لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

سجّل ذلك اليوم الأوّل من 25 يومًا مخصصة لاختبار إطارات العام القادم، حيث ستتشارك الفرق العشرة جميعها تلك الأيام.

بعد تأجيل لبداية اليوم بسبب الضباب، تمكّن المونغاسكي من إكمال 130 لفّة خلف مقود سيارة فيراري "اس اف90" معدّلة.

وقد رفضت فيراري من جانبها أن تقوم شركة الإطارات الإيطالية بنشر أيّة صور للسيارة وهي على الحلبة.

هذا وقد التزمت جميع فرق الفورمولا واحد ببناء سيارات معدّلة لتناسب إطارات 18 إنشًا، والتي سيتمّ استخدامها كذلك في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي.

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وسيخوض كلّ فريق يومين من التجارب الجافة، في حين ستتشارك فرق الصدارة الثلاثة - مرسيدس، فيراري وريد بُل - خمسة أيام إضافية من التجارب الرطبة للإطارات فيما بينها.

ويعكس جدول أيام التجارب أنّ معظم فرق الوسط قد اختارت الانتظار حتّى منتصف الموسم قبل أن تختبر إطارات 18 إنشًا، وذلك من أجل تخطّي القسم الافتتاحي المزدحم من الموسم من دون التشتت في تحضير واختبار سياراتهم المعدّلة.

فيما آثرت بعض الفرق خوض يومَي التجارب على نحوٍ متتالٍ، في حين فضّلت أخرى - مرسيدس وفيراري على نحو الخصوص - فصل يومَي الاختبارات الجافة على حلبتين مختلفتين في بداية ونهاية الموسم.

كما أنّ فيراري هي الفريق الوحيد الذي اختبر إطارات 18 إنشًا قبل بداية الموسم، إلى جانب تخطيطها لخوض يوم من التجارب الرطبة على حلبة فيورانو كذلك قبل جولة أستراليا الافتتاحية.

وقد تمّت جدولة تجارب الإطارات في الأيام التي تلي سباقات البحرين، إسبانيا، النمسا، بريطانيا واليابان، فيما ستتركّز بقية الأيام على حلبة بول ريكار.

الجدول الكامل لتجارب إطارات بيريللي:

7 فبراير/شباط - خيريز: فيراري

5 مارس/أذار - فيورانو: فيراري (رطبة)

24 مارس/أذار - الصخير: رينو

25 مارس/أذار - الصخير: مرسيدس

12 مايو/أيار - برشلونة: ريد بُل/ألفا روميو/رينو

13 مايو/أيار - برشلونة: ريد بُل/ألفا روميو

26 مايو/أيار - بول ريكار: ريد بُل (رطبة)

27 مايو/أيار - بول ريكار: ريد بُل (رطبة)

7 يوليو/تموز - ريد بُل رينغ: ألفا توري

8 يوليو/تموز - ريد بُل رينغ: ألفا توري

21 يوليو/تموز - سلفرستون: ريسينغ بوينت/ويليامز/مكلارين

22 يوليو/تموز - سلفرستون: ريسينغ بوينت/ويليامز

8 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مكلارين

9 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مرسيدس/فيراري

10 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مرسيدس (رطبة)

11 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مرسيدس (رطبة)

13 أكتوبر/تشرين الأوّل - سوزوكا: هاس

14 أكتوبر/تشرين الأوّل - سوزوكا: هاس