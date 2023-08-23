لوكلير يريد توازناً أفضل بين السيارات الأخف ومستويات الارتكازية "المثيرة للإعجاب"

التزايد المتصاعد في أوزان السيارات بات أمراً مزعجاً بين سائقي البطولة وفرقها، إذ تحدد القوانين الحالية الوزن الأدنى المسموح بـ 798 كيلوغراماً، أي أكثر بـ 200 كيلوغرام مقارنة بـ 15 عاماً مضت.

وهي إحدى النقاط التي أراد محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حلّها في حقبة المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026.

وانضم لوكلير إلى الأصوات التي تأمل خفض أوزان السيارات، لكنه يأمل كذلك المحافظة على مستويات الارتكازية الحالية التي وصفها "بالمثيرة جداً للإعجاب".

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال لوكلير: "وصلت إلى البطولة في 2018، وكانت السيارات ثقيلة الوزن بالفعل حينها. قدتُ سيارة 2003 في أبوظبي مع 50 كيلوغراماً من الوقود، ويمكن بالتأكيد الإحساس بالفارق الكبير مقارنة بسيارات اليوم".

وأكمل: "لا أحب السيارات ثقيلة الوزن. أعتقد أنه بوسعك حالياً الإحساس بالوزن حقاً، خاصة ضمن المنعطفات البطيئة".

وأردف: "لكن لا بد من القول أن مستويات الارتكازية اليوم ضمن المنعطفات متوسطة إلى عالية السرعة مذهلة حقاً، مقارنة بالسيارات منذ 12 أو 13 عاماً، وذلك أمر مثير جداً للإعجاب".

واسترسل: "لذا المسألة تتعلق بالتوازن الصحيح. لا أحبذ السيارات ثقيلة الوزن الحالية، بالتأكيد. لكن خفض الأوزان قد يؤثر على الأداء الانسيابي لأن السيارات كبيرة الحجم".

بالمقابل، وصف لوكلير حقبة المؤثرات الأرضية "بأنها غير قابلة للتوقع" حيث يعتقد بأن الفرق ستواصل التحسن مع الفهم الأفضل للقوانين.

فقال: "طريقة العمل مختلفة جداً مقارنة بالحقبة السابقة، إنها فلسفة مختلفة".

وأكمل: "بالنسبة للجميع، ما تزال هذه فلسفة مختلفة، لم يمضِ عليها سوى عام ونصف فقط، لذا ما زالت هناك هوامش كبيرة للتحسين".

وأردف: "هذه السيارات حساسة بشكل كبير لجميع التعديلات والفوارق بين الأداء الجيد والسيء ضئيلة جداً. أعتقد أن هذا ما يجعلها صعبة التنبؤ نوعاً ما".

يشار إلى أن بن سُليّم قد صرّح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق، أن الرغبة بخفض أوزان السيارات تتشاركها كل من الفورمولا واحد و"فيا" معاً.