لوكلير يرى السباقات الأخيرة من موسم 2022 كسلسلة اختبارات استراتيجيّة لفيراري

لا يزال أصيل موناكو يملك فرصة حسابيّة لمنع غريمه ماكس فيرشتابن من الظفر باللقب، لكن من المرجّح أن يحسم الهولندي اللقب نهاية هذا الأسبوع ضمن جائزة اليابان الكبرى بشكلٍ واقعي.

لكن عوضًا عن الشعور بأنّ هذه السباقات الأخيرة ستكون بمثابة جهودٍ مهدورة مع ضياع اللقب، يرى لوكلير الجولات الأخيرة بمثابة فرصة لفيراري لتحقيق تقدّم في الجوانب التي فشلت فيها هذا العام.

ويعتقد لوكلير أنّ بوسع مدراء الفريق استغلال الفرصة لضمان إتقان استراتيجيّات السباقات على وجه الخصوص.

وفي حين أنّه كان محبطًا حيال خسارة الفوز في سنغافورة، فإنّه رحّب بحقيقة أنّ فيراري وقّتت وقفات صيانتها في المواعيد المناسبة.

وقال: "أريد استغلال هذه السباقات الأخيرة من أجل إتقان إنجاز سباقاتنا، أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة إلى الأمام نهاية هذا الأسبوع على وجه الخصوص".

وأكمل: "نحتاج لتحقيق خطوات إضافيّة إلى الأمام. إنّها خطوة جيّدة في الوجهة الصحيحة، وأنا سعيدٌ بذلك، لكنّني محبطٌ حيال المركز الثاني بالطبع".

ويعتقد ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنّ الحظيرة الإيطاليّة قامت بعملٍ جيّد في سنغافورة، وذلك في محاولة التحليّ بأداء عدائيّ في مواجهة الفائز النهائيّ سيرجيو بيريز.

وقال: "أعتقد بأنّنا اتّخذنا القرارات المناسبة. كنّا من بين أوّل المنتقلين إلى الإطارات الملساء عندما لم يكن المسار جافًا بشكلٍ مثالي، ودفعنا بيريز للتوقّف نتيجة لذلك. حاولنا تغيير مصير السباق من خلال ذلك".

ومع حلول لوكلير ثانيًا وكارلوس ساينز الإبن ثالثًا فقد كان هذا السباق الأوّل منذ جائزة ميامي الكبرى الذي تتواجد فيه سيارتا الفريق معًا على منصّة التتويج.

وقال ساينز حيال ذلك: "من الجيّد رؤية إنجاز السباق بشكلٍ جيّدٍ مع كلتا السيارتين. أنا مقتنعٌ بأنّه لا تزال هناك العديد من الأشياء لتحسينها والقيام بها على نحوٍ أفضل، لكنّ الفريق يُحقّق خطوات ضخمة إلى الأمام".

وأردف: "نحن نتعلّم من كلّ وضع. ومثلما قال شارل فإنّ هذه السباقات الخمسة الأخيرة ستكون بمثابة تحضيرٍ رائعٍ لكي نقوم بعملٍ أفضل في العام المقبل".

وأردف: "من الواضح أنّ السيارة جيّد، وكذلك السائقان. نحتاج لمواصلة تحسين إنجازنا للسباقات وإتقان كلّ شيء كلّما سنحت الفرصة".