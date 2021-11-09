دخل أصيل موناكو وزميله ضمن معركة شرسة في مواجهة بيير غاسلي سائق ألفا تاوري طوال سباق المكسيك، على المركز الرابع.

وحاولت فيراري اتباع استراتيجية إطالة فترة ساينز قبل إدخاله منصة الصيانة وذلك بهدف إخراجه على إطارات أجدد، وهذا ما وضعه خلف لوكلير مع فرصةٍ للحاق بغاسلي.

وطلبت فيراري عبر اللاسلكي ترك ساينز يمر، لكن بدا أن لوكلير لم يستجب مباشرة.

ومباشرة بعد ذلك، أشار ساينز إلى أن لوكلير يضغط بشدة فقط كي يبقى أمامه.

لكن لوكلير أفسح له المجال في نهاية المطاف، لكن وعندما فشل الإسباني في سعيه لتجاوز غاسلي، أعاد المركز إلى لوكلير قبل العلم المرقط.

لكن وبينما فُهم من تصرف لوكلير بأنه مستاء من الوضع، لكنه شدد أن عدم إفساح المجال لزميله مباشرة مرده ببساطة إلى زحام السيارات المتأخرة.

فقال: "لم تكن لدي مشكلة في ذلك. كنت أعاني على الإطارات القاسية، وكنت أشتكي من ذلك عبر اللاسلكي".

وتابع: "حالما طُلب مني تركه يمر، شاهدت العلم الأزرق لذا كان عليّ المرور من جورج راسل ولانس سترول، حيث تلقت كلتا السيارتان العلم الأزرق".

وأردف: "انتظرنا لفة وبات المجال مفتوحاً أمامي حيث كسبتُ ثانية في لفة".

واسترسل: "حينها قال لي الفريق: توقف عن منح المركز. وبعد لفتين لاحقاً طلبوا مني منحه المركز وهذا ما فعلته".

من جهته، يرى ساينز أن تأخير لوكلير في منح المركز، كلفه بعض الوقت.

وحين سُئِل إن كان ذلك ليؤثر على معركته مع غاسلي، أجاب: "إنه سؤال صعب".

وأكمل: "عندما وصلت إلى شارل كان يتجاوز سيارتي ويليامز وأستون مارتن المتأخرتين. لذا كان وضعه أصعب بعض الشيء وفوضوياً".

وتابع: "من الواضح أنه طُلب منه تمريري، وفي نفس الوقت كان يحاول تجاوز المتأخرين".

واسترسل: "لن أكذب، خسرتُ ثانيتين أو ثلاثاً بسبب ذلك، علينا كفريق أن نرى كيف بوسعنا تحسين ذلك المرة المقبلة".

وأضاف: "لكن الوضع كان صعباً جداً. تبديل المراكز هو الأمر الأصعب في الفورمولا واحد".

واستطرد: "لذا، خسرت بعض الوقت هناك، سنحاول لنرى ما يمكننا فعله بشكل مختلف في المرة المقبلة".

بالرغم من إمكانية تبديل المركزين في وقت أبكر، أوضح ساينز أن مجريات السباق كانت درساً قيماً لفريقه فيراري لناحية العمل الجماعي.

فقال: "المهم هو رفع الثقة بالنفس كفريق، واحترام أوامر الفريق".

وأكمل: "سيتكرر الأمر لاحقاً خلال الموسم، وفي المواسم المقبلة. لذا كزميلين وكفريق، نحتاج إلى الاطمئنان حيال مسألة تبديل المراكز على بعض الحلبات كما فعلنا في سباقات أخرى".

واختتم: "أعتقد أننا كفريق، كنا ننفذ ذلك بطريقة جيدة".