتابن كان سريعًا جدًا في التصفيات".

أمّا زميله سيباستيان فيتيل، الذي حقّق قطب الانطلاق الأوّل في السباق الماضي في سوزوكا، فقد اعترف بأنّه قدّم لفّة أولى سيّئة في القسم الثالث، بينما دمّر حادث بوتاس محاولته الثانية. وكان الألماني ثالثًا وسينطلق ثانيًا.

وقال: "ارتكبت خطأً في لفّتي الأولى لذا كنت واثقًا من أنّ بوسعي التعويض في المحاولة الثانية. للأسف كانت هناك أعلام صفراء مزدوجة وتعيّن عليّ الإبطاء من سرعتي وخسرت اللفّة. لم أبرز عندما حان وقت البروز في الحصص، خاصة في القسم الثالث".

وأضاف: "ما عدا ذلك فإنّ السيارة كانت جيّدة. كان هناك المزيد لاستخراجه. من الواضح أنّ ماكس كان أسرع منّا في تلك اللفّة الحاسمة".

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