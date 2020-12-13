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لوكلير يشرح خوذته الوداعيّة لفيتيل في أبوظبي

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لوكلير يشرح خوذته الوداعيّة لفيتيل في أبوظبي
من قبل:

قال شارل لوكلير أنّ الخوذة المميّزة التي يستخدمها ضمن جائزة أبوظبي الكبرى مُهداة إلى زميله المُغادر سيباستيان فيتيل ليُظهر احترامه "للشاب الألمانيّ الرائع".

اعتمد لوكلير خوذة بيضاء في المجمل للسباق الأخير من موسم 2020، وهي تُحكي التصميم الذي استخدمه فيتيل طوال أعوامه الستّة في فيراري، بالرغم من أنّ ألوان علم موناكو كانت حاضرة على أعلى الخوذة عوض العلم الألماني الذي يستخدمه فيتيل على خوذته.

كما كُتب على الخوذة "دانكي سيب" بما معناه شُكرا سيباستيان، إلى جانب صورة للسائقين معًا من موسم 2019.

وبحديثه إثر تصفيات أبوظبي، شرح لوكلير سبب تلك الخطوة لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وقال سائق فيراري: "قدّم سيباستيان الكثير للفريق، وهو ما أفادني بطريقة غير مباشرة لأنّ لديّ عقدًا طويل الأمد مع الفريق".

ثمّ تابع: "والأكثر أهميّة هو أنّه رحّب بي حال وصولي إلى الفريق بأفضل شكلٍ ممكن".

وأضاف: "صحيحٌ أنّه كانت هناك بعض المنافسة، لكن على الصعيد الإنساني فهو شابٌ رائع. لذا أريد أن أظهر له مدى احترامي بتلك الطريقة وأعلم أنّه أحبّ ذلك".

في المقابل سينطلق فيتيل من المركز الـ 13 ضمن سباقه الأخير مع فيراري التي حقّق معها 14 انتصارًا و11 قطب انطلاق أوّلً.

وقال الألماني: "من الواضح أنّه ليس من الرائع بدء سباقي الأخير مع الفريق من المركز الـ 13".

وأضاف: "النتيجة سيّئة، بالرغم من أنّني كنت سعيدًا بأدائي في اللفّة. ربّما كان جمع لفّة جيّدة ليدفعني إلى المركز العاشر، لكن لا أفضل من ذلك".

وأكمل: "خطّتي للسباق هي بسيطة وهي محاولة تقديم أفضل أداء لي. لن يكون سباقًا سهلًا لنا. أعتقد بأنّه سيكون مميّزًا كونه السباق الأخير".

واختتم بالقول: "أريد الاستمتاع بهذا السباق، وأشعر بأنّني قريبٌ جدًا من الشباب والميكانيكيين والمهندسين والجميع في المرآب. سيكون سباقًا عاطفيًا للغاية".

خوذة شارل لوكلير، فيراري

خوذة شارل لوكلير، فيراري
1/3

الصورة من قبل: شارل لوكلير

خوذة شارل لوكلير، فيراري

خوذة شارل لوكلير، فيراري
2/3

الصورة من قبل: شارل لوكلير

خوذة شارل لوكلير، فيراري

خوذة شارل لوكلير، فيراري
3/3

الصورة من قبل: شارل لوكلير

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الكاتب مروان الوافي

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