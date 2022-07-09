تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / بيريز يخسر الأداء في سباق ريد بُل للتطوير التالي / ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار

لوكلير يريد فقط "سباقًا نظيفًا" بعد كوارث فيراري الأخيرة

قال شارل لوكلير أنه يريد فقط "سباقًا نظيفًا" عندما يبدأ السباق التأهيليي القصير لجائزة النمسا الكبرى من المركز الثاني، وذلك بعد مشاكل الموثوقية والقرارات الاستراتيجية الخاطئة التي شكّلت "كارثة نوعًا ما" في السباقات القليلة الأخيرة مع فريقه فيراري.

لوكلير يريد فقط "سباقًا نظيفًا" بعد كوارث فيراري الأخيرة

خسر لوكلير قطب الانطلاق الأول للسباق القصير بفارق طفيف للغاية لصالح ماكس فيرشتابن في الثواني الأخيرة من التصفيات.

وعند سؤاله عن الذهنية التي سيدخل بها السباق القصير اليوم، لم يشر لوكلير إلى استهدافه الفوز تحديدًا، لكنه عوضًا عن ذلك يتمنى أن تنقلب حظوظه.

ويأتي ذلك بعد عطلين على محركه بينما كان في صدارة سباقي إسبانيا وأذربيجان، قبل الأخطاء الاستراتيجية التي كلفت فيراري ثنائية محتملة في موناكو وسيلفرستون.

"أريد فقط أن أحظى بسباق نظيف. فقد خضنا خمسة سباقات أخيرة كانت كارثية بعض الشيء من جانبي" قال لوكلير.

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "لذلك آمُل فقط أن تسير كل الأمور على نحوٍ جيد دون مشاكل، وأن نتمكن في النهاية من تسجيل النقاط التي نستحقها".

وبالحديث عن التصفيات المثيرة في النمسا، قال المونغاسكي: "أعتقد بأننا نحن الثلاثة كنا قريبين جدًا جدًا من بعضنا البعض، لذلك كانت تصفيات مثيرة للغاية. عانيت بعض الشيء في لفتي الأخيرة من أجل إعادة الإطارات إلى مجال عملها المثالي بعد فترة التوقف الطويلة في الحظائر".

وأكمل: "لكن ماكس كان أسرع بعض الشيء. لذلك تهانينا له. أتمنى أن نخوض سباقًا مثيرًا في الغد".

المشاركات
التعليقات
بيريز يخسر الأداء في سباق ريد بُل للتطوير
المقال السابق

بيريز يخسر الأداء في سباق ريد بُل للتطوير
المقال التالي

ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا

ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا

أحدث الأخبار

لوكلير: فيراري لا يمكنها تحمّل تكرار المعركة الداخلية مع ساينز
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير: فيراري لا يمكنها تحمّل تكرار المعركة الداخلية مع ساينز

أنظمة سيارة ألونسو "توقفت بكاملها" على شبكة انطلاق السباق القصير في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

أنظمة سيارة ألونسو "توقفت بكاملها" على شبكة انطلاق السباق القصير في النمسا

فيرستابن يُهدي الفوز إلى جماهيره في سباق النمسا القصير
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرستابن يُهدي الفوز إلى جماهيره في سباق النمسا القصير

ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

ساينز يتقدّم ثنائية فيراري في التجارب الحرة الثانية في النمسا

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.