لوكلير يشرح التكتيك الذي استعمله للتفوق على فيرشتابن في البحرين

تقدم أصيل موناكو على زميله كارلوس ساينز في فريق فيراري ليحقق الفوز بسباق البحرين، بينما تعرضت سيارتا ريد بُل لمشكلة في مضخة الوقود أدت لانسحابهما، بالرغم من منافسة فيرشتابن على الصدارة في البداية.

وتبادل السائقان المراكز خلال معركتهما على الصدارة لثلاث لفات متتالية، وتمكن فيرشتابن من التقدم باستعمال نظام الحد من الجر "دي ار اس" في المنعطف الأول قبل أن يضغط لوكلير ليستعيد المركز الأول قبيل المنعطف الرابع.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا السباق، كشف لوكلير أنه أراد التأكد من البقاء ضمن حدود "دي ار اس" قبل الكبح مبكراً في المنعطف الأول لضمان قدرته على العودة السريعة خلال المقطع المستقيم التالي في حال نجح فيرشتابن بتجاوزه.

هذا التكتيك سمح لسائق فيراري بالابتعاد كذلك عن فيرشتابن عندما تعرض الهولندي لقفل أثناء محاولة تجاوز غير ناجحة في المنعطف الأول، ما مكّن لوكلير من البقاء أمامه وتوسيع الفارق عبر الضغط واستعمال "دي ار اس".

فقال لوكلير الذي حقق أول انتصارات فيراري منذ جولة سنغافورة 2019: "بقيت خلفه في المنعطف الثاني، أي لمنعطف واحد فقط ومن ثم تجاوزت ماكس في المنعطف الرابع، لم تكن حركة سهلة، لكنها كانت جيدة".

وأكمل: "كانت على الحدود القصوى، تنافس شرس. لكننا منحنا بعضنا البعض مساحة كافية، وذلك كان جيداً".

وتابع: "اللحاق به في المنعطف الثاني تصرف متوقع نوعاً ما. لكن ذلك كان جيداً وكانت المعركة متقاربة".

وأردف: "كنت لأحاول على الدوام الكبح مبكراً جداً في المنعطف الأول من أجل الحصول على ’دي ار اس’ للمنعطف الرابع وقد نجح هذا التكتيك ثلاث مرات على التوالي ونجحت بالحفاظ على الصدارة".

واسترسل: "إنها حركة صعبة على الدوام، لأنني كنت أعاني كثيراً مع ما لديّ من طاقة وكان لا بد من إدارتها، لكن بعد اللفة الثالثة (من التجاوز) أصبحتُ ضمن نافذة أفضل وبات بوسعي الضغط مجدداً والحصول على هامش وإدارة سباقي".

شارل لوكلير، فيراري أمام ماكس فيرشتابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وتمكن لوكلير من الحفاظ على فارق صدارته أمام فيرشتابن خلال وقفات الصيانة، حيث حاولت ريد بُل مرتين إدخال سائقها مبكراً بهدف منحه فرصة تسجيل لفات سريعة متتالية لاحقاً "أندركت".

وحين سُئِل عن رأيه بالمعركة مع لوكلير، رد فيرشتابن: "كانت جيدة، أعتقد أننا بشكل عام لم نمتلك التوازن الجيد للهجوم لكنني حاولتُ مرتين تقريباً مع ’دي ار اس’".

وأكمل: "كانت ممتعة، خضت معارك جيدة مع شارل".

واختتم لاحقاً: "شارل سائق جيد كذلك، كانت معارك ممتعة".