لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
12 مارس
-
15 مارس
الحدث التالي خلال
31 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
19 مارس
-
22 مارس
الحدث التالي خلال
38 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فيتنام الكبرى
تذاكر
02 أبريل
-
05 أبريل
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تذاكر
16 أبريل
-
19 أبريل
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
30 أبريل
-
03 مايو
الحدث التالي خلال
80 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
07 مايو
-
10 مايو
الحدث التالي خلال
87 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
21 مايو
-
24 مايو
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
04 يونيو
-
07 يونيو
الحدث التالي خلال
115 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
11 يونيو
-
14 يونيو
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
143 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
157 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
171 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
199 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
220 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
227 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
262 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
290 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

المشاركات
التعليقات
لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل
09-02-2020

أعلن شارل لوكلير وفيراري شارة بدء الحركة على الحلبة في 2020 عندما اختبرا إطارات بيريللي بقياس 18 إنشًا على حلبة خيريز يوم أمس السبت.

سجّل ذلك اليوم الأوّل من 25 يومًا مخصصة لاختبار إطارات العام القادم، حيث ستتشارك الفرق العشرة جميعها تلك الأيام.

بعد تأجيل لبداية اليوم بسبب الضباب، تمكّن المونغاسكي من إكمال 130 لفّة خلف مقود سيارة فيراري "اس اف90" معدّلة.

وقد رفضت فيراري من جانبها أن تقوم شركة الإطارات الإيطالية بنشر أيّة صور للسيارة وهي على الحلبة.

هذا وقد التزمت جميع فرق الفورمولا واحد ببناء سيارات معدّلة لتناسب إطارات 18 إنشًا، والتي سيتمّ استخدامها كذلك في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي.

اقرأ أيضاً:

وسيخوض كلّ فريق يومين من التجارب الجافة، في حين ستتشارك فرق الصدارة الثلاثة - مرسيدس، فيراري وريد بُل - خمسة أيام إضافية من التجارب الرطبة للإطارات فيما بينها.

ويعكس جدول أيام التجارب أنّ معظم فرق الوسط قد اختارت الانتظار حتّى منتصف الموسم قبل أن تختبر إطارات 18 إنشًا، وذلك من أجل تخطّي القسم الافتتاحي المزدحم من الموسم من دون التشتت في تحضير واختبار سياراتهم المعدّلة.

فيما آثرت بعض الفرق خوض يومَي التجارب على نحوٍ متتالٍ، في حين فضّلت أخرى - مرسيدس وفيراري على نحو الخصوص - فصل يومَي الاختبارات الجافة على حلبتين مختلفتين في بداية ونهاية الموسم.

كما أنّ فيراري هي الفريق الوحيد الذي اختبر إطارات 18 إنشًا قبل بداية الموسم، إلى جانب تخطيطها لخوض يوم من التجارب الرطبة على حلبة فيورانو كذلك قبل جولة أستراليا الافتتاحية.

وقد تمّت جدولة تجارب الإطارات في الأيام التي تلي سباقات البحرين، إسبانيا، النمسا، بريطانيا واليابان، فيما ستتركّز بقية الأيام على حلبة بول ريكار.

الجدول الكامل لتجارب إطارات بيريللي:

7 فبراير/شباط - خيريز: فيراري

5 مارس/أذار - فيورانو: فيراري (رطبة)

24 مارس/أذار - الصخير: رينو

25 مارس/أذار - الصخير: مرسيدس

12 مايو/أيار - برشلونة: ريد بُل/ألفا روميو/رينو

13 مايو/أيار - برشلونة: ريد بُل/ألفا روميو

26 مايو/أيار - بول ريكار: ريد بُل (رطبة)

27 مايو/أيار - بول ريكار: ريد بُل (رطبة)

7 يوليو/تموز - ريد بُل رينغ: ألفا توري

8 يوليو/تموز - ريد بُل رينغ: ألفا توري

21 يوليو/تموز - سلفرستون: ريسينغ بوينت/ويليامز/مكلارين

22 يوليو/تموز - سلفرستون: ريسينغ بوينت/ويليامز

8 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مكلارين

9 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مرسيدس/فيراري

10 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مرسيدس (رطبة)

11 سبتمبر/أيلول - بول ريكار: مرسيدس (رطبة)

13 أكتوبر/تشرين الأوّل - سوزوكا: هاس

14 أكتوبر/تشرين الأوّل - سوزوكا: هاس

 
المقال التالي
الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق

المقال السابق

الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة أستراليا الكبرى

جائزة أستراليا الكبرى

١٢ مارس - ١٥ مارس
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

تحليل تقني: ماذا يُمكننا أن نتوقّع من مرسيدس في 2020؟

2
فورمولا 1

برون: الهيكل الجديد للفورمولا واحد لن يسمح لثغرات القوانين بتدمير البطولة

3
فورمولا 1

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

4
فورمولا 1

هوندا "مسرورة للغاية" من عملية تطوير محركها لموسم 2020 في الفورمولا واحد

5
فورمولا 1

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة

أحدث ملفات الفيديو

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟ 01:18
فورمولا 1

ما الذي يمكننا توقعه من مرسيدس في 2020؟

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب 04:09
فورمولا 1

مرسيدس تتطلع إلى المستقبل مع مهندسيها الشباب

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري 05:25
فورمولا 1

فيديو تقني: مرسيدس في مواجهة فيراري

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي 03:17
فورمولا 1

حدث المبادلة بين مقاتلتَي هاميلتون وروسي

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ 15:16
فورمولا 1

أفضل تصميم خوذة فورمولا واحد في التاريخ

أحدث الأخبار

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل
F1

لوكلير يستهلّ تجارب إطارات 18 إنشًا وبيريللي تؤكّد الجدول الكامل

الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق
F1

الفورمولا واحد قد تتخلى عن المقرات المتنقلة للفرق

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة
F1

غروجان: أفضل أن أكون "مكروهاً" على ألا أمتلك أية شخصية مميزة

غروجان متحمس حيال خطط السعودية "المذهلة" للفورمولا واحد
F1

غروجان متحمس حيال خطط السعودية "المذهلة" للفورمولا واحد

برون: قرار مكلارين بالتخلّي عن هوندا لم يكن خاطئًا
F1

برون: قرار مكلارين بالتخلّي عن هوندا لم يكن خاطئًا

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
١٢ مارس
تذاكر
١٩ مارس
تذاكر
٢ أبريل
تذاكر
١٦ أبريل
تذاكر
٣٠ أبريل
تذاكر
٧ مايو
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.