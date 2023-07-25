لوكلير يشرح سبب الرسالة اللاسلكية الغاضبة في سباق المجر

أنهى سائقا فيراري السباق في المجر بالمركزين السابع والثامن بعد مشكلة في وقفة صيانة شارل لوكلير وعقوبة لإسراعه ضمن خط الصيانة، كلفته خسارة المركز لصالح جورج راسل.

وسُمع لوكلير خلال السباق وهو يشكك في توقيت الاستراتيجية، لكن أصيل موناكو قلّل من مشاعره الغاضبة خلال تلك الرسالة.

فقال: "المشكلة في أننا نواجه الكثير من المشاكل مع اللاسلكي. مهندسي كان يفوّت كل كلمة من أصل أربع كلمات، لدينا مشكلة في اللاسلكي منذ 3 أو 4 سباقات".

وأكمل: "نحتاج لإصلاح ذلك. من الواضح أن نبرة صوتي كانت مرتفعة جداً لأنني أردتُ أن أكون واضحاً ومفهوماً".

وتابع: "أردت ألا يفهمني بشكل خاطئ، لهذا قررت رفع نبرة صوتي، لكن ليس بشكل عدائي. كنت أحاول إيصال صوتي بشكل مفهوم دون مشاكل".

من جهة أخرى، اعترف لوكلير بأنه من الصعب والمحبط، مواصلة خوض سباقات محبطة كهذه.

فقال: "وقفة الصيانة كانت بطيئة جداً. تلقيت عقوبة 5 ثوان. مجدداً، كانت جولة صعبة".

وأضاف: "بصراحة، كانت محبطة. لأنني شعرت بأن الوتيرة موجودة، وأنت كسائق تعلم إن كنت تقوم بعمل جيد مع السيارة".

وأردف: "في النهاية، ذلك جزء من اللعبة. الأمر متعلق بنا لتحقيق خطوة للأمام كما فعلت مكلارين. لقد تأخرنا الآن".

واسترسل: "أمامنا الكثير من العمل مجدداً. شعرت أن النتيجة أسوأ مما نستحق".

واستطرد: "كان عليّ الضغط بشكل كبير، وكذلك الحال مع كارلوس (ساينز) الذي خسر الوقت أيضاً. وفي القسم الثالث ضغطت مجدداً وشعرت بأن وتيرة السيارة جيدة".

وتابع: "النتيجة بدت أسوأ من الواقع بالفعل. لكن بالمقارنة مع لاندو (نوريس) بشكل خاص، نجد أننا ما زلنا متأخرين".