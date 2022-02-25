لوكلير يرى ثغرة في قدرة سيارات 2022 على اتّباع بعضها

بعد ثلاثة أيّامٍ من التجارب بالسيارات الجديدة في برشلونة، أكّد سائقو الفورمولا واحد أنّ القوانين الجديدة حقّقت ما كان مرجوًا منها وسهّلت قدرة السيارات على اتّباع بعضها.

لكنّ لوكلير أشار إلى أنّ القدرة على اتّباع السيارة التي في الأمام تتراجع عند التواجد ضمن مجال ثانية عنها، قبل أن تعود لتتحسّن عند الوصول إلى مجال نصف ثانية.

وبالرغم من هذه المشكلة، إلّا أنّ لوكلير بدا مسرورًا بالتحسّن العام بالمقارنة مع السابق.

وقال أصيل موناكو: "ذلك مثيرٌ للاهتمام. لأنّني سأقول بأنّه عندما يكون الفارق بين ثلاث ثوانٍ إلى ثانيتين فإنّ بوسعك اتّباع السيارة الأخرى عن قربٍ أكثر".

وأضاف: "ومن ثمّ بين ثانية ونصف ثانية فإنّني سأقول بأنذ الشعور مشابهٌ لما كان لدينا في الماضي".

وأكمل: "ومن ثمّ بين نصف ثانية والاقتراب بشدّة فإنّ ذلك أفضل بكثير من العام الماضي. ذلك رائع ومثير. عليّ القيام بالمزيد من اللفّات خلف سيارة أخرى، لكن يبدو الوضع جيّدًا في الوقت الحاضر".

كما بدا زميله في فيراري كارلوس ساينز الإبن متفائلًا حيال تحسّن القدرة على اتّباع السيارات الأخرى.

وقال الإسباني: "شعرت ببعض الفارق حقًا. إنّه واضحٌ بالفعل. أشعر بإيجابيّة حيال ذلك، وأنا متفائلٌ بسيرنا في الوجهة الصحيحة".

أمّا ماكس فيرشتابن بطل العالم فقد قدّم ردود فعل مشجّعة بعد تجربته الأولى في برشلونة.

وقال حيال ذلك: "سرت خلف بعض السيارات، ويبدو أنّ الوضع أفضل قليلًا. على الأقلّ لا تُواجه ذلك الفقدان الغريب للارتكازيّة وتبدأ بمواجهة صعوبة مفرطة في الانعطاف أو الانزلاق".

وأكمل: "بالطبع لا أتوقّع أن يتبخّر كلّ ذلك وأن تلتصق بالسيارة الأخرى، لكن تبدو السيارة تحت السيطرة أكثر".

كارلوس ساينز الإبن، فيراري تصوير: صور موتورسبورت