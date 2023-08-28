لوكلير يشرح سبب التأخر في مفاوضات عقده مع فيراري
شرح شارل لوكلير سبب "عدم وجود اتفاق جديد أو أية محادثات" مع فريقه الحالي فيراري، حيال تمديد عقده خلال العطلة الصيفية.
يلتزم لوكلير بعقد يربطه بفريق فيراري لخمسة مواسم منذ 2019. وخرجت شائعات مؤخراً خلال العطلة الصيفية إزاء عقد جديد بقيمة 150 مليون يورو كجزء من تمديد لسنتين مع خيار لثلاثة مواسم إضافية كذلك.
لكن أصيل موناكو نفى هذه التكهنات مازحاً بأنه "يتمنى" مثل تلك الصفقة المربحة. بدلاً من ذلك، أكد أنه ليست هناك "أية نقاشات على الإطلاق" مع مدراء فيراري.
وأضاف لوكلير أنه مسرور من خطط فيراري المستقبلية التي تشمل كلا الطرفين، وذلك عبر إيلاء الأهمية القصوى للعمل على تحسين السيارة الحالية قبل بدء أية مفاوضات إضافية.
فقال: "ليست هناك أية مفاوضات لعقود جديدة. في مرحلة ما سندخل تلك المفاوضات بالتأكيد".
وأكمل: "أعتقد أن ما أريده واضح. ولست قلقاً إزاء ما يريده الفريق أيضاً".
وتابع: "لكنها ليست أولويتنا حالياً. بل نريد العمل ومحاولة التحسن بأفضل ما بوسعنا مع السيارة، للعودة إلى ما كنا عليه العام الماضي، أي المنافسة على الانتصارات".
وأردف: "من ثم سنرى. بحلول نهاية الموسم بالتأكيد، سنخوض تلك المفاوضات".
بالمقابل، أكد لوكلير أنه لا يشعر بضرورة الإسراع للعمل على المستندات المطلوبة قبل انتهاء عقده في غضون 18 شهراً حيث لا يشعر بأن فيراري ستتفاوض مع سائق آخر من فريق منافس.
فقال: "بصراحة، ليست لدي مواعيد نهائية. لست في عجلة من أمري".
وأكمل: "ما زال أمامي عام ونصف، وذلك يبدو وقتاً طويلاً لأني عقدي يمتد لخمس سنوات. نحن نقترب من نهايته لكن ما زال أمامي متسع من الوقت".
وأضاف: "لست قلقاً. لو كنت قلقاً لبدأت تلك المفاوضات بالفعل. لكنني لست قلقاً. كل شيء على ما يرام".
واختتم: "لم نبدأ المفاوضات، لكنني سأكون مسروراً بالعمل عليها بنهاية الموسم".
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