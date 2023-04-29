لوكلير يشرح سبب التحسن الكبير في تصفيات باكو بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول
قال شارل لوكلير سائق فيراري أن تحقيق قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد يوم الجمعة، يعود إلى الخطوات التي حققها الفريق مع السيارة في أستراليا.
سجل لوكلير دقيقة و40.203 ثانية، منحته قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم والـ 19 له خلال مسيرته في الفورمولا واحد، ليتفوق على سائقي ريد بُل ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.
واعترف لوكلير أنه تفاجأ من التفوق على سيارة ريد بُل، لكنه شرح بأن العمل الذي قام به الفريق في أستراليا، أثمر عن هذه النتيجة.
فقال: "بالتأكيد، أعتقد أننا حققنا خطوة للأمام في أستراليا. لم أتمكن من إظهار ذلك حينها (بسبب الانسحاب المبكر)، لكن كارلوس (ساينز) فعل ذلك".
وأكمل: "لكن ما هي كمية التحسن في الأداء خلال السباق. أعتقد أنها ما تزال علامة استفهام. لكنني واثق تماماً من أننا حققنا خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنني لست واثقاً إن كانت كافية للتفوق على ريد بُل".
وأردف: "حققنا خطوات جيدة لناحية الإعدادات. ومنذ البداية، لم تكن التصفيات سيئة".
وتابع: "في أستراليا، لم نقم بعمل جيد وأعتقد أنني لم أقد كما يجب. لكننا قبل ذلك، لم نكن بعيدين كثيراً".
واسترسل: "الرهان الحقيقي هو السباق، بالرغم أن وتيرتنا عادة أقل في السباقات. لكنني أعتقد أن المسألة تعود بأغلبها إلى إعدادات السيارة".
بالمقابل، أوضح لوكلير أن فيراري كانت بحاجة إلى هذه الدفعة الإيجابية عبر تحقيق قطب الانطلاق الأول، وذلك بعد أسبوع صعب جداً في أستراليا خرجت منه العلامة الإيطالية دون تسجيل أية نقطة.
كما أنّ فيراري خسرت خدمات بعض الموظفين البارزين، من بينهم لورون ميكيز المدير الرياضي الذي سيترك صفوف الحصان الجامح في موعد غير معلن بعد، ليصبح مدير فريق ألفا تاوري بديلاً عن فرانز توست الذي سيخرج من الفريق بنهاية 2023.
وخرجت مؤخراً شائعات ربطت لوكلير بمقعد مع مرسيدس، لكن أصيل موناكو نفى أية محادثات حالياً مؤكداً التزامه في الوقت الراهن بالمشروع مع فيراري.
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