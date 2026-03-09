لوكلير يشبّه سباقات الفورمولا 1 الجديدة بلعبة "ماريو كارت" بعد جائزة أستراليا الكبرى
كانت عطلة نهاية أسبوع جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم أول فرصة حقيقية للسائقين والفرق والجماهير لرؤية واقع القواعد الجديدة للفورمولا 1.
من المثير للاهتمام أنه خلال السباق وبعده، شبّه عدة سائقين طبيعة السباق بلعبة فيديو، حيث قال شارل لوكلير إن هناك تشابهًا مع لعبة ماريو كارت.
وقدمت فيراري بداية قوية. إذ انطلق لوكلير من المركز الرابع على شبكة الانطلاق ليتقدم ويتصدر السباق أمام سائق مرسيدس جورج راسل، بينما صعد لويس هاميلتون من المركز السابع إلى الثالث.
وشهدت اللفات الأولى من السباق معركة مثيرة بين لوكلير وراسل، حيث حاول السائق البريطاني استعادة صدارة السباق.
واستمرت هذه المواجهة خلال المرحلة الأولى من السباق قبل أن يؤدي دخول سيارة الأمان الافتراضية إلى اعتماد استراتيجيتين مختلفتين بين مرسيدس وفيراري.
وخلال التبادل المستمر للمراكز مع راسل، مازح لوكلير عبر الراديو قائلًا إن الأمر يشبه لعبة ماريو كارت، في إشارة واضحة إلى أوضاع التجاوز والتعزيز الجديدة التي تم إدخالها. وقال السائق القادم من موناكو عبر راديو الفريق: "هذا مثل فطر السرعة في ماريو كارت."
ولم تكن هذه أول إشارة إلى ألعاب الفيديو من السائقين خلال عطلة نهاية الأسبوع. فخلال حديثه مع محلل سكاي سبورتس فورمولا 1 مارتن براندل أثناء الجولة على شبكة الانطلاق، قال سائق كاديلاك سيرجيو بيريز مبتسمًا: "دعونا نرى ما سيحدث في سباق لعبة الفيديو هذا."
كما سُئل سائق هاس أوليفر بيرمان عمّا إذا كان الأمر يشبه لعب لعبة فيديو، فأجاب وسائل الإعلام قائلًا: "نعم، قليلًا. كان الأمر وكأنني في الفورمولا 1 بينما الجميع الآخر في الفورمولا 2. لكن بالطبع عليك إعادة شحن البطارية مرة أخرى، وإلا ستصبح بطيئًا في الخط المستقيم التالي".
لذلك هناك الكثير من الأمور التي يجب التفكير فيها، وهو أمر معقد. لكن حقيقة أنني أنهيت السباق في المركز السابع تجعلني سعيدًا، حتى لو لم تكن السيارة الأكثر متعة في القيادة هذا الأسبوع".
