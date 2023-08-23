لوكلير يريد توازناً أفضل بين السيارات الأخف ومستويات الارتكازية "المثيرة للإعجاب"
يأمل شارل لوكلير سائق فيراري أن تتمكن الفورمولا واحد خلال حقبة قوانين 2026 الجديدة، من إيجاد التوازن ما بين الوزن المنخفض ومستويات الارتكازية "المثيرة للإعجاب".
التزايد المتصاعد في أوزان السيارات بات أمراً مزعجاً بين سائقي البطولة وفرقها، إذ تحدد القوانين الحالية الوزن الأدنى المسموح بـ 798 كيلوغراماً، أي أكثر بـ 200 كيلوغرام مقارنة بـ 15 عاماً مضت.
وهي إحدى النقاط التي أراد محمد بن سُليّم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حلّها في حقبة المحركات الجديدة التي ستبدأ في 2026.
وانضم لوكلير إلى الأصوات التي تأمل خفض أوزان السيارات، لكنه يأمل كذلك المحافظة على مستويات الارتكازية الحالية التي وصفها "بالمثيرة جداً للإعجاب".
وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قال لوكلير: "وصلت إلى البطولة في 2018، وكانت السيارات ثقيلة الوزن بالفعل حينها. قدتُ سيارة 2003 في أبوظبي مع 50 كيلوغراماً من الوقود، ويمكن بالتأكيد الإحساس بالفارق الكبير مقارنة بسيارات اليوم".
وأكمل: "لا أحب السيارات ثقيلة الوزن. أعتقد أنه بوسعك حالياً الإحساس بالوزن حقاً، خاصة ضمن المنعطفات البطيئة".
وأردف: "لكن لا بد من القول أن مستويات الارتكازية اليوم ضمن المنعطفات متوسطة إلى عالية السرعة مذهلة حقاً، مقارنة بالسيارات منذ 12 أو 13 عاماً، وذلك أمر مثير جداً للإعجاب".
واسترسل: "لذا المسألة تتعلق بالتوازن الصحيح. لا أحبذ السيارات ثقيلة الوزن الحالية، بالتأكيد. لكن خفض الأوزان قد يؤثر على الأداء الانسيابي لأن السيارات كبيرة الحجم".
بالمقابل، وصف لوكلير حقبة المؤثرات الأرضية "بأنها غير قابلة للتوقع" حيث يعتقد بأن الفرق ستواصل التحسن مع الفهم الأفضل للقوانين.
فقال: "طريقة العمل مختلفة جداً مقارنة بالحقبة السابقة، إنها فلسفة مختلفة".
وأكمل: "بالنسبة للجميع، ما تزال هذه فلسفة مختلفة، لم يمضِ عليها سوى عام ونصف فقط، لذا ما زالت هناك هوامش كبيرة للتحسين".
وأردف: "هذه السيارات حساسة بشكل كبير لجميع التعديلات والفوارق بين الأداء الجيد والسيء ضئيلة جداً. أعتقد أن هذا ما يجعلها صعبة التنبؤ نوعاً ما".
يشار إلى أن بن سُليّم قد صرّح لموقع "موتورسبورت-توتال.كوم" الشقيق، أن الرغبة بخفض أوزان السيارات تتشاركها كل من الفورمولا واحد و"فيا" معاً.
فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء"
فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء" فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء"
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه" لوكلير: الكلام حول وجود توتّر مع ساينز "أُخرِج من سياقه"
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
ساينز: على فيراري تقبّل خسارة منصات التتويج إن لم يكن بوسعها تحقيق المزيد
ساينز: على فيراري تقبّل خسارة منصات التتويج إن لم يكن بوسعها تحقيق المزيد ساينز: على فيراري تقبّل خسارة منصات التتويج إن لم يكن بوسعها تحقيق المزيد
لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية لوكلير: تعافي فيراري "محميّ" من العوامل الخارجية السلبية
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2023
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2023 مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2023
لوكلير يريد توازناً أفضل بين السيارات الأخف ومستويات الارتكازية "المثيرة للإعجاب"
لوكلير يريد توازناً أفضل بين السيارات الأخف ومستويات الارتكازية "المثيرة للإعجاب" لوكلير يريد توازناً أفضل بين السيارات الأخف ومستويات الارتكازية "المثيرة للإعجاب"
فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء"
فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء" فاسور: على فيراري أخذ خطوة للأمام "في جميع نواحي الأداء"
على هاس إصلاح مشاكل ارتفاع حرارة الإطارات قبل الانتقال لسيارة 2024
على هاس إصلاح مشاكل ارتفاع حرارة الإطارات قبل الانتقال لسيارة 2024 على هاس إصلاح مشاكل ارتفاع حرارة الإطارات قبل الانتقال لسيارة 2024
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.