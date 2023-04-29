اشترك
السابق / لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو التالي / فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

لوكلير يشرح سبب التحسن الكبير في تصفيات باكو بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول

قال شارل لوكلير سائق فيراري أن تحقيق قطب الانطلاق الأول لسباق جائزة أذربيجان الكبرى في الفورمولا واحد يوم الجمعة، يعود إلى الخطوات التي حققها الفريق مع السيارة في أستراليا.

خلدون يونس
من قبل:
لوكلير يشرح سبب التحسن الكبير في تصفيات باكو بعد تحقيق قطب الانطلاق الأول

سجل لوكلير دقيقة و40.203 ثانية، منحته قطب الانطلاق الأول للمرة الأولى هذا الموسم والـ 19 له خلال مسيرته في الفورمولا واحد، ليتفوق على سائقي ريد بُل ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

واعترف لوكلير أنه تفاجأ من التفوق على سيارة ريد بُل، لكنه شرح بأن العمل الذي قام به الفريق في أستراليا، أثمر عن هذه النتيجة.

فقال: "بالتأكيد، أعتقد أننا حققنا خطوة للأمام في أستراليا. لم أتمكن من إظهار ذلك حينها (بسبب الانسحاب المبكر)، لكن كارلوس (ساينز) فعل ذلك".

وأكمل: "لكن ما هي كمية التحسن في الأداء خلال السباق. أعتقد أنها ما تزال علامة استفهام. لكنني واثق تماماً من أننا حققنا خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنني لست واثقاً إن كانت كافية للتفوق على ريد بُل".

وأردف: "حققنا خطوات جيدة لناحية الإعدادات. ومنذ البداية، لم تكن التصفيات سيئة".

وتابع: "في أستراليا، لم نقم بعمل جيد وأعتقد أنني لم أقد كما يجب. لكننا قبل ذلك، لم نكن بعيدين كثيراً".

واسترسل: "الرهان الحقيقي هو السباق، بالرغم أن وتيرتنا عادة أقل في السباقات. لكنني أعتقد أن المسألة تعود بأغلبها إلى إعدادات السيارة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح لوكلير أن فيراري كانت بحاجة إلى هذه الدفعة الإيجابية عبر تحقيق قطب الانطلاق الأول، وذلك بعد أسبوع صعب جداً في أستراليا خرجت منه العلامة الإيطالية دون تسجيل أية نقطة.

كما أنّ فيراري خسرت خدمات بعض الموظفين البارزين، من بينهم لورون ميكيز المدير الرياضي الذي سيترك صفوف الحصان الجامح في موعد غير معلن بعد، ليصبح مدير فريق ألفا تاوري بديلاً عن فرانز توست الذي سيخرج من الفريق بنهاية 2023.

وخرجت مؤخراً شائعات ربطت لوكلير بمقعد مع مرسيدس، لكن أصيل موناكو نفى أية محادثات حالياً مؤكداً التزامه في الوقت الراهن بالمشروع مع فيراري.

المشاركات
التعليقات

لوكلير يتألق على متن فيراري ويتفوق على ريد بُل في تصفيات باكو

فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو
خلدون يونس More from
خلدون يونس
لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

شارل لوكلير More from
شارل لوكلير
لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار لوكلير: خروج موظفي فيراري ليس مصدر قلق بقدر "الكوارث" على المسار

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

برايم
برايم
فورمولا 1
تجارب برشلونة في مارس

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

فيراري More from
فيراري
فيراري: "سيكون من الخاطئ" التركيز على أداء المنافسين في باكو 

فيراري: "سيكون من الخاطئ" التركيز على أداء المنافسين في باكو 

فورمولا 1

فيراري: "سيكون من الخاطئ" التركيز على أداء المنافسين في باكو  فيراري: "سيكون من الخاطئ" التركيز على أداء المنافسين في باكو 

"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى

"فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا "فيا" ترفض طلب استئناف فيراري لعقوبة ساينز في سباق أستراليا

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو لوكلير: ريد بُل كانت "في عالم آخر" بعد تحقيق ثنائية المركزين الأول والثاني في باكو

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن بيريز يثبت براعته على حلبات الشوارع ليحرز الفوز في باكو أمام زميله فيرستابن

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو راسل يأمل أن يكون فيرستابن "قد تعلم مخاطر" المعارك المتقاربة بعد حادثة باكو

فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير فيرستابن يشتعل غضباً من راسل بعد حادثتهما في سباق باكو القصير

بيريز يحرز الفوز بالسباق القصير في باكو متقدماً على لوكلير

بيريز يحرز الفوز بالسباق القصير في باكو متقدماً على لوكلير

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

بيريز يحرز الفوز بالسباق القصير في باكو متقدماً على لوكلير بيريز يحرز الفوز بالسباق القصير في باكو متقدماً على لوكلير

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو لوكلير يحرز قطب الانطلاق الأول ضمن أول تصفيات قصيرة بتاريخ الفورمولا واحد في باكو

هاميلتون: الفارق في باكو "مؤشر" على مدى تأخر مرسيدس

هاميلتون: الفارق في باكو "مؤشر" على مدى تأخر مرسيدس

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى

هاميلتون: الفارق في باكو "مؤشر" على مدى تأخر مرسيدس هاميلتون: الفارق في باكو "مؤشر" على مدى تأخر مرسيدس

فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو

فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
خلدون يونس

فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو فيرستابن "حاول تجربة أمر مختلف" في تصفيات باكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك