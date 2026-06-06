لوكلير يشرح حادثه في اللحظات الأخيرة من تصفيات موناكو

لم تترجم فيراري الوتيرة الواعدة التي أظهرتها يوم الجمعة، عندما احتلت المركزين الأول والثاني في كلتا حصتي التجارب الحرة، إلى الأداء ذاته يوم السبت في شوارع الإمارة.

ورغم تصدر لوكلير للقسم الأول من التصفيات، فإنه اكتفى بالمركز الرابع في القسم الثاني. وعندما وصل الأمر إلى القسم الثالث، سجل سائق موناكو محاولة أولى متواضعة قبل أن ينتزع قطب الانطلاق الأول المؤقت قبل المحاولات الأخيرة للجميع.

لكن كيمي أنتونيللي وماكس فيرستابن ولويس هاميلتون تمكنوا لاحقًا من تسجيل أزمنة أسرع، وبينما كان لوكلير يحسن زمنه في المقطع الأول، فقد السيطرة على سيارة "اس.اف-26" عند منعطف "بيرو دو تاباك" واصطدم بالحاجز، لينهي الحصة في المركز الرابع على شبكة الانطلاق لسباق الغد.

وقال لوكلير: "كنت أقود على الحدود القصوى تمامًا، وأعتقد أنها كانت لفة جيدة جدًا حتى تلك اللحظة".

وأضاف: "لكنني لم أكملها أبدًا، لذلك لا جدوى من قول ذلك. لكنها كانت لفة جيدة. واجهت قليلًا من الهواء المتسخ في تلك اللفة التي فقدت فيها السيطرة عند المنعطف 12. لم تكن هناك حركة مرور فعلية، بل كان مجرد هواء متسخ."

وأردف: "تسبب ذلك في فقدان الجزء الخلفي قليلًا عند دخول المنعطف، ولمست الحاجز".

ولا يرتبط هذا الحادث بالمشكلة الأكبر والمتكررة التي يعاني منها لوكلير، إذ أكد أنه "يعاني بشدة" مع نظام الكبح في فيراري الذي وصفه بأنه "غير متسق للغاية"، وهي مشكلة مرتبطة بدرجات حرارة الإطارات "وبمشكلة أخرى".

وقال: "المشكلة أنني لا أعرف بالتأكيد ما الذي أتعامل معه. في الوقت الحالي، يصبح الأمر أشبه بالاكتشاف في كل مرة أضغط فيها على المكابح، ولا أريد الخوض في التفاصيل كثيرًا، ولن أقول أكثر مما قلته".

وأكمل: "لكن الأمر كان غير متسق للغاية، وقد عانيت بشدة معه. سواء كان ذلك في مونتريـال أو هنا، وخصوصًا عندما لا تكون الإطارات ضمن نافذة التشغيل المناسبة. وإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاتساق في السيارة جعل الأمر صعبًا للغاية".

وتابع: "من منعطف إلى آخر، لا تتصرف السيارة بالطريقة نفسها. الأمر معقد للغاية. نحن نتحدث عن تفاصيل صغيرة، لكن حقيقة أن الإطارات تكون داخل أو خارج نافذة التشغيل المناسبة طوال الوقت تجعل هذه التفاصيل تحدث فارقًا كبيرًا".

وأردف: "لقد عانيت فعلًا مع ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المشكلة حديثة أم أنها موجودة منذ بداية الموسم، أجاب لوكلير بشكل مقتضب: "لقد كنت أعاني منها مؤخرًا."

لكنه أوضح في الوقت نفسه أنها كانت مشكلة كبيرة طوال عطلة نهاية الأسبوع في موناكو.

وسيكون هذا أول سباق على أرضه لا ينطلق فيه لوكلير من الصف الأمامي منذ عام 2023.