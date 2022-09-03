لوكلير يشرح خطأ المنعطف العاشر في تصفيات زاندفورت
شرح شارل لوكلير سائق فيراري كيف تسبّب خطأ معاناته مع الرياح عند المنعطف العاشر في زاندفورت في حرمانه فرصة تحقيق قطب الانطلاق الأوّل في مواجهة ماكس فيرشتابن ضمن تصفيات جائزة هولندا الكبرى.
تصدّر لوكلير الترتيب بعد سلسلة المحاولات الأولى في القسم الثالث وكان أسرع أصلًا في المقطع الأوّل خلال محاولته الأخيرة.
لكنّه لم يكن قادرًا على تكرار زمنه في المقطع الأوسط، في الوقت الذي سجّل فيه فيرشتابن الزمن الأسرع على الإطلاق في ذلك القسم من الحلبة، ليُكلّف ذلك لوكلير قطب الانطلاق الأوّل بفارق 0.021 ثانية.
وبحديثه بعد التصفيات في زاندفورت، أشار لوكلير في البداية إلى "خطأ" في المنعطف العاشر كسببٍ وراء حلوله خلف فيرشتابن وعندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أجاب: "أنا متأكّدٌ من أن لا أحد قدّم لفّة مثاليّة".
وأضاف: "خاصة في هذه الظروف، كان المنعطفان التاسع والعاشر صعبين للغاية بسبب الرياح الخلفيّة".
وأكمل: "وعلى صعيد توازن سيارتي، فقد عانيت قليلًا في المنعطف العاشر وفقدت السيطرة على القسم الخلفي وخسرت عُشرًا أو شيئًا ما".
ثمّ تابع: "بالنظر إلى النتائج النهائيّة، فلو قمت بلفّة مثاليّة فستحصل على قطب الانطلاق الأوّل، لكنّني متأكّدٌ من أنّ ماكس وكارلوس لم يُقدّما لفّة مثاليّة كذلك".
وأردف: "لذا كان المركز الثاني هو نتيجتنا في النهاية اليوم".
وكإجابة على سُؤال إن كان منزعجًا حيال عدم تحقيقه قطب الانطلاق الأوذل، نفى لوكلير أنّه كان يستهدف قطب الانطلاق الأوّل طوال الوقت.
وقال: "ما عدا ذلك فبالنظر إلى الفارق مع ماكس اليوم فلم أتوقّع ذلك بالتدرّج في الأقسام الثلاثة. لكنّ السيارة بدت جيّدة في نهاية القسم الثالث. كان بوسعي الضغط".
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