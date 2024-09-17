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لوكلير يريد من فيراري مراجعة وقفة الصيانة التي كلفته خسارة سباق باكو

شدد شارل لوكلير سائق فيراري على ضرورة مراجعة الظروف التي تسببت بخسارته لوقت ثمين لصالح أوسكار بياستري سائق مكلارين ما أفضى في النهاية لخسارة الفوز بسباق باكو.

خلدون يونس
خلدون يونس
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

حافظ لوكلير على أفضلية قطب الانطلاق الأول في بداية سباق باكو، وكان يمتلك فرصة تحقيق الفوز حيث وسّع الفارق إلى 6 ثوانٍ أمام بياستري.

لكن هذه الأفضلية تضاءلت كثيراً حين دخل منصة الصيانة بعد لفتين من دخول بياستري، إلى 1.5 ثانية فقط أمام الأسترالي.

ومع إطارات ضمن حرارة أفضل، استفاد بياستري من نظام الحد من الجر "دي آر أس"، ليكمل تجاوزاً جريئاً على أصيل موناكو في اللفة 20.

 وكشف لوكلير أنه تفاجأ من مقدار انخفاض الفارق، حيث أشارت بيانات محاكاة فيراري قبل السباق أن استراتيجية التوقف المبكر ومن ثم التجاوز، ستكون أقل كفاءة.

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فقال: "كنا نتوقع أن تكون استراتيجية التوقف المبكر، مختلفة للغاية، لأننا اعتقدنا أنه من الصعب جداً الوصول بإطارات هارد إلى الحرارة الملائمة".

وأكمل: "ليس لديّ تفسير بعد، لأنني لم أنظر في كامل التفاصيل".

وأضاف: "لكن علينا النظر في تقلص الفارق من 6 ثوانٍ إلى ثانية ونصف، لأننا لم نتوقع هذا بالتأكيد".

وأردف: "أربع ثوان ونصف رقم كبير جداً، لا أعلم تماماً أين خسرنا ذلك الوقت".

واختتم: "علينا تحليل ذلك. وسنرى إن كانوا قد نجحوا بتحمية إطاراتهم أسرع بكثير منا، أم أننا خسرنا الوقت في ناحية أخرى".

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