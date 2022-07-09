لوكلير يريد فقط "سباقًا نظيفًا" بعد كوارث فيراري الأخيرة

خسر لوكلير قطب الانطلاق الأول للسباق القصير بفارق طفيف للغاية لصالح ماكس فيرشتابن في الثواني الأخيرة من التصفيات.

وعند سؤاله عن الذهنية التي سيدخل بها السباق القصير اليوم، لم يشر لوكلير إلى استهدافه الفوز تحديدًا، لكنه عوضًا عن ذلك يتمنى أن تنقلب حظوظه.

ويأتي ذلك بعد عطلين على محركه بينما كان في صدارة سباقي إسبانيا وأذربيجان، قبل الأخطاء الاستراتيجية التي كلفت فيراري ثنائية محتملة في موناكو وسيلفرستون.

"أريد فقط أن أحظى بسباق نظيف. فقد خضنا خمسة سباقات أخيرة كانت كارثية بعض الشيء من جانبي" قال لوكلير.

وأضاف: "لذلك آمُل فقط أن تسير كل الأمور على نحوٍ جيد دون مشاكل، وأن نتمكن في النهاية من تسجيل النقاط التي نستحقها".

وبالحديث عن التصفيات المثيرة في النمسا، قال المونغاسكي: "أعتقد بأننا نحن الثلاثة كنا قريبين جدًا جدًا من بعضنا البعض، لذلك كانت تصفيات مثيرة للغاية. عانيت بعض الشيء في لفتي الأخيرة من أجل إعادة الإطارات إلى مجال عملها المثالي بعد فترة التوقف الطويلة في الحظائر".

وأكمل: "لكن ماكس كان أسرع بعض الشيء. لذلك تهانينا له. أتمنى أن نخوض سباقًا مثيرًا في الغد".