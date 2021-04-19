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لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

شرح شارل لوكلير سائق فيراري سبب عدم تجاوزه لماكس فيرشتابن خلال سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى عند استئناف السباق بعد سيارة الأمان.

لوكلير يشرح سبب عدم تجاوزه لفيرشتابن عند استئناف سباق إيمولا

كان فيرشتابن يتقدّم الركب عند التوجّه إلى إعادة الانطلاقة المتحرّكة إثر توقّف السباق بعد الحادث القويّ الذي جمع فالتيري بوتاس وجورج راسل، لكنّه فقد السيطرة على سيارته ريد بُل في منعطف "ريفازا" الأوّل قبل لحظات من اتّجاهه لاستئناف السباق بالسرعة القصوى.

وتوجّه سائق ريد بُل نحو المنطقة العشبيّة الداخليّة، لكن بشكلٍ حاسم فإنّه بدا أنّه أبقى على إطاره الأماميّ الأيمن على المسار عندما خرج إطاره الخلفي الأيمن.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان فكّر في تجاوز فيرشتابن أم أنّه اختار خفض سرعته، قال لوكلير أنّه "فعل الأمرين" قبل أن يشرح أنّه كان محقًا بعدم محاولة تجاوزه كون فيرشتابن كان لا يزال قليلًا على المسار أمامه.

وفي حال أقدم لوكلير على تجاوزه في جميع الأحوال، فإنّ فيرشتابن كان ليُسمح له باسترجاع مركزه طالما أنّه يفعل ذلك قبل خطّ سيارة الأمان الأوّل، كون إعادة الانطلاقة المتحرّكة تخضع لذات القوانين مثل لفّة التحمية – وهو ما استفاد منه لوكلير عندما انزلق عند منعطف "أكي مينيرالي" قبل الانطلاقة الأولى.

ولم يكن لوكليري ليُعاقب على الأرجح لتجاوزه فيرشتابن لو أقدم على ذلك نتيجة القوانين، وذلك على عكس الواقعة السابقة لسيرجيو بيريز الذي "أثناء عودته إلى المسار فقد تجاوزته سيارتان، لكنّه استعاد مركزه ولم يكن يستحقّ ذلك وفق مراقبي السباق.

وواصل لوكلير شرحه: "فكّرت في ذلك في مرحلة ما، لكنّني خفّفت سرعتي في ذات الوقت. أعتقد بأنّه بالنظر إلى ما حدث، فقد كان ذلك الخيار الصائب لأنّني أعتقد بأنّه أبقى على إطارٍ على المسار".

وأضاف: "لذا خففت سرعتي لأنّه لم ينزلق بالكامل مثلما لاحظنا. لذا قلت في نفسي أنّ الوقت قد تأخّر حينها وأنّه عاد أمامي".

ووصف فيرشتابن تلك اللحظة بالكبيرة المخيفة، وذلك قبل أن يمزح بأنّه كانت هناك "تحمية سريّة حينها".

في المقابل فإنّ لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي كان يسير خلف الثنائيّ وتجاوز لوكلير الذي خسر مساحة لصالح فيرشتابن عندما استأنف التسابق أخيرًا قبل خطّ النهاية بلحظات، يختلف مع قرار لوكلير.

وقال حيال ذلك: "شاهدت كلّ شيء بشكلٍ واضح. أعتقد بأنّه كان بوسع شارل تجاوزه".

وأضاف: "فقد ماكس السيطرة في تلك المرحلة بخروجه على الجانب الأيسر ولا يُمكن لشارل الضغط على المكابح ببساطة والتوقّف، عليه في مرحلة ما تجاوز ماكس لأنّه كان ينزلق في أغلب المنعطف".

وأكمل: "لا أعلم، ربّما علينا سؤال المسؤولين حول ما تحدّده القوانين بالضبط. لكن في ذات الوقت فإنّ ماكس كان يسير ببطء شديد لذا فقد كان بوسع لوكلير تجاوزه في تلك المرحلة. لست متأكّدًا. لو كنت في المركز الثاني لأقدمت على فعل ذلك لأنّ لديّ فرصة للفوز حينها. ذلك أمرٌ يستحقّ المجازفة".

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