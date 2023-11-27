لوكلير يشرح سبب محاولته مساعدة بيريز في القسم الأخير من سباق أبوظبي الختامي
شرح شارل لوكلير سائق فيراري السبب وراء محاولته مساعدة سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ضمن السعي لمنع مرسيدس من التفوق على فيراري ضمن ترتيب البطولة.
كان لوكلير ثانياً خلف فيرستابن أثناء القسم الأخير من السباق، وحاول أصيل موناكو منح صاحب المركز الثالث سيرجيو بيريز، عامل السحب في اللفة الأخيرة لمساعدته على الابتعاد أمام جورج راسل سائق مرسيدس بما يكفي لتعوبض العقوبة الزمنية من 5 ثوان التي تلقاها بسبب حادثته مع لاندو نوريس.
وكان المكسيكي بحاجة إلى فارق أكثر من 5 ثوانٍ أمام راسل كي يحتفظ بمركزه أمام البريطاني الشاب.
لكن بيريز لم يتمكن من الابتعاد بما يكفي، ما أدى في النهاية لاكتفائه بالمركز الرابع خلف راسل، وبالتالي حصلت مرسيدس على النقاط اللازمة لحسم مركز الوصافة ضمن ترتيب البطولة، والتفوق على فيراري.
"كان كل شيء على المحكّ في الدقائق الأخيرة، لأن تشيكو تلقى عقوبة 5 ثوان" قال لوكلير شارحاً.
وأكمل: "كان عليّ مساعدته كي ينهي السباق أمام جورج بأكثر من 5 ثوان. حاولت منحه ’دي آر أس’ وعامل السحب، لكن للأسف لم يكن ذلك كافياً".
وأردف: "كان من المؤسف الاكتفاء بالمركز الثالث ضمن ترتيب البطولة. هذا كل ما يهمني في نهاية الموسم، لكننا لم نحقق ذلك الهدف".
وتكلم لوكلير حول انطلاقة السباق، حيث بدا أنه قريب من المتصدر ماكس فيرستابن وقادر على مجاراته في البداية.
فقال: "أردتُ محاولة التجاوز واكتساب المركز الأول، لكننا كنا نعلم أننا نفتقر الوتيرة أثناء السباق مقارنة بهم".
وأكمل: "حتى ولو تجاوزت ماكس، فإنه كان ليتجاوزني لاحقاً بعد ثلاث أو أربع لفات".
وتابع: "في النهاية، هدفي الوحيد كان التغلب على مرسيدس، لم أرغب خسارة إطاراتي. كانت تلك معركة ممتعة".
من جهته، أوضح راسل بأنه يحترم إبقاء لوكلير على محاولته "نظيفة"، وعدم محاولة حجزه بعد أن ترك بيريز يمرّ منه.
فقال: "كانت معركة متقاربة مع تشيكو في النهاية، توقعت أن شارل سيتراجع نحوي، لكنني أحترم أنه أبقى على هذه المحاولة نظيفة".
وأردف: "المركز الثاني يعني لنا الكثير. لقد كان موسماً صعباً حقاً".
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